«Спартак» ищет нового спортивного директора. Ждать ли топ-трансферы зимой?

Сегодня, 15:00
«Спартак» расстался с Томашем Амаралом в очень необычный момент, когда до зимнего трансферного окна оставалась пара месяцев. Причина проста: португалец не изменил подхода к политике потолка зарплат (бывший спортдир даже классному футболисту отказывался платить зарплату больше 2,5 миллиона евро в год). Плюс с ним красно-белые и в грядущий трансферный период рисковали остаться без масштабного усиления.
Собственно, поэтому в «Спартаке» были невозможны футболисты уровня Керема Актюркоглу, а без подобного усиления бороться с «Зенитом» на дистанции сложно. Все-таки сделки по Барко и Угальде хоть и вышли классными, но закладываться на такие попадания все время невозможно.
Сейчас ключевые обязанности спортивного директора переданы помощнику Амарала Жоакиму Пинту. Он пришел вместе с Томашем, с которым до этого трудился в «Бенфике» на должности скаута. Насколько я знаю, Пинту продолжает поиск кандидатов на нужные позиции: это вингер, центральный полузащитник («восьмерка» с опцией игры опорным полузащитником) и правый защитник с паспортом.
Последний рассматривается в связи с возможным уходом Хлусевича — он недоволен количеством игрового времени и ролью в команде. Даниил в самом начале сезона рассматривался Станковичем основным на правый фланг обороны, но выступал неудачно и проиграл конкуренцию Денисову. У Хлусевича семь матчей подряд в запасе в матчах РПЛ, и вряд ли игра с «Пари НН» в последнем туре перед зимней паузой что-то изменит. Правда, в «Спартаке» на эту позицию есть и внутреннее усиление: правый защитник второй команды Юрий Коледин, арендованный «Торпедо», возвращается в команду и будет тренироваться с основой на предсезонных сборах. Поэтому есть вероятность, что трансфер на эту позицию зимой и не случится.
Вернемся к главному. «Спартак» продолжает поиск спортивного директора. В прессе называлось несколько фамилий: бывший спортивный директор «Ромы» Мауро Лео, экс спортивный директор «Ювентуса» Фредерико Керубини и спортивный директор турецкого «Гезтепе» Иван Манце. По моей информации, каждая из представленных кандидатур в «Спартак» предлагалась, а с Манце даже проводилась встреча, но на сегодня никто из них к назначению в клуб не близок.
В целом понятно, что вектор поиска красно-белых сконцентрирован на специалистах с опытом работы в Европе. Насколько я знаю, главными критериями по определению кандидата являются зрелость и опыт работы в топ-5 европейских лиг. Более того, приоритет отдается специалистам, которые достигали существенных результатов в своих клубах. И речь здесь не только о трофеях, но и о способности работать с топовыми футболистами. «Спартак» хочет назначить спортивного директора, способного одновременно строить систему скаутинга и договариваться о переходах звезд по меркам РПЛ.
В красно-белом клубе сформировалось понимание, что идея «покупаем и развиваем молодых и перспективных» не должна быть единственно возможным способом усиления состава. Этим новый спортивный директор и займется.
Как я понимаю, основной кандидат уже определен и с ним ведутся переговоры, поэтому новостей о назначении можно ожидать уже в ближайшее время, что логично, поскольку активная работа на трансферном рынке должна быть организована в сжатые сроки — спартаковцы выходят из отпуска в начале января. И к первым этапам сборов новые футболисты должны подъехать. Ко всему прочему новому менеджеру придется провести глобальную работу по работе на выход. Легионерская квота заполнена, поэтому «Спартак» точно избавится от нескольких игроков: Виллиан Жозе, Шамар Николсон, Хесус Медина — первые кандидаты на уход из команды.
Что касается Жоакима Пинту, то его будущее определит как раз новый спортивный директор уже этой зимой. Так что и здесь ждем новостей.
«Спартак» уже долгое время штормит с точки зрения спортивной политики. Причины очень понятные: с 2021-го клуб поменял четверых спортивных директоров. Дмитрий Попов, Лука Каттани, Пол Эшуорт, Томаш Амарал — каждый из этих специалистов проработал очень короткое время, по разным причинам систему не выстроил и в конечном итоге клуб покинул. От этого часто страдала логика спортивных решений.
Менеджменту красно-белых и новому спортивному директору пора с бесконечной ротацией и метаниями покончить. Только в спокойствии и взвешенной кадровой политике ключ к спортивным достижениям. Иначе в футболе не бывает.