«Рассчитываем выйти в лидеры по посещаемости в Москве». Мележиков — о задачах «Спартака» на новый сезон

Интервью генерального директора красно-белых.

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы «СЭ» — о билетной программе на сезон-2023/24, модернизации «Открытие Банк Арены» и работе с болельщиками.

— Вы сообщили о подорожании определенного типа лож на стадионе «Спартака». Как это восприняли постоянные арендаторы? Много ли негатива?

— Разумеется, мало кому нравится повышение цен на что бы то ни было. Но я объяснял в комментарии накануне, с чем связано это решение. Центральные ложи пользуются очень серьезным спросом, поэтому частичный пересмотр ценовой политики в этом важном, но очень узком сегменте экономически оправдан.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Со стороны кажется, что, едва ли не сильнее всех потеряв в посещаемости, «Спартак» пытается удержать доходы на прежнем уровне за счет оставшихся болельщиков.

— Это неверное представление. Наш приоритет — не повышение доходов за счет ВИП-болельщиков, а общее увеличение посещаемости путем работы с массовым сегментом. У широких масс болельщиков всегда был и есть запрос на комфортное посещение футбола, и сейчас мы имеем возможность вложить существенные средства, чтобы провести в этом направлении ряд конкретных мероприятий, многие из которых касаются модернизации стадиона.

— Каких именно?

— Заменим систему освещения, что значительно расширит возможности матч-дэй. Нынешняя система — это старые галогеновые лампы 2012 года. Время с тех пор ушло вперед, и требования к качественной шоу-программе тоже. Планируем использовать пример лучших практик. Также проведем работы по закрытию козырька, что исключит сквозняки и сделает более комфортным пребывание внутри чаши.

Есть планы по реконструкции трибуны С. Хотим сделать премиум-зону на примере ресторанных зон на трибуне А, которые пользуются очень большим спросом, и дополнительно устроить нескольких лож более доступной ценовой категории в сравнении с теми, что есть на трибуне А.

Безусловно, работаем над повышением сервиса в ложах в части улучшения питания, обслуживания, технического оснащения. Возможен ремонт с изменением дизайна. Часть работ начнем этим летом. Вероятно, к зиме успеем реконструировать трибуну С. Впрочем, и помимо планирования инфраструктурных изменений мы в целом движемся в сторону разнообразного матч-дэй, проводим маркетинговые активности.

Евгений Мележиков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Когда клуб представит полную билетную программу на сезон-2023/24? И будет ли повышение цен на обычные билеты?

— По срокам ориентируемся на середину июня. Повышать цены на общий сегмент не планируем. По некоторым категориям абонементов, наоборот, рассмотрим скидки.

— «Зенит» раздает бесплатные билеты, «Динамо» привлекает болельщиков. Будет ли «Спартак» активнее работать в этой сфере или посещаемость на уровне 5-10 тысяч устраивает клуб?

— Не хотелось бы комментировать работу коллег из других клубов, но, безусловно, мы ведем работу в этом направлении, и те мероприятия, о которых я вам сообщил выше, направлены в том числе на расширение аудитории. Реализуем масштабную программу в части увеличения посещаемости. Ведем работу со спортивными школами. Рассчитываем на партнерскую программу с Москомспортом, чтобы привлекать на трибуны воспитанников ДЮСШ. Продолжаем работу с подопечными фондов, детских домов. Это важная социальная активность, привлечение и воспитание новой аудитории. К слову, некоторые результаты видим уже сейчас — предполагаем, что по итогам сезона «Спартак» выйдет в лидеры по средней посещаемости в Москве после введения паспорта болельщика.