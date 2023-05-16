«Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола

Экс-тренер «Химок» Спартак Гогниев дал большое интервью «СЭ», в котором рассказал о методах своей работы , стыдно ли ему за свою импульсивность, а также жестко ответил критикам.

В «Химках» за кадром осталось много околофутбольных вещей

— Как у вас дела, что вы делали последний месяц?

— Дела хорошо, отдыхал, наслаждался спокойствием. Был дома во Владикавказе с семьей.

— Не скучаете по футболу?

— Конечно, начинаю скучать. Провел анализ того, что получилось в «Химках», что нет. Понимаю, что есть какие-то проблемы. Желаю «Химкам» всего наилучшего, процветания. Слежу за ними. Жалко, что так все складывается и у них все меньше шансов остаться в РПЛ.

— Каждую игру смотрите?

— Да, в последнее время каждую, потому что мне небезразлична судьба этой команды. Это ведь был мой первый опыт в РПЛ. Благодарен, что мне дали шанс.

— Вы говорили, что каждая встряска идет на пользу. Увидели это в отношении «Химок»?

— Чтобы остаться в РПЛ, «Химкам» нужно было выигрывать у команд из верхней части таблицы. Физически ребята очень хорошо подготовлены — это показала и игра с «Ростовом». Вдесятером мы не пропустили, еще и моменты создавали. Да, проиграли 0:1, но физически команда не уступает соперникам. Тактически с новым тренером стали строже играть в обороне.

Вообще сейчас у всех тренеров тенденция отзащищаться — все играют от обороны. Легче всего научить футболистов обороняться. Например, всем строго встать за линией мяча и выбегать в контратаки. Смотреть это неприятно. Глобально команда, которая так играет, ничего не добивается. Мне же интересно развивать футбол с позиции атаки. Может, мой стиль и кажется авантюрным и не принес результат в «Химках», но на это есть ряд причин, в том числе связанных с коллективом. Плюс были околофутбольные вещи, которыми приходилось заниматься. Их много осталось за кадром.

— Играть в атаку с командой уровня «Химок» в РПЛ было правильной стратегией?

— Есть тенденция, что те, кто играет от обороны, ничего не добиваются, не занимают первые места. Просто обороняются, выполняют локальную задачу. Но на такое не ходят зрители. Такой футбол никому не нравится. 6:1 или 6:2 цепляют больше, чем 0:0. Чтобы популяризировать футбол, нужно играть в атаку. Я не кидаю камень в огород тренеров, это их выбор, но у нас очень много сильных футболистов атакующей группы, которых не видно. Фактически все команды играют в силовой оборонительный футбол, ведь очкового запаса нет, команда может вылететь.

Возрастные футболисты больше играют, потому что на оборонительный футбол затрачивается меньше энергии, а исполнительное мастерство у них есть. И к чему мы приходим? Где наша молодежь, где развитие? Тем более сейчас, когда нет еврокубков. Молодым надо давать больше шансов.

— С Ильей Садыговым вы проводили индивидуальные тренировки на сборах в Турции. Они принесли плоды?

— Мне надо было ехать на сборы раньше, чтобы подготовиться, посмотреть поля, составить план из конспектов. Садыгов тоже поехал раньше, и мы совместили приятное с полезным. Как тренеру мне только в кайф тренировать. Просто Садыгов на тот момент был один, потому что никто еще не приехал. Илья — молодой игрок, поздно начал тренироваться. Были огрехи, которые можно было подтянуть. Уважающий себя тренер должен развивать молодых футболистов. Думаю, это пошло ему на пользу, потому что я как нападающий многие вещи ему рассказал. У Ильи есть проблемы, но он их компенсирует своим желанием, каждый свой шанс использует на 100 процентов. Некоторые футболисты демонстрируют умение на 30 процентов. Кого выбирать тогда? Лично я отдам предпочтение тому, кто выкладывается на все 100.

— Вы говорили, что тактически ни одна команда РПЛ вас не переиграла. И сейчас так считаете?

— Да.

— Почему проиграли, например, «Зениту»?

— Из-за своих ошибок, мы больше ошибались. Тот футбол, который мы хотим привнести, большинство игроков не воспринимает. Когда футболисту говорят новые вещи, он не может их принять, потому что не видел такого в своей карьере. К сожалению, у меня не получилось донести идеи так, чтобы футболисты в них поверили. Плюс атакующий футбол подразумевает хорошее физическое состояние, много взрывной и скоростной работы. На это тоже многие не готовы.

— Неужели футболисты не готовы прибавлять и стараться больше?

— Не всем нравятся мои методы. Есть вещи, которые кажутся взбалмошными. Например, оставлять группу из трех человек впереди, чтобы они не отходили назад. На это нужно время, построение идеологии, доверие руководителей и всего тренерского штаба. Сначала идет отторжение, потом фаза принятия. Затем игроки понимают, что идеи работают. Но, к сожалению, в этот момент наши результаты просели. Психологически команда сломалась.

— Вы чувствовали недоверие руководства «Химок», скепсис игроков?

— Я приходил в команду не резать, а созидать. Здесь был важен коннект с футболистами. Например, тренер сказал, что надо идти налево, значит, надо идти налево. Как бы вы ни считали, вы должны это выполнять. Вам платят за это деньги, вы профессионалы.

— Были ли вы удивлены тому, что после вас в «Химки» пришел Андрей Талалаев, получивший контракт на пять лет?

— Это решение руководителей клуба и самого Талалаева. Тем более он уже работал в «Химках». Что касается меня, со мной расстались нормально. Не было такого, что я пришел и через три месяца меня выгнали.

Спартак Гогниев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Есть определенная грань, которую я пару раз перешел

— Главное, почему к вам после работы в «Химках» у многих людей изменилось отношение, — ваша импульсивность. Объясните, почему иногда не получается сдерживать эмоции?

— Это меня не красит, стараюсь над этим работать. Но есть определенные эпизоды, на которые легче реагировать так — выплескивать все, что есть. Со стороны смотришь, думаешь — дурак. Кто меня лично не знает, меня так и видит. Но зато я честен, даже на пресс-конференциях. Я могу надеть маску и отвечать «да» или «нет», но это неправильно. Есть определенная грань, которую нельзя переходить. Я ее пару раз перешел, буду стараться так больше не делать.

Но вообще без эмоций я не смогу. Те, кто это осуждает, не должны переходить грань. Когда люди переходят на личности, это говорит об их интеллекте, уровне развития. Они могут обсуждать поведение, осудить, но переходить на личности неправильно. Некоторые из них даже не тренировали! По-моему, такое надо пресекать. Если оскорблять, то надо это делать в лицо. Готов с каждым поговорить, объясниться. Моя совесть уж точно чиста, а вот они должны задуматься.

— Канчельскис сравнивал «Химки» с бойцовским клубом, а Губерниев называл футбол команды недоразумением.

— Они могут говорить все что угодно, но не имеют права переходить на личные оскорбления. Пусть меня увидят и в лицо это скажут. Готов даже на федеральном канале с ними встретиться. Они хотят реакции, шума, привлечь к себе внимание — все воздух, пиар. Мы должны обсуждать тактику, а не эти вещи. По всем своим играм могу предложить тактические разборы. Пусть наши футбольные специалисты анализируют и обсуждают, это было бы интересно. Такое есть в Италии, Англии.

— Вы злитесь из-за подобных комментариев?

— Я злюсь только на оскорбления. Просто не заслуживаю, чтобы меня оскорбляли. Каждый может ошибиться. Человек лежит в луже — кто-то по нему пройдет, а кто-то поможет и поднимет. Я — второй тип людей.

— В любой ситуации, когда кто-то переходит грань, вы сможете этот конфликт оставить исключительно в словесной плоскости?

— Не всегда, бывают разные ситуации. Если ты ни разу не общался с человеком, смотришь видео и оскорбляешь, когда человек тебе ничего плохого не сделал, разве это правильно? Почему это не осуждается, почему мусолится? Этот человек хочет пиара. Даже сейчас мы рассуждаем, и я даю повод для раскачки. Получается, становлюсь с ними одного уровня, чего не хочу делать.

— Аяз Гулиев говорил о взаимоотношениях с вами, сказав: «Считаю, что все нужно говорить в лицо».

— С Аязом у нас были непростые отношения. Это началось со сборов, потому что там была определенная работа. Это наша кухня. Все вещи, которые я говорил Аязу, сбылись. В футболе нет мелочей. Если футболист работает, его Бог вознаграждает, работа в песок не уходит. Мы с ним друг друга поняли. Сейчас он показывает очень хороший футбол, готов физически, хотя и работал индивидуально. В плане подготовки была заложена определенная работа — пока он ее не выполнил, не возвращался в общую группу. Сначала были какие-то конфликтные ситуации, но потом мы пришли к общему знаменателю.

Спартак Гогниев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Чистка зубов после тренировки дает плюс 40 процентов к восстановлению

— Были ли у вас предложения возглавить какую-нибудь команду за последний месяц?

— Можно сказать, что не было. Пока никаких разговоров, ничего.

— А если придет предложение из Европы?

— С удовольствием поработал бы в Европе, но мешает языковой барьер. Английский язык должен быть в совершенстве, чтобы определенные вещи до игроков доносились так, как тебе хотелось бы.

— Планируете посетить какие-то стажировки?

— Отношусь к ним скептически. Многие тренеры не показывают того, что хотелось бы мне. Я был на стажировке у Бердыева, вот с ним получилось поработать плодотворно. Он многое знает до мелочей. В таком формате я бы хотел стажироваться, но не подпускают. Особенно за границей — показывают какие-то вещи, которые не относятся к футболу.

— Есть ли у вас понимание, какими должны быть взаимоотношения футболиста и тренера за пределами поля? Например, куда можно вместе сходить.

— Взаимоотношения могут быть разные, но всегда нужно соблюдать субординацию. Футболисты младше, потому должны проявлять уважение к старшим. Можно пообщаться за чашкой кофе два-три раза, если нам обоим это надо. Но делать такое каждый день — бред. Каждый должен быть на своем месте: тренер — что-то требовать на тренировках, футболисты — выполнять это. Остальное мне вообще неинтересно. Некоторые тренеры любят поковыряться в грязном белье: кто-то куда-то пошел, выпил, кальян покурил — штраф миллион долларов и в дубль. Это бред, мне такое неинтересно.

Дисциплина должна быть в первую очередь на футбольном поле. В остальном футболисты — взрослые люди. Например, я скажу им не пить колу. При мне не будут, а выйдут на улицу и три банки выпьют. Я не могу запретить людям делать то, что они хотят. Хочешь — пей, но это вредно.

Или еще пример — чистка зубов. В Европе доказали, что чистка зубов после тренировки дает плюс 40 процентов к восстановлению, снижается травматизм. Но сейчас если дать футболисту из ФНЛ после тренировки зубную щетку, он посчитает тебя дебилом. Нельзя из-под палки всем давать зубные щетки. Надо сказать, что это научно доказано, хотите — делайте. Может быть, кто-то один прислушается, уже будет хорошо. Если нет, значит, им не надо. Значит, не достигли того уровня, чтобы в таком формате смотреть на футбол. Тот же Роналду разделяет сон, питание, там другой уровень!

— Кто-то в вашей команде практиковал чистку зубов после тренировки?

— Нет.

— Почему?

— Не заставишь! Хотя заставлять не надо, надо доносить. Я скорее советовал. Говорил, что такая тема есть.

— Был ли хоть один футболист, который этому совету последовал?

— Я не спрашивал. Может быть, и есть такие. Я же не буду подходить к футболисту и спрашивать, почистил ли он зубы. Сами они мне не говорили. Если хоть один это делает, то уже приятно, потому что это на самом деле доказано. Насколько я знаю, Евгений Калешин применял такой метод в «Балтике».

— Что должно случиться, чтобы подобные вещи прижились в России?

— Должно смениться отношение в футбольном клубе в целом. Возьмем «Порту» — люди приходят на базу в 10 утра, уходят вечером, у них берут анализы, прописывают индивидуальное питание, тренажерный зал. Каждого футболиста ведет тренер по физической подготовке и другие специалисты. Если будет такой подход, футболисты будут только рады. Скажете, что для этого нужны большие деньги? Да не нужны они! Должно быть желание. Тех денег, которые есть в РПЛ, хватило бы для организации подобного. Но, к сожалению, ничего не организовано. В «Зените» — да, в «Спартаке» и «Динамо» — да, но не до такой степени. Мне бы хотелось, чтобы такой подход был у нас везде. Все эти идеи есть в свободном доступе.

— Когда вы были футболистом, то не скрывали, что можете позволить себе выпить в адекватном количестве. Поменяли к этому отношение, когда стали тренером?

— Не поменял. Все мы люди. Вы же в день рождения можете выпить вино или пиво? Почему не можете выпить два бокала пива, когда в Германии это делают? Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто. Просто у нас есть такая особенность, что мы не можем остановиться после пары бокалов. Если я буду запрещать игрокам пить, то они пойдут и все равно выпьют, потому что это жизнь. А если человек не пьет, то он и не будет. Я вообще до 27 лет практически не пил, потом прошел какое-то становление как футболист и уже потом мог позволить себе вино или пиво, оставаясь в адекватном состоянии. Я просто хочу, чтобы наши футболисты были профессионалами.

— В Серии B в «Венеции» есть финн Йоэль Похьянпало. После покера в ворота «Модены» он прямо на поле выпил стакан пива. Если бы подобное исполнил ваш футболист, как бы вы отреагировали?

— Нормально. Вы считаете, что кола лучше влияет на организм после игры, нежели пиво? Тем более если пиво натуральное. В Испании перед игрой в обед можно выпить немного вина. Я это видел сам.

— А как относитесь к курению?

— Негативно! Курение очень плохо влияет на двигательную деятельность, на сердце. Представляете, что происходит, если человек курит и выполняет огромную физическую работу? Это влияет на долговечность футболиста. Курить — страшно! Сам я не курю.

— Представим такую ситуацию: вы узнаете, что кто-то из ваших подопечных курит. Ваши действия?

— Я постараюсь его отговорить и направить. Но это его личная жизнь. Я могу требовать только там, где моя вотчина, а это — тренировочный процесс и игры. В остальных вещах я лишь направляю. Футболист сам может понять, что если он будет курить, физическое состояние будет плохим, увеличится травматизм, соответственно, у него станет меньше шансов играть. Но если он на поле делает все, что от него зависит, и работает на сто процентов на тренировках, тогда какая мне разница?

Спартак Гогниев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Когда момент спорный — 50/50, свистеть обязательно будут в пользу «Зенита»

— Вы сторонник расширения РПЛ. Почему?

— Должна быть разножка для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Очень тяжело проповедовать такой стиль, когда у тебя 16 команд и над тобой довлеет результат. Когда команд 18, у тебя на четыре игры больше, больше и запас очков. Плюс еще как минимум пятьдесят дополнительных футболистов будут выступать в РПЛ. Это точно не скажется негативно. Нужно давать молодежи возможности для роста. Сейчас четыре команды в ФНЛ готовы играть в РПЛ. Говорили, что «Факел» не готов. Посмотрите, как они играют, так еще и сколько зрителей ходит!

— Если расширять РПЛ, то до скольки команд?

— До 18 минимум.

— Туфан Садыгов предлагал 36.

— Думаю, что на данный момент оптимально именно 18 команд, чтобы посмотреть, как это работает.

— Насколько интересной идеей вам кажется реформа РПЛ?

— Мне она кажется интересной. Если командам из первой пятерки уже неинтересно играть, то это не проблема чемпионата. Чемпионат подразумевает игру «каждый с каждым». Нельзя разделять лидеров и аутсайдеров, все должны быть в одинаковых условиях. С другой стороны, если взять вторую лигу, в которой так сделали и команды играют друг с другом, а после первого круга делятся на группы, тогда это еще нормально.

— Семак про реформу РПЛ сказал: «Терпеть надо с любовью». Реформа может помочь повышению интриги в борьбе за чемпионство?

— Интрига изначально все равно есть. У превосходства «Зенита» много факторов. Например, все ключевые эпизоды трактуются в его сторону. Если есть спорные вопросы, то зная, что это чемпион, все вопросы решаются в пользу «Зенита».

— Объясните.

— Если есть какие-то пограничные эпизоды, они всегда трактуются в пользу команды, которая на первом месте. Например, поставить пенальти или нет. Когда момент спорный — 50/50, выбор обязательно будет в пользу «Зенита». Если это команда другого формата, будут думать. Могут принять и другое решение.

— Есть еще причины, почему никто не может сдвинуть «Зенит» с пьедестала?

— Уровень футболистов «Зенита» на данный момент на порядок выше, чем у других. А еще есть качественная скамейка. Поймите одну вещь: уровень РПЛ и ФНЛ упал. Никогда не было такого, чтобы 50 человек из ФНЛ попадали в премьер-лигу, притом что число команд осталось тем же. Когда играл я, здесь выступали Олич, Вагнер, Жо и другие. Одни представляли сборную Бразилии, другие переходили в «Баварию» и другие сильные европейские команды. С «Зенитом» локально кто-то может в одной игре пободаться, но в целом они на голову выше всех. Плюс есть финансовая составляющая.

— Насколько важна фигура Семака в успехе «Зенита»? Есть мнение, что можно поставить любого на его место, и он станет чемпионом.

— Это неправильно. Сергей Богданович был капитаном ЦСКА, когда мы играли вместе. Он настоящий спортсмен, требовательный к себе. Не сомневаюсь, что успехи «Зенита» — это заслуга Семака. Такую команду тоже нелегко тренировать, ведь это и футболисты, и тренерский штаб, и руководители. Семак создал эту команду в «Зените». Сейчас он состоялся как тренер.

— Какой вы видите потолок для Семака? Некоторые думают, что он может стать следующим тренером сборной или уехать в Европу.

— Почему нет? У нас всегда тренера судят по результату. А у кого результат выше, чем у Семака? Нет ни одного российского тренера, который добился стольких титулов. Даже как футболист он выиграл чемпионат России с ЦСКА, «Рубином», «Зенитом». Как тренер выиграл пять чемпионатов. Честно скажу, тактически с «Зенитом» играть очень тяжело, потому что они используют гибридные схемы, перестраиваются. Футболисты настолько обучены, что, если что-то не получается, они сразу перестраиваются.

— Что можете сказать про «Спартак»? Какое-то время его называли главным из возможных конкурентов «Зенита» в РПЛ.

— Абаскалю сначала хлопали, теперь с результатом не идет. Но посмотрите, за счет чего у нас иностранные тренеры оставляют хорошее впечатление: они ставят молодых. То же самое, что сейчас делает Абаскаль, в «Динамо» осуществлял Шварц. Иностранный тренер — самодостаточный. Знает, что если ему скажут не ставить молодых, он уйдет и получит огромную неустойку. Он застрахован и просто кайфует в России. Ему все равно, кто сколько получает — если молодой футболист лучше конкурентов, то будет играть.

— Можете назвать свой топ-3 тренеров РПЛ?

— Первый — Семак. Потом Федотов. В ЦСКА всегда есть коллектив, любой приходящий в этот клуб тренер растет, ему дают поработать. Надо отдать должное Евгению Гинеру за то, что он сохраняет всё в таком формате. Третий, наверное, Личка, потому что он сделал большое перестроение «Оренбурга» — забивают много мячей, показывают красочный и яркий футбол.

— Как вы относитесь к нововведениям в футболе, например к ВАР?

— В России это доходит до маразма. ВАР должен быть чуть быстрее. Судью зовут к монитору, а он идет и понимает, что ему нужно быть солидарным с решением ассистентов. Только позвали, а у него уже паника в глазах, по три-четыре минуты смотрят один эпизод. Бред какой-то. В штрафной чуть зацепили — пенальти. В другой хватают — игровой момент. Это маразм! С ВАР у судей еще больше развязаны руки, а хотелось бы наоборот. Сейчас доходит до того, что выборочно смотрят любой момент, когда эпизод прошел и футболисты сами не обратили внимания. В моем случае с «Ростовом» так и было — игроки уже переключились, а судья взял и поставил пенальти.

— То есть ВАР необходим, но мы им пользоваться еще не научились.

— Все правильно. Надо как-то коллегиально с футбольным сообществом это решить. Судьи стали кастой, которая решает все. Года два назад я говорил, что судьям тоже надо давать слово, пока они не остыли, спрашивать, почему приняли то или иное решение. Они тоже люди и могут ошибаться.

— Вам нравится, когда после матчей выкладывают переговоры судей на поле?

— Это в любом случае интересно обывателю. Есть ряд судей, которых я очень сильно уважаю за их решения, хоть они и ошибаются. Для себя я знаю, что они делают это уверенно, потому что так видят эпизод. Ладно, назову одного — Безбородов. Он квалифицированный судья. Да, ошибается, но может отказать ВАР, дает высокий уровень борьбы, какие-то левые эпизоды вообще не рассматривает. Он зарекомендовал себя на очень высоком уровне, таких судей надо отмечать.

Спартак Гогниев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Прецедент с Глушаковым для меня — не формат, если ты профессионал, относись соответствующе

— В последний год стал особенно популярен медиафутбол. Что вы о нем знаете и как к нему относитесь?

— Отношусь вполне нормально, некоторые вещи знаю. Тенденция медиафутбола в том, что на него ходит много людей. Бывает, что на футбол профессиональный приходит меньше.

— С чем это связано?

— С чистотой помыслов — в медиафутболе в первую очередь приходят играть. У них нет заоблачных финансов, они просто кайфуют. Драйв — зрителю это нужно! Медиафутбол показывает, что в наш профессиональный футбол надо возвращать эти вещи. Ему не хватает этой искры, этой правды! Медиафутбол должен быть. Плюс у людей, которые закончили профессиональную карьеру или даже не смогли ее полноценно начать, появляется новый шанс. Это прикольно и классно.

— Денис Давыдов ушел из «Химок» в аренду в медийный клуб «Броук Бойз». Как вы относитесь к подобным переходам?

— Еще Дима Кобесов сейчас выступает в МФЛ. Отношусь нормально. У меня был прецедент с Глушаковым — для меня это просто не формат. Есть определенный клуб, в котором ты получаешь деньги, с которым у тебя есть контракт. Когда ты едешь играть в МФЛ, то должен как минимум учитывать риск получения травмы. Профессиональный футбол — твоя работа, за которую ты получаешь деньги. Если ты профессионал, то надо относиться соответствующе.

— Александр Соболев проводил тренировки в своей медийной команде.

— Это другая история. Он же не играет за эту команду, а тренирует и спонсирует. Он создал команду и хочет, чтобы в ней ребята развивались.

— Удивило ли вас выступление медийных команд в текущем розыгрыше Кубка России?

— Меня удивило. Конечно, их участие скорее пиар. Но я считаю, что это нормально. Некоторые команды второй лиги, с которыми они играли, состоят из молодежи, но из успехов медиафутбольных клубов в матчах с ними начали раздувать сенсацию. Повторюсь, это не профессиональный футбол — у этих команд есть свой потолок.

— Уже обсуждается идея приглашения медийных клубов в следующем сезоне.

— Это вполне нормально. Вдруг люди, которые играют на уровне медийной лиги, будут настолько сильными, что пройдут до определенного уровня? Но мне кажется, что чего-то сверхъестественного не произойдет.

— Не так давно ЦСКА проиграл 2DROTS. Вас это не удивило?

— А что меня должно было удивить? Это товарищеская встреча, люди вышли поиграть. Это пиар-акция, которая не имеет отношения к профессиональному футболу. Игроки ЦСКА не старались играть строго на победу. Может быть, поражение повлияло репутационно, но в этом нет ничего такого.

— Вы можете себя представить в какой-то далекой перспективе тренером медиафутбольной команды?

— Говорят же, что не надо ни от чего зарекаться. Тренировать приятно везде. Если будет работа только в медийном футболе и не будет никакой другой, конечно, я с удовольствием буду трудиться там. Любая работа лучше, чем ее отсутствие. Но мое желание заключается именно в работе с профессиональными футболистами в профессиональных командах.

— ФНЛ-2 или МФЛ?

— ФНЛ-2, конечно.

— Сейчас Артем Дзюба и Леонид Слуцкий участвуют в различных комедийных шоу. В одной очень жестко шутят, даже матерятся. Как относитесь к такому?

— Именно к этой программе отношусь не совсем позитивно. Все-таки много мата, для меня это не очень приемлемо. В эту программу я бы сам не пошел, мне это неинтересно. Но если это смотрят и это нравится людям, это заходит, тогда почему нет? Я не осуждаю, но сам бы в таком формате не общался.

— Дзюба долгое время был свободным агентом. Была ли мысль пригласить его в «Химки»?

— В таких моментах есть определенная финансовая составляющая. У нас такой возможности не было.

— «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Артема?

— Конечно. Он забил все, что можно! Даже подумать не могли бы, что он так будет играть. Да и стилистически эта команда ему подходит. Очень много скоростных футболистов, которые делают черновую работу, а Дзюба выступает в роли наконечника.

— Почему тогда у него не получилось в Турции?

— Не было такого доверия. Туда он ехал играть с чистого листа. Очень тяжело начинать все сначала, как это было в Турции. Плюс тебе еще не доверяют, к этому прибавляется языковой барьер. А по Дзюбе видно, что он компанейский парень, который любит пообщаться. Все это сложилось в то, что ему стало некомфортно. Плюс тренер перестал доверять. Возвращаясь в Россию, он понимал, что это его последний шанс заявить о себе вновь. Но Дзюба уже давно доказал, что является топ-футболистом для РПЛ.

— Может быть, за время вашей работы в «Химках» был какой-то несостоявшийся трансфер, за который вам обидно?

— Мы хотели взять нападающего, но по определенным причинам не получилось.

— Это Зе Луиш?

— Не будем называть все фамилии, но не только он.

— Что именно не срослось с Зе Луишем?

— Не знаю. От меня как от тренера требовалось сказать, нравится он мне или нет. Я сказал, что нравится, хотя его физическое состояние было не лучшим. Я считал, что он нас усилит. Помимо него был еще ряд футболистов, которых, к сожалению, не смогли подписать.

Спартак Гогниев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Иногда лучше плыть против течения, потому что в конце него может быть водопад

— Вас часто узнают на улице?

— Во Владикавказе — практически все. В Москве тоже бывает. Конечно, это приятно, но повышенное внимание я не очень люблю. В фото отказываю очень редко, практически никогда. Если это важно человеку, который ко мне подходит, как я могу отказать? Я делаю человеку приятно, а значит, мне приятно вдвойне.

— Как вы относитесь к стереотипу, что "футболисты зажрались"?

— Я смотрю на все философски. Разные футболисты — разные ситуации. Всех под одну гребенку грести нельзя. Вот идет футболист и видит, что кого-то обижают, вступается, бьет кого-то и ломает челюсть. И потом это может быть представлено в совсем другом ключе. Ситуации бывают разные. Мое мнение — когда надо защититься, надо защищаться. Но, конечно, нужно стараться избегать рукоприкладства, стараться разговаривать и решать всё мирным путем.

— Если драка неизбежна, бить надо первым?

— Конечно. Тем более если у противника преимущество.

— В этом сезоне в матче «Зенит» — «Спартак» случилась массовая драка. Как бы вы повели себя в той ситуации?

— Не знаю, потому что я в ней не был. Это эмоции. Меня учили не драться, но как футболист я попадал в подобные ситуации. Меня дисквалифицировали даже не за драки, а за неспортивное поведение. Тогда я был молодой, но сейчас понимаю, что это некрасиво. Точно так же, как и когда не сдерживаюсь уже в роли тренера. Надежно и удобно «сидеть потише, чтобы никто не услышал» и плыть по течению, но все-таки это не мое. Лучше иногда плыть против течения, потому что в конце него может быть водопад.

— Если бы вы оказались в том матче между «Зенитом» и «Спартаком», вы скорее были бы человеком, который принимает участие в драке или пытается всех разнять?

— Я мог бы быть и инициатором. Никто не знает, все зависит от ситуации. У меня в игровой карьере был случай: соперник наступает мне на пятку, бьет в ребро. Я поворачиваюсь и говорю ему: «Ты что делаешь?» Он отвечает в грубой форме, затем продолжает провоцировать. Он знает, что я вырос на Кавказе и для меня некоторые слова — как удар. Лучше бы ударил, чем что-то сказал. И вот эти вещи происходят на протяжении всего матча. После забитого гола этот человек подбегает ко мне и начинает что-то говорить. Потом уже я забиваю гол, не сдерживаю эмоций и получаю четырехматчевую дисквалификацию. Где справедливость?

Был случай в тренерской практике, когда я возглавлял «Аланию» и у меня случился конфликт с судьей. Мне дали восемь игр дисквалификации. Тедеско бьет судью по лицу — ему дают два матча. Справедливо?

— Кем вы видите себя через три года?

— Тренером. Хочется добиваться чего-то. Хочу, чтобы моя идеология сработала. В «Алании» она сработала, но не сработала в «Химках». Хочется доказать себе и другим, что это не взбалмошный футбол, а вполне адекватный.

— Вам интересна работа именно в РПЛ?

— Конечно. Но, учитывая то, что мы показали в РПЛ, этот расчет кажется ненадежным. Руководитель, который принимает решение взять того или иного тренера, все-таки подумает брать меня или нет, потому что мой футбол связан с определенным риском. Но мы знаем, что тот, кто не рискует, не пьет шампанского.

— Хотели бы когда-нибудь вернуться в ЦСКА в качестве тренера?

— Конечно. В ЦСКА, как я уже говорил, каждый тренер прогрессировал. Из тренеров, которые не прогрессировали, на моей памяти только Жорже.

— А Олич?

— Ну, ему дали шанс. Как и Березуцкому. Олич скорее исключение из правил.

— Смогли бы вы как бывший футболист ЦСКА работать в «Спартаке»?

— Я как тренер допускаю возможность работы в любом клубе. Потому что история футболиста и тренера — две разные вещи. Но, конечно, если будет выбор между ЦСКА и «Спартаком», я выберу ЦСКА.