Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:10

«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

«Спартак» обыграл «Краснодар» благодаря голу Зобнина
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Футболисты «Спартака» празднуют гол Романа Зобнина в ворота «Краснодара».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Болельщики «Зенита» и «Динамо» должны быть благодарны красно-белым.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
11 мая, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Краснодар

Многие спартаковские болельщики ждали этот матч со смешанными чувствами. За чемпионской гонкой им приходится наблюдать со стороны, и симпатии в ней вряд ли принадлежат «Зениту» или «Динамо». Остается «Краснодар», победа над которым существенно понижала шансы. Мораль тут одна нужно было самим бороться за чемпионство, тем более в таком сезоне, когда титул буквально лежит на земле и никто не спешит его подобрать.

Учитывая, насколько регулярно «Спартак» в последнее время играет со счетом 0:0, обсуждение стартового выбора Слишковича часто оказывается интереснее самой игры. Ротация просто бешеная, поменять полсостава это уже норма. К этой игре красно-белые впервые за долгое время готовились в недельном цикле, но важнее здесь то, что уже во вторник в Калининграде биться за выход в главный финал Кубка России. Отсюда множество неочевидных решений при выборе стартового состава на «Краснодар».

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Матвей Сафонов (&laquo;Краснодар&raquo;).. «Спартак» победил «Краснодар» и поднялся на четвертое место. Онлайн-трансляция матча

Активнее поначалу выглядели гости. Иначе и быть не могло: «быкам» нужнее, а для Слишковича это дело обыкновенное отдать мяч и ловить на контратаках. Гости довольно легко вскрывали оборону красно-белых и должны были забивать. Как это не сделал Кади объяснить невозможно: он уже обыграл Максименко, но не попал в пустые ворота. Впрочем, в самый разгар чемпионской гонки «Краснодар» так и действует в атаке. Шел уже пятый тайм без голов в исполнении претендента на золото...

Постепенно стартовый натиск ослаб, и уже «Спартак» получил свои моменты. Самый верный из них запорол Игнатов: это был чистый выход один на один, но спартаковец просто замешкался и дал защитникам себя накрыть. Но все равно красно-белые открыли счет Зобнин шедеврально исполнил в дальнюю «девятку»! Роман никогда не славился ударом, тем более восхитил этот гол Telegram-каналы запестрели эмодзи паутинки.

Второй тайм начался с еще одного конфуза Кади. Сперцян выкатил ему на 12 метров прямо напротив ворот, Максименко в этом моменте был отыгран, но бразилец умудрился пробить в перекладину. Ну точно его кто-то сглазил, как еще это объяснишь?!

Соперники давали друг другу атаковать. «Спартак» не закрывался, позволял «Краснодару» создавать моменты, но их было не сказать чтобы много. Вообще, «быки» не выглядели командой, которая близка к историческому достижению, и все решается здесь и сейчас. Впрочем, мы говорим об этом уже третий тур подряд, и ничего в игре команды Мусаева не меняется. Ни какого-то существенного давления, ни финального штурма... Да еще и «Спартак» при Слишковиче научился проводить концовки, сохраняя минимальное преимущество. Был шанс у Кордобы, когда он пробил выше головой, но это даже обсуждать несерьезно.

0:0 с «Крыльями» и 0:1 с «Ахматом» в двух предыдущих турах это уже катастрофа для «Краснодара», а тут еще одно сухое поражение. Теперь даже сложно подобрать подходящее слово, чтобы описать выступление претендента на первое место, который в трех решающих матчах берет одно очко и не забивает ни одного мяча. «Спартаку» эта победа, по сути, ничего не дает. Кроме разве что хорошего настроения перед важнейшим кубковым матчем.

Зенитовские и динамовские болельщики могут поблагодарить красно-белых. Но на эту тему в нашем футболе лучше не шутить.

Роман Зобнин
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
5
29
Читайте также
9 украинских волейболистов отказались играть за сборную в Евролиге-2024
ИИХФ не указала Россию среди трех самых титулованных сборных в истории ЧМ
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Новый шедевр Задорова, Тарасенко в топ-5 русских снайперов и шоу двух актеров от «Эдмонтона». Что произошло в Кубке Стэнли 11 мая
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Слишкович о победе над «Краснодаром»: «Мы знали, что не будет легко. Если бы матч закончился вничью, было бы правильно»
«Рубин» — «Ростов»: Комаров заработал два предупреждения за 4 секунды! Прав ли судья Любимов?
Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «Чемпионская гонка... думаю, мы упустили момент»
«Зенит» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча
Мусаев — о поражении «Краснодара» в матче со «Спартаком»: «Опустошены»
Мусаев: «Извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, должен играть лучше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Новый кошмар «Ростова». Незабитый пенальти, два удаления и третье поражение подряд — что это было?