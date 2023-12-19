«Спартак» подпишет 18-летнего бомбардира из Сербии? За ним охотились «Челси» и «Ман Сити»

Милош Лукович забивал команде Александра Кержакова, заинтересовал топ-клубы АПЛ и намекнул на трансфер в Россию.

«Спартак» ведет активную работу на трансферном рынке в поисках центрального нападающего, способного составить конкуренцию Александру Соболеву и заменить Павла Мелешина, который, судя по всему, зимой отправится в аренду.

Новая цель красно-белых — 18-летний серб Милош Лукович, который в столь юном возрасте заслужил капитанскую повязку в «ИМТ Белград». Как сообщил инсайдер Иван Карпов, переговоры находятся в продвинутой стадии. Сумма сделки может составить 5,7 миллиона евро. Кроме того, белградский клуб получит 20% от перепродажи футболиста в будущем. С самим форвардом уже согласован контракт на четыре с половиной года.

Переход игрока — еще не решенный вопрос, в «Спартаке» ждут назначения нового спортивного директора, чтобы тот закрыл трансфер. Самое время рассказать о потенциальном новичке красно-белых.

Милош Лукович перед матчем. Фото ФК «ИМТ Белград»

Начинал в «сербской ФНЛ», в этом году успел огорчить Кержакова

Милош — воспитанник «ИМТ Белград», его команда только в текущем сезоне дебютировала в элитном дивизионе Сербии. Он — главное атакующее звено коллектива и не зря носит капитанскую повязку в 18 лет. Правда, придавать этому сильное значение не стоит: похоже на маркетинговый ход, которым часто пользуются в странах, специализирующихся на продаже своих талантов в Европу.

Лукович в профессиональном футболе с 16 лет, дебютировал во второй по уровню сербской лиге в ноябре позапрошлого года. В марте 2022-го Милош отметился дебютным голом за «ИМТ Белград». А в прошлом сезоне завоевал звание лучшего бомбардира второго дивизиона (15 мячей) и помог своим партнерам подняться в высшую лигу.

На данный момент белградская команда ожидаемо болтается в нижней части таблицы, а вот у Луковича дела идут весьма недурно — он наколотил 8 мячей в 17 играх, отметился одним ассистом и идет третьим в списке лучших бомбардиров чемпионата. С игрой нападающего отлично знаком Александр Кержаков, возглавлявший «Спартак» из Субботицы: в матче с этим клубом Милош отличился в первом же туре.

Милош Лукович забивает гол. Фото ФК «ИМТ Белград»

В чем сила, брат?

По игровым характеристикам Милош чем-то напоминает своего соотечественника Митровича: мощный, агрессивный, умело двигается без мяча. Плюс обладает неплохим рывком, хорошей координацией (при росте 184 см) и звериным голевым чутьем. На поле этот футболист действительно выделяется. Этакий классический форвард-завершитель.

Что касается цифр, то в своей команде Лукович — первый по количеству сыгранных минут (1468), лучший по ударам в створ (19), третий по успешным обводкам (7) и в топ-4 по выигранным единоборствам (64,45% успешных).

Интересно, что вместе с Милошем в «ИМТ Белград» играет его брат — Лука. Также в команде есть еще одна знакомая для российских поклонников фамилия — Зуев, которому некогда пророчили большое будущее в «Спартаке». Наверняка Александру есть что рассказать своему партнеру о московском клубе.

Лукович не даст результат здесь и сейчас

Очевидно, что покупка Милоша — это работа на перспективу. Нападающий пока сыроват для того, чтобы стабильно выступать на уровне РПЛ.

К нему есть вопросы по приему мяча, удару и игре головой. Кроме того, у Луковича серьезно хромает реализация. Иногда серб мажет с таких убойных позиций, что невольно хватаешься за голову.

Промах Милоша Луковича. Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

По статистике упущенных голевых моментов юный капитан занимает первое место во всей лиге с 11 нереализованными шансами (всего 18,6%).

Если брать во внимание его возраст, то с опытом хладнокровие точно придет. Это не должно никого пугать.

Милош уже намекнул на переход в «Спартак», хотя им интересовались топ-клубы АПЛ

Из России интерес к форварду проявляют не только красно-белые, но и «Динамо». Однако, судя по соцсетям футболиста, он уже сделал выбор в пользу ромбика.

На днях Милош опубликовал фото Квинси Промеса, хотя они никогда не играли вместе и не были замечены за совместным времяпрепровождением вне футбольного поля. Жирнейший намек на переход.

Пост Милоша Луковича в соцсети с фото Квинси Промеса. Фото Соцсети

В Сербии пишут, что Луковича хотели переманить в АПЛ. Футболист мог оказаться в «Манчестер Сити» или «Челси». Но точно не в основе. Скорее всего, форвард еще какое-то время скитался бы по арендам.

Если Милош переберется в «Спартак» и выстрелит, то в Тушине схватят перспективнейший лот по приемлемой цене.