«Сутками изучаю соперников, но получаем 0:5. Я очень зол!» Гогниев — о разгроме от «Спартака»

Пресс-конференция после крупной победы красно-белых над «Химками».

«Спартак» разгромил «Химки» (5:0) без дисквалифицированного главного тренера Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности в этой игре был его помощник Владимир Слишкович.

— Футбол порой полон парадоксов, — начал Слишкович. — Когда ты быстро забиваешь, часто неосознанно отдаешь мяч сопернику. Это было и сегодня в нашем исполнении, мы перестали оказывать должное давление. Хотя у «Химок» в основном были дальние удары, и Селихов отлично с ними справлялся. Во втором тайме мы внесли коррективы и смогли добиться нужного результата. Победу мы заслужили. Хотя не буду утверждать, что именно с таким счетом. Рад за Николсона, который забил два важных гола. Рад также за Мелешина и Маслова. Отмечу еще, что мы завершали матч с четырьмя игроками 2003-2004 годов рождения.

— После матча с ЦСКА много разговоров было о том, должен ли Антон Зиньковский выходить в старте. Сегодня он вышел с первых минут. Что скажете о его игре?

— В этой ситуации все зависит от того, как футболист работает в течение недели. Влияет также и то, с кем мы играем. Что касается Антона, то он всегда выкладывается на сто процентов. Он не задает вопросов и делает свою работу. На выбор исполнителей влияет и график игр: мы провели три матча за восемь дней. Важно физическое состояние всей команды и отдельных футболистов.

— Как осуществлялось управление игрой в отсутствие Гильермо Абаскаля?

— Так получилось, что именно я оказался в протоколе как исполняющий обязанности главного тренера. В тренерском штабе пять человек, и у каждого есть свои функции. Мы все работали во благо команды. У кромки поля сегодня оказывались и я, и Артем Ребров, и Карлос Морено. Не имело значения, кто именно. Мы старались компенсировать отсутствие Гильермо Абаскаля. Он невероятно важен для команды своей энергией и тем, как он мотивирует команду. Надеюсь, нам удалось его заменить. Счет это только подтверждает.

— Вас удивило, что сегодня не было знаменитых химкинских хороводов на угловых?

— Это специфическая особенность конкретного тренера. Он верит и много работает над этим. Этот хоровод может вызывать улыбку. Но если приглядеться, у такого розыгрыша есть своя задача. Когда они бегут к вратарской, очень легко потерять игроков. Такие стандарты действительно могут быть очень опасны.

«Уйти — значит сдаться»

У «Химок» очередное поражение, однако главный тренер Спартак Гогниев комплиментарно высказался о своей команде.

— Хорошая игра, «Спартак» заслуженно победил, — отметил Гогниев. — У нас были моменты, но подвела реализация. Мы хотим играть и навязывать свой футбол. Но я вижу совсем другие скорости у соперника. Будем стараться выходить на эти скорости. Все всегда приходит через работу. Держимся и будем работать.

— Ваша команда провела хороший первый тайм, но пропустила два гола. Как планировали менять игру?

— Мы старались изменить игру тактически. Это получалось, у нас были подходы, вратарь несколько раз выручил «Спартак». Еще раз скажу: у соперника совсем другая скорость принятия решений, исполнения. 0:5 — команда провалилась. Но мы могли забить, и не один мяч. Есть тактические ошибки. Мы делаем не все, что планируем. Например, выпадают два игрока из прессинга, и сразу все рушится. Результат хромает, у игроков негативный эмоциональный фон. Я как тренер зол очень сильно. Целыми днями просматриваю соперников, готовлю команду. Но получается 0:5. Мы знаем, куда нужно идти, и будем к этому стремиться.

— Четверная замена во втором тайме — тактический ход или стремление дать игровую практику футболистам?

— И то и другое. Поменяли тактику, дали ребятам выдохнуть. Физически мы пока проседаем: «Спартак» делает 1700-1800 метров рывков, мы делаем 1200 метров. Вот эти 600 метров и сказываются. Скорость и спринты — самое важное в современном футболе.

— Почему Илья Кухарчук получает мало игрового времени?

— У него были проблемы с ахиллом, мы хотели его поберечь.

— Вы проигрываете матч за матчем и хвалите свою команду. Может быть, уже вам пора уйти?

— Спасибо за предложение. У нас есть определенные договоренности. Уйти — значит сдаться. Такое решение может принять только руководство клуба. У нас судят по результату. Я вижу определенные проблемы, наше руководство видит определенные проблемы. Это решение не мое. Меня взяли в команду, на меня рассчитывают. Я буду работать и не сомневаюсь, что все выправится. Нужно, чтобы прошло время. Результат не показатель нашей работы. По одной игре со «Спартаком» не надо судить.