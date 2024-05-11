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Сегодня, 13:00

В 2021-м разгром от «Спартака» фактически стоил Мусаеву работы. Останутся ли сегодня «быки» в чемпионской гонке?

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в 28-м туре РПЛ 11 мая
Максим Никитин
Корреспондент
Александр Соболев отпраляет мяч в ворота Станислава Агкацева в матче «Спартака» и «Краснодара» (6:1) в 2021 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Максим Никитин — о предстоящем матче «Спартака» и «Краснодара».
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Краснодар

Последний матч Мурада Мусаева против «Спартака» тоже проходил в Тушине. Тогда, в 2021-м, красно-белые подходили к игре с четырьмя поражениями подряд, а «Краснодар» с двумя матчами без побед во всех турнирах после зимнего перерыва. В итоге 6:1 в пользу «Спартака», по дублю оформили Соболев и Ларссон.

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Тот чемпионат команды закончили в разных частях таблицы: «Спартак» Тедеско все-таки завоевал серебро и билет в ЛЧ, а «Краснодар» оказался десятым.

Мурада Мусаева уволили после поражения от «Ахмата» (0:5), через два тура после красно-белого урагана. Но матч против «Спартака» в этом вопросе стал ключевым, Мусаев хотел уйти после него.

Мурад Мусаев после матча со «Спартаком» в 2021 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня в Тушине Мурад Олегович презентует новый проект. «Краснодар» за три тура до конца очень неохотно, но реально претендует на чемпионство, а «Спартак» Слишковича, наоборот, претендует охотно, но нереально. Реальные шансы у красно-белых только в Кубке России, где остался один шаг до финала.

В этом смысле очень интересен состав красно-белых. В прошлый раз перед кубковой встречей Слишкович устроил масштабную ротацию. На поле против «Локомотива» вышел «Спартак», как будто собранный в опытно-конструкторском бюро. Никто не понял перестановки. Многие даже не сразу разобрались в схеме, зато игроки, несмотря на семь изменений в стартовом составе, разобрались и победили в еще одном московском дерби.

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Напомню, уже во вторник «Спартак» играет в Калининграде против «Балтики». Ожидаю в основе Рябчука и Тавареша на флангах. Возможно, в старте мы увидим даже Георгия Джикию, потому что Бабича до финала Кубка России красно-белые практически точно использовать не смогут (в игре с «Динамо» Срджан повредил мышцу).

Поэтому даже связка в центре обороны Маслов - Джикия невероятной не кажется. Хотя тут возможны комбинации, ведь в распоряжении Слишковича есть еще Дуарте и Чернов. Да и Георгий уже слишком давно не играл.

Джордан Ларссон, Александр Соболев и Квинси Промес празднуют один из голов в матче 2021 года, закончившемся разгромом «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ну а в центре поля и в атаке Слишкович уж точно имеет все ресурсы для ротации. Так что ждем шесть-семь изменений по сравнению с предыдущим стартовым составом.

По «Краснодару» же все просто: для Мурада Мусаева матч со «Спартаком» матч жизни или матч смерти. Тут уж с какой стороны посмотреть. Но в любом случае краснодарцам победа нужна максимально. Потому что кто бы что ни говорил, но Сергей Галицкий тоже хочет выигрывать. И футболисты хотят. И они все вместе хотят сбросить ожерелье бестрофейности. Глупо думать, что в футбол в Краснодаре играют только ради удовольствия от процесса. В противном случае Ивича бы там не случилось как явления.

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«Краснодару» придется доминировать. Это естественно. Но для «быков» есть плохая новость: «Спартак» лучший в лиге на контратаках.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Мурад Мусаев
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