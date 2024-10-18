Прервет ли «Спартак» шикарную серию «Краснодара»? Забьет ли «Зениту» Дзюба?

Наш ждет горячий 12-й тур чемпионата России.

Как повлияет перерыв на сборные на «быков»?

«Спартаку», как может показаться на первый взгляд, крупно повезло, что календарь нынешнего сезона РПЛ распределил его домашний матч с «Краснодаром» не на 11-й, а на 12-й тур. Из-за паузы на сборные. Но статистика этого сезона показывает, что на этот фактор красно-белым не то что особо, а вообще рассчитывать не стоит.

До перерыва на сборные остановить «быков» не был способен никакой матадор — в том числе и в сине-бело-голубых цветах. Восемь побед подряд в чемпионате! А пару случаев холодного душа в Кубке следовали чрезвычайно вовремя, чтобы опуститься с небес на землю и выйти абсолютно заряженными на матчи чемпионата — как это произошло в прошлом туре, когда после кубковых 0:3 в Грозном последовали 4:0 у «Химок». А до того — 2:0 у «Зенита», 5:2 в гостях у «Акрона», 2:0 у «Ростова», 3:0 на выезде с «Локомотивом»... 16-2 в пяти последних матчах первенства!

Тогда как «Спартак» чередовал победы с ничьими и поражениями примерно в равных пропорциях. В тех же восьми турах, которые «Краснодар» выиграл подчистую, — ничья дома с «Ахматом», 3:0 у «Факела», 0:0 в Санкт-Петербурге, 1:0 у «Рубина», ничьи в Махачкале и с «Динамо», проигрыш в одну калитку «Локомотиву», разгромный по счету, но не такой уверенный по качеству футбола успех против «Ростова». Три победы, четыре ничьи и поражение. То есть на отрезке, когда «быки» не потеряли ни очка, красно-белые упустили 11. И трижды подряд не побеждали как раз после сентябрьского перерыва на сборные!

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

И не поймешь, кого краснодарским болельщикам признавать лучшим футболистом месяца — выглядели-то один другого лучше. Но Джон Кордоба все-таки немножко опередил Эдуарда Сперцяна, а Станислав Агкацев, автор пяти «сухарей» в шести последних турах, занял третье место.

И вот после такой серии — двухнедельная пауза, которая вполне может сбить команду Мурада Мусаева с ритма. Хотя, с другой стороны, в прошлый раз не сбила. «Быки» до сентябрьского перерыва на сборные уже забрали четыре матча подряд, а потом вернулись еще голоднее, начав с «Ростова». Правда, та встреча была для них самой спорной по качеству, и без везения в победе над командой Валерия Карпина определенно не обошлось. Но дожали — и выдали просто месяц мечты.

Но повторится ли такое еще раз? Ладно еще капитан Сперцян и защитник Георгий Арутюнян — им в сборную Армении лететь было недалеко (и за это время там случилась отставка главного тренера Александра Петракова). Куда дальше — колумбийцам Кордобе и Кевину Кастаньо, игравшим в квалификации ЧМ-2026 с Боливией и Чили. Во второй встрече Джон вышел в стартовом составе, но его гол отменили после вмешательства ВАР. Что ж, в Тушине после такого только злее будет!

Хорошая же новость для южан состоит в том, что практики их лучший снайпер в сборной лишен не был, но она вышла не зашкаливающей — в первом матче вышел на замену на 23-й минуте из-за травмы партнера и провел, соответственно, с учетом добавленного около 70 (команда уступила 0:1), во втором отыграл первый тайм. То есть 115 минут в двух встречах — в среднем по 57 с половиной. Кастаньо появился с первых минут только против боливийцев. Не легче с точки зрения перелетов и Лукасу Оласе из сборной Уругвая, встречавшейся с Перу и Эквадором, и основному опорнику Кевину Ленини из Кабо-Верде, дважды встречавшейся с Ботсваной в отборе Кубка Африки.

Но это все-таки далеко не весь состав, а шесть человек, из которых Арутюнян и Кастаньо — запасные, а Оласа тоже не всегда начинает в старте. В сборную России не вызвали вообще никого — даже махачкалинское «Динамо» и «Ахмат» по представительству в ней в октябре «быков» опередили, что южан, думаю, абсолютно не расстроило. Таким образом, мы получаем трех человек, которые играют в «Краснодаре» определяющие роли и были сейчас вызваны в национальные команды, — но каких! — Кордоба, Сперцян и Ленини.

Зато пара центральных защитников Диего Коста — Тормена могла работать вместе, два основных фланговых форварда Са и Батчи тоже никуда не отлучались и отлично проведшего первую часть сезона вратаря Агкацева в сборную России не выдергивали. В общем, ситуация абсолютно рабочая. И вообще-то мало чем отличающаяся от «Спартака».

Деян Станкович и Манфред Угальде. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ведущий костариканский форвард красно-белых Манфред Угальде находился в Центральной Америке: сделал по результативной передаче в ничейной гостевой встрече с Суринамом (где остался на скамейке Миенти Абена) и победной домашней — с Гватемалой. В обоих случаях Манфред выходил в стартовом составе, второй матч провел целиком. А Абена получил 90 минут в разгромно выигранном Суринамом противостоянии с Гайаной.

Их сборные занимают два первых места в группе Лиги наций КОНКАКАФ (Коста-Рика — первая), и им тоже лететь через полсвета. Как и Тео Бонгонде, который дважды был в стартовом составе сборной ДР Конго в успешных матчах отбора Кубка африканских наций с Танзанией. К счастью для Деяна Станковича, Шамар Николсон сейчас в сборной Ямайки не выступает (сам попросил главного тренера, англичанина Стива Макларена, не вызывать его, чтобы набрать форму в клубе), иначе чуть ли не единственным вариантом в стартовый состав на «Краснодар» оставался бы Виллиан Жозе. Или серб все же рискнет выпустить Угальде с корабля на бал?

Менее энергоемкий путь — у люксембуржца Кристофера Мартинса и игрока молдавской национальной команды Олега Рябчука. Но с учетом того, что в сборную России, и то лишь до прошлого четверга, вызывались только Даниил Хлусевич и Данил Пруцев, сказать, что Станковичу нужно собирать команду по новой, нельзя. У Бонгонды в этом чемпионате 0+0, и с учетом его перелетов думаю, что примерно той же суммой исчисляются его шансы выйти на поле в субботу. А вот тому, что Срджана Бабича не пригласили в сборную Сербии, Станкович наверняка рад.

То есть если брать ключевых игроков двух клубов, то у хозяев после сборных — Угальде (также основным в последнее время можно назвать Рябчука, да и Мартинс с Абеной проводят на поле достаточно много), у гостей — Кордоба, Сперцян и Ленини. Очень уж большого гандикапа тут не видно, так что, вполне возможно, в перерыве на сборные вовсе нет никакого удара под дых «Краснодару».

Игорь Осинькин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Осинькин остался, и это — прекрасно

«Спартаку» следовало бы победой поздравить Никиту Симоняна с 98-летием. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья этому фантастическому человеку, который был способен отказать даже Василию Сталину в переходе от красно-белых в ВВС! Я звонил Никите Павловичу 12 октября. Лучший бомбардир в истории клуба и автор первого гола сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира (Англии в 1958-м) по-прежнему минута в минуту ходит на работу в РФС, а день рождения отметил скромно, в узком кругу. И был крайне изумлен и обрадован, когда поздравить без предупреждения приехал Геннадий Хазанов. А я, слушая об этом из уст Симоняна, думал о том, какое же это счастье — быть знакомым с таким человеком.

Два дня спустя, 14 октября, круглую дату — две пятерки — отметил многолетний капитан сборной России Виктор Онопко. Глыба, отыгравшая за нее 12 лет 109 матчей, а еще четыре — за сборную СНГ. Где в матче Евро-1992 наглухо закрыл Руда Гуллита. Онопко — еще один человек-история нашего футбола, только уже нового времени. Хотите, кстати, знать, как луганчанин, а на тот момент футболиста донецкого «Шахтера», отслуживший армию в дубле киевского «Динамо», перед началом первого чемпионата России оказался в «Спартаке»? Однажды я спросил об этом Олега Романцева. Тренер рассказал:

— Онопко я разглядел в матче чемпионата СССР против нас в Донецке. 0:0 тогда сыграли, и Витя один весь фронт атаки нам перекрыл. Я запомнил, но не приглашал. Когда речь зашла о разделении союзного чемпионата, связался с Онопко. Помог мне и тесть Вити — мой старый друг-соперник Виктор Звягинцев. Он убедил зятя сделать правильный выбор. За что мы все должны быть ему благодарны.

Еще одна прекрасная, на мой взгляд, новость этой паузы — Игорь Осинькин остается в «Крыльях Советов». И Сергей Корниленко, и вся прежняя команда — тоже. Губернатор Вячеслав Федорищев решил не начинать карьеру в Самарской области с того, чтобы идти против болельщиков. А те высказались очень конкретно и активно.

Это не означает, что следующим летом ситуация не поменяется, поскольку поставлена задача попасть в восьмерку, и далеко не факт, что с нынешним составом это получится. А те, кто лоббировал смену Осинькина и всех, кто вокруг него, никуда, скорее всего, из окружения губернатора не денутся — и в нужный момент «воспрянут ото сна». Но это будет или не будет потом, а сейчас речь о другом. Иногда болельщики и их активная позиция могут повлиять на итоговое решение руководства.

Ведь все уже, казалось, на мази. Не знаю, сыграло ли какую-то роль мнение команды, которая была и остается на стороне тренера (тоже большие молодцы, поскольку такой нонконформизм сейчас можно встретить очень редко), но петиции и открытые письма самарских фанатов, угрозы бойкота матчей — повлияли точно.

В отличие от «Крыльев», две команды выступят в 12-м туре с новыми главными тренерами. «Оренбург» во главе с Владимиром Слишковичем примет, кстати, как раз самарцев, а «Пари НН» под началом Виктора Гончаренко сразится дома с «Ростовом». Мало сомнений, что боснийский специалист получил работу не только по мотивам своей в целом успешной деятельности в конце прошлого сезона в «Спартаке», но и благодаря регулярным и убедительным выступлениям в футбольном шоу. Жизнь показывает, что на региональных руководителей такие вещи — теперь уже не только на телевидении, но и в интернете — влияют.

Белорус же, безусловно, хороший лот на тренерском рынке, и его появление в Нижнем может как прокачать команду, так и пойти на пользу самому специалисту. Гончаренко должен быть крайне мотивирован сработать так, чтобы вычеркнуть из памяти людей вылет с «Уралом».

Сборная России посмотрела фильм «Федя. Народный футболист». Фото РФС

Сборная на фильме о Черенкове — это очень правильно

Из того, что происходило в эти две недели в медиа, один момент вызвал громадное удивление. А именно — какой-то нездоровый ажиотаж вокруг высказывания Максима Глушенкова насчет того, что он выпивает две кружки пива после игры, и это лучше, чем кола. Футболист говорит о том, что дважды два — четыре. А многие подумали, что пять? Максим что, рассказывает, что поллитра водки после матчей засаживает? Два пива — что тут такого?

Вот Сергей Горлукович мог и литр коньячку. И на следующий день — на базу, два костюмчика спортивных шерстяных надел — и вокруг поля, всю эту похмельную гадость из организма выгонять. Тут да — было бы что обсудить, и то только если бы Дед об этом в интервью рассказал, поскольку уж к чему-чему, а к его самоотдаче никогда вопросов не возникало. Но как, например, такие эксперименты над собственным организмом на сердце отражаются, — вопрос бесспорный. Мягко говоря, ничего хорошего в этом нет. А два пива после игры... Совсем, видимо, людям обсуждать нечего в международные паузы.

Тогда уж, коль скоро речь об этом зашла, выскажусь и о сборной, не сыгравшей на этом сборе. Выскажусь в стиле древнеримского сенатора, каждое свое выступление завершавшего словами: «Карфаген должен быть разрушен!» Организуйте уже вместо сборных Пакистана, Сирии, Бурунди и далее по списку низа второй сотни рейтинга ФИФА серию встреч российской национальной команды с клубами РПЛ! Заработайте на этом денег, в конце концов, организовав классный маркетинг таких матчей и разделив доходы от продажи билетов и рекламы между клубом и федерацией. Потому что сборная Пакистана по футболу — это то же самое, что сборная Бразилии по хоккею, шестой состав «Ласкового мая» или любительская команда бейсболистов из Винипега.

Не так много сейчас зрелищ у болельщиков, чтобы не прийти на встречу «Спартака», «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Динамо», ЦСКА, «Ростова», «Крыльев Советов» со сборной! В лучшие времена советского футбола такие матчи проводились регулярно, и сборная тогда из четвертьфиналов чемпионатов мира и топ-4 Евро не вылезала, пусть подобные игры как бы и неформат.

Пока же, как мне кажется, из ситуации с полным отсутствием соперников на сборе выйти удалось наиболее достойно. Коллективный поход на предпросмотр фильма «Федя Черенков. Народный футболист», открытая тренировка на «Динамо» с детьми из Курской и Белгородской областей — все эти добрые и важные дела более чем полноценно, как мне кажется, заменили матчи непонятно с кем. Недаром Валерий Карпин, которого Черенков весной 1990 года утешал после ошибки в игре с одесским «Черноморцем» (красно-белые тогда уступили — 0:1, и будущая звезда «Спартака» и «Сельты» в раздевалке расплакался), после просмотра сказал: «Не раз во время фильма слезы были, ком к горлу подкатывал. А главное, что все это — правда, никакой выдумки. Даже мы в двадцать с небольшим называли Федора святым». В том же духе, только, естественно, лично не зная Черенкова, высказывались действующие футболисты — Даниил Хлусевич, Даниил Глебов.

То, что РФС сводил на фильм о Черенкове сборную, — очень правильно. Надеюсь, на кого-то просмотр этого кино подействовал как на человека намного глубже, чем обычные тренировки и матчи — тем более товарищеские. Надеюсь, что и сам, когда посмотрю, отзовусь так же, как Карпин и игроки. Учитывая, что Черенков — мой любимый футболист всех времен и народов, что я был с ним хорошо знаком и что мы с Владимиром Галединым написали книгу о нем в серии «Жизнь замечательных людей», смотреть буду с особым пристрастием. И прекрасно понимаю, что главное тут — не дать волю профдеформации, увидеть за деревьями лес. В то же время буду честен и скажу так, как чувствую, не стремясь быть, как говорил классик, «дамой, приятной во всех отношениях».

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Очередной фантастический юбилей Акинфеева

А завершу этот материал очередным юбилеем Игоря Акинфеева. В это сложно поверить, но 20 октября исполняется 20 лет с того момента, как 18-летний (!) голкипер впервые надел капитанскую повязку в ЦСКА. Еще поразительнее, что было это на «Стэмфорд Бридж», в матче группового турнира Лиги чемпионов «Челси» — ЦСКА. На 72-й минуте Валерий Газзаев заменил капитана Сергея Семака на Милоша Красича, Сергей Богданович передал повязку Сергею Игнашевичу, а тот почему-то — Акинфееву. Игорь логично застеснялся, спрятал ее под рукав, чтобы почти не было видно, и так провел концовку матча, который красно-синие проиграли топ-составу Жозе Моуринью — 0:2.

Через четыре дня после победы в Кубке УЕФА, в мае 2005-го, Игорь впервые вышел с капитанской повязкой с первых минут, и тоже в далеко не рядовом матче — дерби со «Спартаком». Теперь — с победным исходом. А капитаном ЦСКА на постоянной основе стал в 2008-м. Но отметить 20-летие капитанства в своей же команде, еще в ней играя, — это что-то совершенно невообразимое. Произойдет это, правда, не на 3-й Песчаной улице, а в Махачкале. Однако и там, думаю, публика поприветствует великого российского вратаря, если об этом факте рассказать по стадиону. Не думаю, что это пойдет во вред хозяевам, которые вполне могут проявить такую душевную щедрость.

И, наконец, любопытно, какие эмоции предъявят выездные болельщики «Зенита», услышав в Самаре перед началом матча с «Акроном» объявление фамилии Артема Дзюбы — теперь, в отличие от кубкового матча (ту встречу он пропускал), форвард наверняка окажется в стартовом составе. И как он сыграет против клуба, с которым больше всего добился в карьере и из которого непросто ушел. Еще одна классная интрига этого тура после паузы на сборные!

Головокружительный бонус от FONBET: зарегистрируйся и получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

Удастся ли «Зениту» легко набрать три очка в матче против «Акрона»? В букмекерской компании FONBET на победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.41, вероятность данного исхода — примерно 71%. Ничья доступна за 5.10 (19%), успех хозяев — за еще большие 8.50 (10%).