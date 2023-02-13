У «Спартака» и Абаскаля — взаимная любовь. «Разводиться» было бы глупо

Константин Алексеев — о продлении контракта испанца с красно-белыми до лета 2025 года.

Продление соглашения с Гильермо Абаскалем — новость, в которой нет ни грамма неожиданного. Слишком уж здорово они подошли друг другу, чтобы думать о резких шагах.

Красно-белые наверняка настолько устали от тренерской чехарды, что должны молиться на испанца. Прошлым летом Лука Каттани поразил всех, когда за сутки после внезапного ухода Паоло Ваноли договорился с 33-летним ноунеймом. В той ситуации, когда нельзя промахиваться, без долгих раздумий, согласований и обсуждений поставил на карту все — и она сыграла.

Придраться не к чему. Команда явно прогрессирует. Лучший показатель — четыре матча с «Зенитом». От разгромного поражения в Суперкубке страны (0:4) через минимальный проигрыш в РПЛ (1:2) к крупной победе (3:0) и ничьей (0:0) в Кубке России. Последние две встречи стали довольно болезненным щелчком по носу чемпиона, вынужденного теперь продираться во втором по значимости турнире через «запасной» Путь регионов. В премьер-лиге у красно-белых вторая строчка — в шести очках вслед за теми же сине-бело-голубыми, что не пропасть. Современный атакующий стиль футбола. Налаженный контакт с футболистами. Уважение болельщиков.

Мы знаем, что новая метла часто метет по-новому, но в данном случае у спартаковцев складывается настолько идеально, что у сменщиков Леонида Федуна вряд ли могли возникнуть мысли о расставании с тренером.

Для самого Абаскаля все не менее волшебно. Несмотря на юный по тренерским меркам возраст, у него уже богатый опыт расставаний с разными клубами. «Спартак» — шестая команда в карьере Гильермо. При этом дольше всего он возглавлял швейцарский «Кьяссо» — 28 матчей. 19 провел с «Лугано», 3 — с итальянским «Асколи», 11 — с греческим «Волосом», 16 — с «Базелем». Кого впечатлишь списком, когда в тебе разочаровываются столь быстро?

Еще пять встреч — и москвичи выйдут в лидеры по длительности пребывания Абаскаля у руля, сейчас у испанца с ними 24 игры. И куда дергаться? Особенно если по новому договору, как утверждает ряд коллег, зарплата удвоится — с 0,75 до 1,5 миллиона евро в год.

После пяти предыдущих не слишком удачных или провальных попыток Гильермо наверняка понимает, насколько важно ценить успешный проект. Где тебе во всем идут навстречу, сдувая пылинки и приглашая тех новичков, на которых укажешь.

Мог «Спартак» не торопиться, учитывая, что прежний контракт действовал до лета 2024-го? Наверное, мог. Но, повторю, слишком все здорово складывается, чтобы не подстраховаться (вдруг «Севилья» — не вброс со стороны агента, а действительно маячит на горизонте) и не оценить по достоинству достижения тренера в первой части сезона. Полгода назад это был кот в мешке с неясными перспективами, теперь — идеальная кандидатура.

В общем, типичная ситуация, когда обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Не надо менять то, что хорошо работает» — золотое правило, которое явно знают и нынешний «Спартак», и Абаскаль (и о котором, к слову, забыл некогда Массимо Каррера, решивший после чемпионства пригласить новых ассистентов, поменять врача и других работников). О «разводе» в такой ситуации даже заикаться глупо.