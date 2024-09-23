Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о дерби с «Динамо» (2:2).

— Досадная ничья или «Спартак» все-таки на победу не наиграл?

— Если взять концовку встречи, то для всех болельщиков «Спартака» это просто убийственная ничья! Трагедия. Пропустить такой гол, имея большинство... «Динамо» же, потеряв своего футболиста, преобразилось и играло в футбол, старалось. И тут у меня возникает вопрос.

— Какой?

— Почему в последние минуты матча «Спартак» бросил играть в футбол? Меня убивает, что красно-белые вот так распорядились своим численным большинством. Загадка... Может быть, была такая установка. А скорее всего, дело даже в психологии. Спартаковцы не верили, что соперник спасет матч. И тут опять нужно отдать должное динамовцам, Тюкавину.

— Шикарный второй гол в его исполнении?

— Здесь надо еще сказать и об элементарной ошибке защитника. Такое просто недопустимо! Любой игрок обороны в такой ситуации должен однозначно действовать по-другому. Но давайте оставим все это без конкретики, без фамилии. Тут виноват все-таки не один конкретный человек. Вопросы возникают, пожалуй, ко всей команде по тому, как она провела последние 20 минут. Может быть, вы заметили, что после пропущенного мяча Максименко предъявлял претензии не кому-то конкретно, а всем. Это тоже показательно. Досадно... Ты ведешь 2:1, у соперника нет игрока — надо было все заканчивать! А тут как бы эта ничья не аукнулась в конце сезона, когда станем считать очки.

— Что «Спартак» по этой игре может занести себе в актив?

— Временной отрезок после первого пропущенного гола и до удаления динамовца. «Спартак» в эти минуты чувствовал себя хозяином положения, вел игру. Где-то уже вырисовывается стиль этой команды, довольно интересный. Одно-два касания, передача на третьего. Это радует глаз нашего поколения! Проходят великолепные комбинации, создаются моменты, забиваются хорошие голы. Пусть кто-то скажет, что пенальти — на тоненького. Но это разговоры в пользу бедных. Арбитр посмотрел и принял такое решение. Мне казалось, что это дерби подопечные Станковича уже не отпустят. Но что поделать... Это футбол, а не легкая атлетика, где Борзаковский мог, условно, на финише ускориться, пролететь эти 10 метров и всех обыграть, стать олимпийским чемпионом. Тут все-таки командная игра. «Спартаку» просто не хватило взаимопонимания между футболистами на последних минутах. Думаю, красно-белые уже играли по принципу: лишь бы не пропустить и сохранить счет! А против такого «Динамо» это недопустимо. Бело-голубые умеют дожимать.

Даниил Фомин и Эсекиэль Барко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Барко вчера сыграл на своем уровне или ожидали от него большего?

— Барко не может феерить в каждом матче. Но и против «Динамо» был весьма полезен. Забил с пенальти, разгонял атаки. Радует, что сейчас в команде есть такой исполнитель. Я бы просто не оценивал его по отдельным матчам. Мол, сегодня он такой, а завтра уже почему-то другой. Нет. Его не стоит ни ругать, ни хвалить. Барко выполнил свою работу. Но, к сожалению, одна ошибка в концовке привела к ничьей и потере драгоценных очков.

— Для вас очевиден прогресс Угальде?

— Вы не первый, кто в последнее время задает мне вопрос про этого нападающего. Наши болельщики тоже спрашивают, мои друзья мне пишут: а что с ним случилось?

— И какой ваш ответ?

— Я уже не раз говорил, что в футболе очень важна стабильность состава. Станкович определился с костяком и отталкивается именно от него. Где-то, признаюсь, я даже расстраиваюсь, что сейчас некоторые футболисты, которые постоянно выходили на поле еще пару месяцев, полгода назад, остаются в запасе. Но это спорт, это конкуренция. В «Спартаке» должен играть сильнейший. В наше время обойма состояла не из 22 игроков, а из 16. Поэтому мы и играли в тот футбол, который хотел видеть от нас Романцев. Все было наиграно, наработано через матчи и тренировки. Поэтому и был знак качества. И сегодняшняя ситуация с составом команды меня радует. Нет этой бесконечной ротации, большого количества замен, что мы видели при предыдущем тренере. Он мог, если помните, поменять полсостава на следующую игру, чего делать, конечно, нельзя!

— Но лучшим игроком матча признали все-таки не Угальде, а Тюкавина. Константин — сейчас готовый форвард для топового европейского чемпионата?

— Сегодня мы видим, что в Европе нет какого-то отторжения к нашим футболистам. Переходы возможны. Поэтому почему бы и нет? Я уже как-то говорил: если есть хорошее предложение, нужно ехать. Тюкавин — один из лучших российских игроков. Буду только рад, если он попробует свои силы за рубежом. «Динамо» получит за него хорошую компенсацию, а в команде появится новый Тюкавин.

— Думаете?

— По-моему, намечается хорошая тенденция. В нашем футболе появляются очень интересные молодые футболисты. В том же ЦСКА. Я был удивлен, что такой мальчишка, как Кисляк, играет в основе и показывает действительно яркий футбол в матче с «Рубином». Дай бог, чтобы таких ребят у нас играло все больше и больше. Батраков уже заявил о себе. А в том же «Динамо» есть центральный полузащитник, который здорово сыграл в кубковой встрече с «Крыльями», отдал, забил. Окишор. Так что есть в РПЛ звездочки, есть перспективы. Против «Зенита» в стартовом составе «Факела» вышел 17-летний мальчишка Ивлев и отыграл очень добротно. Такие ребята достойны доверия.

В «Спартаке» тоже есть свои воспитанники, которые так же ярко когда-то начинали, а сейчас уже являются ключевыми игроками основы. Имею в виду, в частности, Литвинова и Максименко.