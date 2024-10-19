«Спартак» не заслужил разгром». Станкович и Мусаев — о 0:3 в главном матче тура

В центральном матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве 3:0. После игры главные тренеры команд Деян Станкович и Мурад Мусаев подвели итоги встречи.

Станкович: ответственность на мне, пауза на сборные — непривычная для меня история

— Почему решили сыграть по схеме 3-5-2 и как оцените игру в первом тайме, после которого схему вы поменяли?

— Это были замаскированные 3-5-2. Во втором тайме мы особо ничего не меняли. Первый тайм провели не на уровне «Спартака». Но я отдам должное сопернику, который был очень хорош и наказал нас за ошибки.

— Как вы готовились к этой игре в международную паузу? Почему не провели контрольный матч?

— Мне не нравится идея товарищеских матчей по ходу сезона. Мы хорошо работаем в обычном цикле. Многие игроки были в национальных сборных, но это норма для больших клубов.

— Сегодня впервые за время вашего руководства командой болельщики гудели. Как бы вы описали результат? В чем видите проблему?

— В больших клубах это всегда так. Нормально, когда болельщики свистят. Но это не конец света. Футбол был и вчера, будет и завтра.

— В последнее время много критики в адрес Абены. Соответствует ли он уровню «Спартака»?

— Я назвал бы Абену МВП по игре с «Ростовом». Тогда он был на уровне «Спартака»? Сегодня он ошибся, да. Играя против лучшего форварда РПЛ... Ошибка, и сразу не соответствует? Эксперты лучше знают, наверное, но у меня свое мнение на этот счет. Тут не надо ходить вокруг да около. Если вы хотите спросить, хотел ли я его здесь видеть? Да, я хотел, чтобы его купили. Он прекрасный парень и большой профи. Не позволю атаковать его или кого-то еще из команды.

— Как на сегодняшнем функциональном состоянии игроков сказалась пауза на сборные?

— Это то, о чем мы думали все это время. Обо всех перелетах, о выходных, которые мы даем игрокам. Нужно учесть все обстоятельства. После прошлой паузы мы тоже вернулись не очень хорошо. Но сегодня второй тайм не был провальным, были хорошие моменты. Ответственность на мне, я допустил ошибки в подготовке — они были. Еще раз: счет 0:3 — моя ответственность. Думаем над этими паузами, над тем, какой будет пауза зимой. Это непривычная для меня история.

— Почему не играл Зиньковский, который сам казал, что здоров?

— Слава богу, что здоров. В этом и проблема. Все, кроме Чернова, здоровы. А количество игроков в заявке ограничено. Мы должны делать выбор — и он таков, чисто тренерский выбор. Говорят, что всегда лучшим становится тот, кто не играл в проигранном матче. Ничего не имею личного против Антона.

— Почему Барко так повел себя после замены?

— У людей с сильным характером такое случается, они не любят проигрывать. Эмоции направлены просто на ситуацию, не на кого-то лично. Я ему сказал — нехорошо пинать, не тот месседж, что доложен идти от нас. Виноваты не бутылки и ящики, только мы сами. Но можно таким образом разблокировать эмоции. Я не мог не высказать ему это, поскольку тоже эмоциональный человек и понимаю такое.

— В чем главная причина сегодняшних 0:3?

— Если бы вы были на моем месте, то видели бы, как ребята работали на этой неделе, возможно. И делали бы такой же выбор по составу, как и я. Возможно, пару изменений. Никаких проблем нет в плане тренировочного процесса. У кого-то может не пойти игра, кто-то мог пролететь через полмира и вернуться. Очень много факторов влияет на выбор состава. Я ненавижу отговорки. Это был ответ на вопрос в целом. Я беру ответственность за результат, вина на мне. У нас впереди много матчей, будем продолжать работать вместе с командой над улучшением результатов.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Мусаев: не согласен с арбитром, кричу, выражаю эмоции

— Довольны результатом?

— Очень понравился настрой нашей команды. Играли смело, агрессивно. Видно было, что вышли играть на победу. Понравилось движение. К концу тайма подсели, но из-за того, что к тому моменту уже «наелись». По датчикам там была сумасшедшая работа на ускорениях. Для нас большая победа — обыграть «Спартак» на выезде. С каждой игрой мы становимся лучше. Нельзя витать в облаках, нельзя впадать в эйфорию, потому что иначе можно сразу потерять этот результат.

— У вас уже пятое предупреждение в этом сезоне. Как вы с этим живете?

— Вы сейчас серьезно? Как я живу с пятью желтыми карточками? Хожу к психологу? Я не согласен с арбитром, кричу, выражаю эмоции. За свои карточки я плачу штрафы, иногда сижу на трибуне. Вот так...

— Как оцените решение судьи? Недавно Станкович получил красную, возможно будучи спровоцирован арбитром.

— Не ко мне вопрос. Думаю, все, что я получил — заслуженно, буду стараться исправляться. Все хорошо.

— Как вам удалось так подготовить команду, что в первые 45 минут вы смяли соперника, а ведь у вас улетали игроки в сборные.

— Сложно было. Кордоба прилетел в пятницу утром весь разбитый. Ленини чуть раньше, но он пол-Африки объехал. Медицинский штаб сделал все, что мог. Думаю, когда у тебя правильный эмоциональный настрой, ты способен играть на максимуме любой матч.

— Получается, все московские команды вы прибили одной тактикой: высокий прессинг.

— От соперника тактика меняется. «Спартак»... Помните, им «Оренбург» забил так, «Динамо». «Спартак» хочет играть с мячом через центр, через Умярова. Сегодня 3:0, наверное, не совсем по делу. Матчи с московскими командами была 50 на 50, думаю, ситуация в раздевалке дает нам шанс переломить эти матчи. Но это тонкая материя, ее нужно беречь.

— Как бы вы оцените чемпионские перспективы «Краснодара»?

— Я отказываюсь говорить об этом. Хотим ли мы стать чемпионами? Конечно. Сделаем ли все от нас зависящее? Конечно, сделаем. Ради побед как сегодня мы работаем каждый день. Но в футболе нельзя много мечтать, нужно много работать.

— С чем связываете прогресс Ленини?

— Наверное, наша тактика чуть поменялась. Мы после старта сезона вернулись к классической игре «Краснодара». У него хорошая мощность, он умеет играть с мячом. Сегодня он классно дорабатывал по Мартинсу — все вычистил кроме одного момента. Мы рады его прогрессу, надеемся, что он еще прибавит.

— Все писали, что Кордоба вел переговоры со «Спартаком». Как вы убеждаете его оставаться профи и работать на благо команды до конца?

— Вы видели, что он сегодня ушел на 89-й минуте и еще хотел играть, забивать. На нем весь матч висели, толкали, он выполнил всю работу. Я вера с ним говорил, спрашивал, готов ли. Глаза были красные, весь разбитый. Он сказал, что обожает такие матчи, как со «Спартаком», завтра 100 процентов будет готов. Разговоры всякие идут всегда. Надеемся, он останется с нами и продолжит помогать «Краснодару».

— Слова о том, что надо оставаться на земле, вы адресуете себе или же игрокам и клубу?

— Я не отделяю себя от команды. Смысл нам после 12 туров расслабляться и все бросать?