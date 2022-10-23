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Судейство

Сегодня, 19:35

Гол Игнатова засчитан, Соболев не удален. Как судили питерцы в Тушине?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Вратарь «Химок» Виталий Гудиев пропускает первый мяч в матче против «Спартака» (0:5) 23 октября 2022 года.
Фото Александр Федоров, AFP
«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».
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В матче 14-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» (5:0) хватало спорных решений арбитра Артема Любимова и ВАР Яна Бобровского. Разберем их.

Покажите гол красно-белых Федору Смолову и Арсену Захаряну.

Николсон был в офсайде

На 2-й минуте матча «Спартак» — «Химки» бригада Артема Любимова ошибочно засчитала взятие ворот подмосковной команды. Спартаковец Шамар Николсон в ходе голевой атаки красно-белых дважды оказывался за линией офсайда. Если в первой фазе он не влиял на соперников, то в заключительной, в момент удара Михаила Игнатова, форвард помешал вратарю Виталию Гудиеву.

«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».

Видеоассистенты Ян Бобровский и Валентин Мурашов провели проверку и не стали вмешиваться в действия Любимова. Гол был засчитан.

Между тем в похожей ситуации в субботней игре «Локомотив» — «Динамо» на 40-й минуте после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи Павел Кукуян отменил гол динамовца Арсена Захаряна, зафиксировав положение «вне игры» у Федора Смолова.

В пользу красно-белых не назначен пенальти

В ходе той же атаки красно-белых, когда был ошибочно засчитан гол Игнатова, после удара Романа Зобнина произошел контакт мяча с правой рукой Алексея Никитина. Защитник подмосковной команды в тот момент падал под удар, рука была прижата к телу и не находилась в неестественном положении.

Если бы арбитр Любимов отменил бы взятие ворот «Химок», 11-метровый удар в пользу «Спартака» назначать не следовало бы.

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Судья ошибочно не наказал Мирзова за аплодисменты

На 16-й минуте рефери ошибочно не вынес предупреждение Резиуану Мирзову. Игрок подмосковной команды был недоволен тем, что Любимов не удалил с поля Георгия Джикию, и саркастически аплодировал судье.

«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».

Соболев не получил два предупреждения

На 18-й и 53-й минутах арбитр дважды ошибочно не вынес предупреждения нападающему красно-белых Александру Соболеву.

«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».

Сначала тот ударил по ноге Мирзова, сбил его и сорвал контратаку подмосковной команды. Интересно, что на 30-й минуте, когда Александр Руденко сфолил на Леоне Классене и прервал контратаку «Спартака», судья достал желтую карточку.

«Спартак» — «Химки».
«Спартак» — «Химки».

На 53-й минуте опять принял неверное решение и не предупредил Соболева. В отличие от момента первого тайма в этот раз форвард попытался обмануть судью и заработать 11-метровый удар. Соболев симулировал фол со стороны Алексея Никитина.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
5:0
Химки

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Артем Любимов (судья)
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25
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