«Спартак» — это про атаку, страсть и эмоции. Федун привел тренера с верным ДНК

Даже если пока есть ошибки.

«Спартак» после перерыва испытывает сложности. Ну как сложности? Мы все поверили, что эта команда готова бороться с «Зенитом». Никто другой объективно не выглядел готовым, поскольку хотя бы отрыв от первого места больше, чем у спартаковцев. Поэтому и ожидания. Ожидания от «Спартака» и так классически завышенные, но прямо сейчас зашкаливали и доходили до предела. Потому что голы. Потому что комбинации. Потому что широкий состав. Но вот пока не оправдываются. Или оправдываются не до конца.

Гильермо Абаскаль — фанатик атакующего футбола. Он ведь не зря из «Барселоны», где ты сначала заражаешься игрой в одно касание и широкими, как океанический простор, комбинациями. И уже потом учишься говорить.

Тренер после перерыва решил усовершенствовать контроль над игрой — «Спартак» теперь всегда владеет мячом больше 61 процента игрового времени (так было в провальном матче с «Оренбургом»), но это смелый шаг. И он точно даст плоды, но на дистанции. Не прямо сейчас. Такой контроль требует максимальной сыгранности и идеальных условий. Это может выглядеть как отговорка, но идеальных условий у нынешнего «Спартака» пока так и не случилось. То искусственное поле, то ужасный весенний газон. В этих параметрах показать искомый результат сложнее.

Нельзя оправдывать отдельных ошибок. Они и правда случаются. «Спартак» летит вперед вместе с двумя крайними защитниками и сильно поднимает линию обороны. А потом обрез, продиктованный совсем неважно чем. И потеря, которая превращается в мощную контратаку. И гол. Посмотрите, сколько мячей «Спартак» весной (и в конце зимы) пропустил таким способом.

Квинси Промес. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но все это естественно, как подснежник в конце марта. Это издержки, от которых можно убежать, если играешь иначе. Например, люди, поработавшие с Курбаном Бердыевым, рассказывают, что перед играми получали индивидуальные задания, где все действия описаны до деталей: развернулся, отдал направо или налево. Прибежал в зону. Открылся. Это другой футбол. Тоже эффективный, тоже узнаваемый, но другой.

В этом смысле Леонид Федун, Зарема Салихова и сеньор Лука Каттани очень «Спартаку» удружили. Они прощальным движением привели тренера с узнаваемым ДНК. Абаскаль может даже провалиться весной — в футболе все бывает — но он никогда не бросит принцип, который когда-то сделал «Спартак» главной командой страны. Атака, атака и еще раз атака. Красно-белые будут искать счастья в ней. И ничего уже не поменяется.

Маленький штрих-подтверждение. В штабе Абаскаля есть помощник Владимир Слишкович. Брутальный лысый мужчина, отец которого в свое время вдохновил Зидана на то, чтобы стать тем, кого мы знаем. Слишкович играл за «Марсель» вместе с Франческоли и Папеном, но затмевал каждого бесподобной техникой. Нет, он не был более крутым, чем эти двое, но играл в удовольствие. В наслаждение. Сын, думаю, смотрит на футбол в похожей концепции. Ну а как еще?

Владимир Слишкович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

И вот Абаскаль будто бы пытается передать парням игру в наслаждение. Посмотрите, как раскрывается Литвинов. Как он смело идет вперед, делает дубль с позиции центрального защитника и опорника. Посмотрите на Игнатова, который вспомнил, что вообще-то ему прочили быть классической «десяткой» еще года четыре назад. А Денисов, Пруцев? Парни максимально вовлечены в игру. И вообще не благодаря классическому функционалу позиций. Тотальный футбол — а именно это старается предложить Абаскаль — он не про позиции. Он про концепцию, передачи и командное движение, где каждый может стать форвардом и защитником в зависимости от ситуации.

Это сложно. Это порождает ошибки. И раздражение даже. Но меня радует, что это про игру. Это про страсть и про эмоции.

Дайте этому «Спартаку» время. И он точно оправдывает ожидания. «Дальше будет лучше», — популярное у болельщиков клуба высказывание. В данном случае подтверждаю. Нужно только время.