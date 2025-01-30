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Сегодня, 21:45

«Спартак» по-прежнему в порядке! Победный гол «Краснодару» — чистый восторг

«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда празднует гол в ворота «Краснодара» (3:2) с Эсекьелем Барко и Манфредом Угальде. 30 января.
Фото ФК «Спартак»
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Winline Зимний Кубок РПЛ стартовал с яркой игры двух претендентов на чемпионский титул.
Товарищеские матчи. Клубы. .
30 янв, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Спартак
3:2
Краснодар

Можно сколько угодно рассуждать о том, что сборы — поле для экспериментов. Об уровне готовности соперников, который может быть разным в зависимости от даты выхода из отпуска и предлагаемых тренерским штабом нагрузок. Но доходит дело до матчей, и все надеются разглядеть что-то новое, познакомиться с новобранцами. Тем более когда речь идет о зимующем на первой строчке «Краснодаре» и «Спартаке», который осенью называли чемпионом по качеству футбола. За тур до ухода на каникулы москвичи как раз разбили «быков» на их стадионе, зеркально ответив на домашние 0:3.

Деян Станкович&nbsp;&mdash; Мурад Мусаев. «Спартак» победил «Краснодар». Онлайн-трансляция матча

Правда, новых лиц с тех пор в составе двух топов РПЛ пока не появилось. Все свершившиеся трансферы — исключительно на выход. У черно-зеленых самые заметные среди ушедших — отправившийся в аренду Кокшаров и решивший попробовать свои силы в Венгрии Арутюнян. Применительно к красно-белым все больше разговоров о чистке, которую проводит новый спортивный директор Франсис Кахигао. Уже нет в команде Селихова, Тавареша и Виллиана Жозе, а еще несколько человек чуть ли не сидят на чемоданах.

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Правда, на подходе Илич и Солари. И маячит где-то тень Промеса, но пока Квинси разве что попал в заявку на стартующий в пятницу Суперкубок Медиалиги. А на поле — что у «Спартака», что у «Краснодара» — с первых минут вышли самые что ни на есть основные составы. По медицинским причинам отсутствовали только Бабич и Черников. Соответственно, самые большие ожидания были от первого тайма, потому что Мурад Мусаев заранее анонсировал замену всех полевых игроков в перерыве.

Так что — никакой разведки. Напротив, максимальная активность с обеих сторон. Только разная. «Быки» сразу включили агрессивный прессинг. «Спартак» отвечал тем же, но гораздо лучше работал с мячом. Иногда действительно проскакивала мысль, что ни в какой отпуск красно-белые не уходили. О межсезонье напомнило то, что взятый с первых минут темп красно-белые держали примерно половину тайма. Все это время команда Станковича была быстрее. И главное — у нее был мяч.

Угальде напрягал оборону, хотя ему и не хватало резкости в завершении. Барко вел игру, пусть порой и слишком увлекался. А так — многое было привычно. Мартинс здорово включался в атаку вторым темпом и должен был забивать, но проиграл дуэль Агкацеву. Маркиньос генерировал острые моменты, Бонгонда решал. Они-то и организовали взятие ворот, когда подача бразильца поставила в тупик соотечественника Диего Косту, и Бонгонде оставалось сбросить мяч головой в угол.

«Краснодар» под постоянным давлением соперника поначалу словно надеялся на забросы в адрес Кордобы. Однако, пропустив, «быки» быстро отыгрались. Стоило Сперцяну наконец выйти из тени, и его передача отправила к воротам сравнявшего счет Батчи. Постепенно черно-зеленые улучшили контроль мяча, а концовка первого тайма и вовсе прошла с небольшим перевесом южан. Основа оставила на поле все, к чему была готова, и передала эстафету номинальным резервистам.

«Спартак» же, в отличие от матча с «Балтикой» (3:3), увеличил игровое время основной обоймы. Если бы не Кайо, который пришел на выручку Агкацеву, Мартинс с Угальде вернули бы красно-белым преимущество в счете. Однако лучший снайпер РПЛ не забил, а когда пришло время массовых спартаковских замен (58-я минута), впереди уже был «Краснодар». Это Кривцов прошел по центру через всю штрафную, на что вторая версия спартаковского состава ответила красивой комбинацией Игнатова и Зорина с выводом на удар Зобнина, оказавшегося в площади ворот.

Серию пенальти команда Станковича отменила на второй добавленной минуте. Атака с участием Мангаша, Игнатова и Николсона была хороша сама по себе. А пас Николсона пяткой под победный гол Зорину — украшение вечера. После такого возвращения чемпионата России ждешь с еще большим нетерпением.

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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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