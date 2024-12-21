Болельщики «Спартака» всего год назад вообще не знали Угальде и Барко, а Станковича помнили лишь как звезду «Интера». Как в это поверить?!

Обозреватель «СЭ» подводит итоги года для красно-белых

Первая спартаковская майка появилась у Станковича еще в 2006-м!

Вы наверняка не представляете, когда Деян Станкович впервые стал обладателем формы «Спартака». Конкретнее — футболки. Это произошло почти за 18 лет до того, как сербский экс-полузащитник возглавил красно-белых! А именно — 18 октября 2006 года, когда в матче группового турнира Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» «Интер» под руководством Роберто Манчини обыграл 2:1 «Спартак» Владимира Григорьевича Федотова. Роман Павлюченко тогда ответил голом на дубль аргентинца Хулио Круса, а Луишу Фигу, Марко Маттерацци, Хавьеру Дзанетти, Патрику Виейра и Адриано противостояли Егор Титов, Максим Калиниченко, Войцех Ковалевски, Владимир Быстров и Квинси... Овусу-Абейе.

В следующем январе на Кубке Первого канала в Тель-Авиве мы разговаривали с 20-летним спартаковцем Романом Шишкиным, отыгравшим в миланском матче все 90 минут. Готовясь писать этот материал, я обнаружил старое интервью с его рассказом, как он тогда обменялся майками со Станковичем. А в игре против «Баварии» — с Вилли Саньолем (ныне главным тренером сборной Грузии), тогда как нерадзурри Виейра и мюнхенец Швайнштайгер в футболках ему отказали. Так что уже почти два десятилетия назад Шишкин, сам того не зная, приворожил теперешнего главного тренера к красно-белым! Интересно будет при случае узнать, как сложилась судьба той майки. Вдруг до сих пор она где-то в закромах у Станковича?..

В середине мая 2024-го Деян был назначен главным тренером «Спартака», и это теперь задним числом все (ну или почти все) симпатизирующие клубу люди этому рады. Время в футболе летит стремительно, и как сейчас поверить, что всего год назад болельщики красно-белых знали его как звезду «Интера»? Не думаю, что 90 процентов красно-белой публики было особо в курсе его чемпионств с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем». А о Манфреде Угальде и Эсекьэле Барко не подозревали вовсе!

Объективности ради надо вспомнить, что в тот момент назначение шестого кряду спартаковского тренера-иностранца большого энтузиазма особо ни у кого не вызвало. Да, серб, «брат», выдающийся в прошлом футболист, что дает ему небольшой первоначальный гандикап. Но что дальше?

Трехкратное чемпионство с «Црвеной Звездой» во времена доминирования клуба в Сербии — дело, конечно, уважаемое, но не самое невообразимое. Не убежден, что какой-нибудь топ-клуб Франции или Португалии возбудило бы шестикратное подряд чемпионство Сергея Семака в «Зените», чтобы пригласить его в условные «Марсель» или «Порту». Вот и тут ситуация схожая.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Золото в «Ференцвароше» — из той же оперы, тогда как единственная попытка в почти родной (что заметно и по языку, на котором Станкович дает все интервью в России) Италии, в «Сампдории», привела к вылету из серии А. Понятно, что в той ситуации Деян — в гораздо большей степени жертва, чем виновник, но в это нужно вникать, чего новые работодатели делают далеко не всегда. «Спартак», однако, вник.

Тут самое время признать, что я в тот момент был скептически настроен к приходу Станковича, о чем не преминул высказаться на страницах «СЭ» и своего Telegram-канала. Сильно допускал, что он окажется Микаэлем Лаудрупом версии 2.0. То есть игроком-звездой, которого совершенно напрасно приглашают в «Спартак» с расчетом увидеть в нем тренера такого же уровня.

После 60 процентов сезона делать окончательные выводы рано, и для славословий еще далеко не время. Но то, что мой пессимизм конца весны — начала лета оказался чрезмерным и неоправданным, готов признать уже сейчас. Потому что такого «Спартака», какой образовался в ноябре — начале декабря 2024 года, мы не видели чрезвычайно давно. Шесть побед подряд с общим счетом 19:2, четыре последние — крупные, что стало повторением абсолютного рекорда чемпионатов России, и в случае домашнего разгрома «Оренбурга» в первой официальной встрече-2025 это достижение будет побито. 15 голов (и 17 результативных баллов) в 18 матчах лучшего снайпера и бомбардира лиги Манфреда Угальде, которые заставили болельщиков отложить Квинси Промеса в архивы памяти. Дележка Эсекьеля Барко с 13 очками третьего-четвертого места по системе «гол плюс пас», притом что его подписали уже по ходу турнира, перед матчем второго тура с «Химками». 23 гола и 30 очков костариканца и аргентинца на двоих!

Это в атаке. А в обороне — 11 «сухарей» Александра Максименко, с которыми можно сравнить только десять к зиме у Артема Реброва в чемпионском сезоне-2016/17 — когда, впрочем, и на один тур к перерыву было сыграно меньше (весной к ним прибавятся еще пять). Пять раз подряд голкипер сыграл на ноль с 3-го по 8-й туры, с «Ростовом» — ближе к концу кризиса команды в 11-м, еще пять — в шести топовых матчах с 13-го по 18-й, когда забить «Спартаку» смог только «Локомотив». Как тут не вспомнить мудрость Алекса Фергюсона: матчи, на взгляд шотландского мэтра, выигрывает атака, турниры же — оборона.

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Угальде — труд и талант в одном флаконе. А приход Барко дал новую версию пары Алекс — Веллитон

Чемпионскую команду Массимо Карреры вспоминают прежде всего по многочисленным победам 1:0 и решающим голам Дениса Глушакова. Так вот, к зимнему перерыву пропущено у красно-белых примерно столько же (14 сейчас против 13 тогда), а вот забито на десять больше (36 против 26). Тогда во второй половине осени спартаковцы также одержали шесть побед подряд, но пять из них — за исключением 3:1 над ЦСКА — по 1:0.

То была эффективная игра на результат, теперь же ноябрь-декабрь стал настоящим карнавалом, точкой отсчета для которого назову отличный удар Тео Бонгонды по хитроумной траектории в ворота Игоря Акинфеева на исходе первого тайма дерби с армейцами.

А дальше уже на максимум включился Угальде — с первым в XXI веке покером, в игре с «Локомотивом», майка костариканца с которого пополнила уникальную коллекцию спартаковского музея. И поди поверь теперь, что этот настырный невысокий нападающий весной не забил ни мяча, и ворчания по поводу 13 миллионов евро, на него затраченных (больше в истории «Спартака» стоил только провалившийся Гус Тил), становилось все больше. Символично, что такое достижение нападающий сделал сразу после трудного перелета из Центральной Америки с матчей сборных, и началось оно с жесточайшего прессинга, которым Манфред накрыл прямо во вратарской Илью Лантратова.

Ну а гостевой матч-шедевр с лидером (и победителем первой части первенства) «Краснодаром», завершившийся разгромом «быков» 3:0, стал ориентиром, образцом, с которым спартаковские болельщики будут невольно сравнивать все, что увидят в дальнейшем. И вот тут уже Угальде выдал гол-красоту, так напомнивший многим мяч Денниса Бергкампа на чемпионате мира в четвертьфинале с Аргентиной. Эти два гола костариканца — сначала труд в чистом виде, затем в нем же — талант. Две грани форварда, которому адаптация к новым клубу и стране не далась легко, потребовалось перетерпеть период неудач. А потом команду возглавил Станкович, в нее пришел Барко — и...

И не менее символично, что в первом же матче, когда появился (и тут же положил памятный мяч со штрафного) аргентинец, первый свой гол за «Спартак» забил и Угальде. Нет, не с передачи Барко — ее отдал Бонгонда, — но как же у этого тандема с ходу заискрило, заспорилось! Юрий Гаврилов — Георгий Ярцев, Федор Черенков — Сергей Родионов, Алекс — Веллитон. В разные годы «Спартак» был славен парами плеймейкера и снайпера. Вот и тут она, такая пара, образовалась.

Тем удивительнее уход из клуба, не дожидаясь даже конца осенней части чемпионата, человека, который привез их обоих, — спортивного директора Томаша Амарала. К нему были вопросы (из трансферных — в первую очередь осечка с Виллианом Жозе), но два таких выстрела в «десятку» в группе атаки за один календарный год — уже показатель впечатляющий. Поверим, что Амарал сам давно хотел уйти по известным ему причинам и последние пару месяцев его с трудом удерживали? Ну предположим. Хотя степень ротации на позиции спортивного директора, как, впрочем, и главного тренера, в «Спартаке» зашкаливает за все разумные пределы.

И остается надеяться, что приход нового специалиста на эту должность не разрушит то, что с таким трудом построено.

Деян Станкович, Эсекиэль Барко и Шамар Николсон. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нереальное для «Спартака» отсутствие утечек о Станковиче теперь кажется предвестником того, что у него получится

Замечание о постоянной ротации на ключевых должностях — повод вспомнить, что 2023 год «Спартак» заканчивал с Гильермо Абаскалем на тренерской скамейке и Полом Эшуортом в роли спортивного директора. Это было всего год назад — а кажется, будто целую вечность, столько с тех пор воды утекло. Абаскаль за это время успел быть назначенным и вскоре уволенным из «Гранады», прославившись там глубокомысленной цитатой про то, что, прежде чем оценить вкус хамона, необходимо поесть дерьма (до хамона в испанском клубе дело так и не дошло), а Эшуорт вообще остался для меня одной из самых загадочных фигур в истории «Спартака». За все время человек, по сути своей должности обязанный не только делать, но и говорить, публично не произнес ни слова, и при этом совершенно непонятно, что он сделал, кого привез.

Амарал, в свою очередь, говорил нечасто, но очень прямо и конкретно, ни от одного острого вопроса не уходил, за что также заслуживает уважения. Да, принцип его назначения не вполне понятен (спортдиром он не был нигде и никогда, а в «Бенфике» дослужился до должности старшего скаута, хотя это лишь часть работы спортивного директора). Но по его функционалу, по сработавшим и не сработавшим трансферам и идеям вопросов нет — все четко и ясно. Кроме одного и очень важного — кто все-таки привез в Тушино Станковича? Версии доводилось слышать разные. С одной стороны, Амарал заранее, заявив, что в его шорт-листе нет Валерия Карпина и Станислава Черчесова (что также было весьма смело), взял ответственность за назначение нового тренера на себя. С другой — его приписывают верхушке «ЛУКОЙЛа». С учетом связей одной из крупнейших российских нефтяных компаний в Сербии этому тоже не стоило бы удивляться.

В тот момент меня больше всего поразило то, что Станковича привели в «Спартак» вообще без единой утечки информации — публика узнала обо всем по факту подписания. Поскольку мы хорошо знаем, что творится вокруг любого назначения или трансфера у красно-белых уже много лет, сколько вокруг него крутится заинтересованных в прямо противоположных вещах лиц, такая тишина выглядела просто какой-то невообразимой. И, знаете, она оказалась настолько здоровой, что теперь постфактум кажется мне предвестником того, что у серба в Москве получится.

Повторюсь, в момент назначения Деяна логика была для меня весьма туманна. Но я навел справки, пообщавшись с рядом людей, в том числе близких к спартаковским вершинам. Эту самую логику мне не под запись разъяснили предметно, и я тогда же, в мае, поделился ею с читателями «СЭ». Теперь вдвойне интересно вернуться к тому материалу и оценить, насколько рабочими оказались услышанные мною аргументы.

А еще до этого отмечу правоту двух молодых сербских журналистов, с которыми я общался о Станковиче на чемпионате Европы — и тоже сейчас вернулся к тому разговору. Они заверили меня, что с чем у Деяна в «Спартаке» точно проблем не будет — это с коммуникацией с игроками и журналистами. По их словам, он — позитивный человек, не строящий работу через конфликты.

Деян Станкович и Олег Романцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Так и оказалось. Серб и болельщиков быстро сумел привлечь на свою сторону — в том числе теплым общением с Олегом Романцевым и Никитой Симоняном, которые тоже оказались к нему расположены. Как и Каррера, Станкович показал, что главный тренер «Спартака» сегодня должен быть мастером пиара, и в этом нет ровно никакой отрицательной коннотации. В каком-то другом клубе можно целиком сосредоточиться на тренировочном и игровом процессе — но не здесь.

Клуб, в свою очередь, тоже сработал качественно — как раз-таки обеспечив этот публичный и теплый контакт нового тренера с его главными легендами. А потом блистательно организовав праздник десятилетия стадиона в присутствии 30 тысяч болельщиков, который не мог не произвести сногсшибательного впечатления на Станковича, Угальде, Барко и далее по списку. Чего стоит одно хоровое стадионное исполнение «Знаешь ли ты», когда MakSim можно было вообще не петь! Тот вечер стопроцентно добавил адреналина всем, кто имеет отношение к сегодняшнему «Спартаку» и не может до конца понимать, каким был вчерашний и позавчерашний. В футболе, как говорится, мелочей не бывает, и вечер десятилетия арены разогнал кровь всем, кто его видел.

Команда — на одной волне с тренером. Для этого очень вовремя от нее отрезали Соболева

Вернемся, однако, к нескольким пунктам упомянутой мною аргументации к назначению Станковича и тому, насколько она воплотилась в жизнь.

— Клуб определил для себя ключевые проблемы, которые надо было закрыть. В частности, опыт работы с Абаскалем показал, что этой командой может управлять только сильная личность. «У испанца куча интересных тактических идей, к нему не было особых претензий по части физподготовки, но игроки его элементарно не уважали», — подчеркнул один из моих собеседников. Нужен был тренер, который станет для них авторитетом, а его решения — законом. В «Спартаке» при этом руководствовались тем, что, если наладить командную дисциплину, эта же команда способна показывать намного больше.

При позднем Абаскале игроки «разболтались». Это одна из причин, почему им нужен сильный и умный тренер, который не будет устраивать истерики, что часто случалось с Гильермо, а станет для них как строгий, но справедливый отец. Испанцу не удалось так себя поставить, он с какого-то момента с ними воевал, а надо было позиционировать себя иначе, вести себя увереннее и спокойнее.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович. Фото ФК «Спартак»

Уважение к Станковичу со стороны футболистов очевидно. Как и его к ним. Они — на одной волне. Голы тренер празднует вместе с игроками, обнимает каждого замененного, на публике защищает, даже когда кто-то на поле «накосячил». Единственный случай, когда спартаковец в этом сезоне повел себя неподобающим образом, — пинок Барко медицинского чемоданчика после замены в домашнем разгроме от «Краснодара». Но и там, умеренно его покритиковав (тут уж совсем промолчать было нельзя), Станкович все решил внутри. Во всех последующих матчах энергия Эсекьеля использовалась исключительно в футбольных целях.

Важное и точное решение Деян принял после первого тура, отрезав от команды Александра Соболева, зависшего в полупозиции между «Спартаком» и «Зенитом». Безусловной тренерской ошибкой было дать ему место в стартовом составе в Оренбурге, где форвард ничего не показал и команда проиграла, но их разговор после игры расставил все точки над i. Тренер понял, что человеку, который головой находится уже не в клубе и не верит, что в «Спартаке» сможет что-то выиграть, рядом с остальными не место.

Да, удивительно, почему Станкович не мог узнать у нападающего все то же самое до матча, спросить, готов ли Соболев играть. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, и куда важнее, что реакция специалиста оказалась молниеносной, а решение — твердым и уверенным. Хотя на тот момент Угальде еще был не лучшим снайпером чемпионата, а человеком с нулем голов за «Спартак». Но Соболев в тогдашнем эмоциональном состоянии невольно разлагал команду, направлял мысли партнеров не на футбол, и Станкович решил, что лучше ни с кем, чем с ним. Шаг оказался стопроцентно верным, поскольку и коллектив быстро успокоился и настроился на игровой лад, и Угальде раскрепостился, забив свой первый мяч в следующем же матче.

— По словам моих собеседников, на выбор в пользу Станковича повлиял и очень сильный тренерский штаб серба, в который входят серьезные специалисты с большим опытом. В клубе рассчитывают, что эти люди смогут подготовить команду, а Деян — правильно ее мотивировать. Одну из ключевых ролей сыграл фактор преемственности, а именно то, что Владимир Слишкович будет правой рукой Станковича, и это проговаривалось изначально, «на берегу». Нынешний и.о. главного тренера отлично знает игроков красно-белых и соперников, великолепно говорит по-русски, к нему очень хорошо относится большая часть команды, и с его помощью «передача власти» в ней произойдет максимально безболезненно.

Тут не сработала идея с преемственностью и Слишковичем, который захотел работать главным тренером и спустя время получил такой шанс в «Оренбурге» — которым на данный момент воспользовался плохо. Что же касается штаба, то в особенности следует отметить великолепную физическую готовность красно-белых в заключительной фазе первой части сезона, а также отсутствие серьезных травм, в особенности мышечных. Запомним имя (пока, как я замечал, в наших СМИ практически не упоминавшееся) тренера «Спартака» по физподготовке — Федерико Паннончини. Поглядим, конечно, в каком состоянии команда подойдет к весне, но сейчас полное впечатление, что с ним Станкович угадал на все сто.

— Было решено не рассматривать варианты с тренерами, которые не работали в клубах, доминирующих в своих чемпионатах. Поэтому, в частности, в шорт-лист не вошли кандидатуры Игоря Осинькина или Паскаля Янсена. Их сочли умными, сильными специалистами, но из категории тех, что лучшие свои команды строили на базе контратак. Против «Спартака» же подавляющее большинство соперников «паркует автобус», и требовался специалист, привыкший работать в таких условиях. Конечно, Сербия и Венгрия — не топ-чемпионаты, конкуренция в той же РПЛ значительно выше, тогда как у «Црвены Звезды» и «Ференцвароша» большое преимущество в финансировании. Тем не менее Станкович — тренер, который на протяжении нескольких лет систематически должен был вскрывать плотную оборону, что при Абаскале (да и не только) было главной проблемой «Спартака». Даже при Слишковиче красно-белые так и не научились проходить «Пари НН» и «Балтику».

И это сработало! Правда, далеко не сразу, но, как говорил Остап Бендер, «быстро только кошки родятся». Поначалу позиционная атака у красно-белых тоже сбоила, и гораздо лучше команда играла на пространстве — как, например, в обидно не выигранном матче на выезде с «Зенитом».

Но когда Деян закончил эксперименты с составом и стал наигрывать девять твердых игроков основного состава лишь с вариациями по двум оставшимся (Литвинов или Дуарте, Мартинс или Пруцев) — команда научилась понимать друг друга с полуслова, что при позиционной атаке главное. В ноябре-декабре с этим сложнейшим компонентом игры у нее никаких проблем не было.

— Ивич в «Маккаби» играл в позиционную атаку достаточно удачно. Но при переговорах он показался зажатым, сдержанным, флегматичным человеком. А в «Спартаке» сочли, что одна из главных задач — встряхнуть команду, наполнить ее позитивом. С бывшим главным тренером «Краснодара» это казалось едва ли возможным — у него другие сильные стороны.

Положительных эмоций и стремления творить на поле в первой части этого сезона у команды Станковича было полно. Важнейший момент — она никогда не удовлетворялась одним голом, моментально бежала дожать и добить соперника, что ей регулярно удавалось. А это, в свою очередь, быстро вернуло зрителей на трибуны. Если на последний календарный матч 2023 года с «Крыльями Советов» в Тушино пришли 7217 зрителей, то на «Пари НН» в декабре 2024-го — 14 315. Их число удвоилось!

Болельщиков не проведешь — особенно в тех случаях, когда за билеты нужно платить деньги. Люди ходят на футбол, только когда он того достоин. Спартаковский образца ноября-декабря 2024 года — достоин однозначно. Он радует, окрыляет, вдохновляет. Не только счетом на табло, но и самой игрой. Я, например, давно не слышал от своего отца, спартаковского болельщика с более чем 60-летним стажем, таких позитивных отзывов об игре «Спартака», как после матча в Краснодаре. А уж ему-то есть с чем сравнивать.

Деян Станкович и Манфред Угальде вместе с товарищами по команде празднуют победу в матче против «Краснодара» (0:3). Фото ФК «Спартак»

Справиться с искусством сборов и оживить скамейку!

Но все это, подчеркиваю, — радость от момента, но не бравурный прогноз на будущее. Вот чего делать нельзя ни в коем случае. Помните, например, сезон-2013/14, когда «Спартак» Валерия Карпина роскошно закончил осеннюю часть, был, как и сейчас, в шажке от первого места, но по весне команда оказалась разобранной, все мигом разрушилось, а тренера через несколько туров уволили и окрестили «сбитым летчиком»? Цветущий сад стремительно превратился в руины — как и постчемпионский «Спартак» Карреры весной 2018-го, также в конце предыдущей осени смотревшийся чудесно.

Классик писал, что можно лечь спать талантливым, а проснуться бездарным. Поэтому спартаковцам даже в отпуске нельзя засыпать, то есть впадать в эйфорию и благодушие: теперь, дескать, все сложится само собой, главное уже сделано, команда построена. Не дай Бог прорастет такая дурная мыслишка внутри команды — пиши пропало.

За первые полгода в «Спартаке» Станкович переубедил меня и еще многих сомневавшихся в момент назначения в его тренерских качествах. Но следующий шаг — долгая зимняя подготовка — может оказаться даже труднее предыдущих. Ведь он с этим еще никогда не сталкивался.

Но не сталкивался ведь и Каррера зимой чемпионского сезона-2016/17. Тем не менее к золотой весне он подготовил команду отлично. А завалена парадоксальным образом была уже следующая зима, когда опыт, и успешный, у Массимо был...

Если со стартовым составом в «Спартаке» все определено (дай Бог, чтобы зимой никто не травмировался), то скамейка осенью основе помогала плохо. Пруцев абсолютно равноценно заменял в основе Мартинса — вспомним хотя бы два голевых паса Данила с ЦСКА — это не обсуждается.

А вот если брать тех, кто выходил на замены — помощи от них особой не обнаружилось, разве что от Хесуса Медины иногда толк имелся. Хотя если смотреть по фамилиям, то на бумаге недостатка качественных игроков на скамейке не было. Антон Зиньковский и Михаил Игнатов, талантливые люди, к зиме вообще забыли о своем существовании как футболистов.

И виноваты в этом были только они сами. Абсолютной несправедливостью будет утверждать, что Станкович не доверял российским игрокам и не способствовал их прогрессу — достаточно посмотреть на пример бурно прогрессирующего (во что уже в какой-то момент мало кто верил) Наиля Умярова, одной из абсолютно ключевых фигур этой спартаковской осени. Или вратаря Максименко, у которого не обходилось без ошибок, но в целом он провел очень стабильный и надежный отрезок. Или Даниила Денисова, которого здорово завела ошибка при втором голе Константина Тюкавина в концовке дерби с «Динамо», и с тех пор правый защитник здорово прибавил в надежности оборонительных действий.

Дать скамейке ощущение нужности команде, здоровых амбиций, того, что они с первыми одиннадцатью на одной эмоциональной волне — одно из самых сложных и тонких искусств для тренера. И это одна из самых главных вещей, которой гордился Гус Хиддинк на Евро-2008. Так что Станковичу будет чем заняться на сборах.

И не стоит ему, считаю, переоценивать значимость зимних турниров, какими бы громкими ни были их названия и список участников. Равно как и слушать тех, кто будет ждать там от команды феерии. Она нужна не в январе-феврале, а с начала марта.

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в матче против «Зенита» (0:0). Фото ФК «Спартак»

Отставание от двух лидеров, «Краснодара» и «Зенита», — два очка. Но даже не это главное.

Главное — что в ноябре и начале декабря «Спартак» показывал настоящий футбол, и его игра сверкала гранями настоящего бриллианта.

Главное — чтобы зимой в хранилище этих бриллиантов не прокрался вор и не подменил подлинный драгоценный камень на никчемную, ничего не стоящую побрякушку. У «Спартака» такие кражи уже бывали, и не раз.

Деян, не допустите!