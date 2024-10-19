Красно-белые без шансов проиграли вернувшим себе первое место «быкам».

Если вынести за скобки кубковый турнир, который на групповой стадии все-таки остается вещью в себе, то из четырех последних матчей «Спартак» выиграл у «быков» три. Единственная победа южан на этом отрезке пришлась на период Владимира Ивича (2:0). Зато красно-белые кололи соперника, словно безжалостный тореадор. 4:1 в Краснодаре и сумасшедшие 4:3 в Тушине в позапрошлом сезоне. Плюс майский гол Зобнина в столице, который стал одним из самых чувствительных ударов по чемпионским амбициями черно-зеленых (1:0).

Только все это не имело никакого значения в текущий момент, потому что даже в сравнении с игрой пятимесячной давности «Спартак» и «Краснодар» очень сильно изменились. Нынешние «быки» рождались весной в муках, переучиваясь с футбола Ивича, и в итоге Мурад Мусаев после невразумительного старта нашел золотую середину. Его команда разучилась проигрывать, и у нее нет никаких комплексов. ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Зенит» в рамках восьмиматчевой победной серии обыграны с суммарным счетом 8:1!

«Спартак» отстает от краснодарцев по умолчанию — как минимум потому, что Деян Станкович приступил к работе только четыре месяца назад. Периодически красно-белые выдают крутые матчи, но с соперниками топ-уровня пока не ладится. «Зенит» не удалось дожать в большинстве (0:0). С «Динамо» — и тоже при численном преимуществе — «Спартак» упустил победу (2:2), а «Локомотиву» и вовсе проиграл по всем статьям. Да еще и при неоднозначных кадровых решениях, каждое из которых оказалось провальным.

К игре с «Краснодаром» Станкович перестроился на схему с тремя центральными защитниками. И если это был план против Кордобы, то в нем довольно быстро обнаружилось слабое звено в лице Абены. Показательно, как колумбиец буквально смял суринамца в штрафной и с острого угла пробил в сантиметрах от цели. Да и Умярова, которого легко прошел открывший счет Ленини, не подстраховал именно Абена. А так как мяч вылетал из-под пятившегося к штрафной защитника, это еще и осложнило задачу Максименко.

Для многих игра Ленини в нынешнем сезоне — откровение. По факту же Пина (именно так его чаще называют за пределами России) сумел раскрыть свой потенциал. Обратный пример — Кастаньо, чьи возможности пока используются далеко не полностью. Для понимания потенциала колумбийца рекомендуется посмотреть матч отборочного цикла ЧМ-2026 против Бразилии. В случае же с Ленини откровением была игра на Кубке Африки-2024, после которой стало видно, на что он реально способен. Крутые голы с дальней дистанции там, кстати, тоже присутствовали.

После субботнего успеха игрока из Кабо-Верде «Спартак» в ответ не мог предложить ничего вплоть до концовки первого тайма. Маркиньос в роли латераля слишком много сил тратил на противодействие Виктору Са, Барко пропал с радаров, а Николсон не давал мощи в атаке, хотя в выбранной схеме связка ямайца с Угальде могла стать продуктивной. Да, в какой-то момент хозяева задвигались хорошо и осмысленно, проведя пару неплохих атак, но удар Рябчука после паса Мартинса на ленточке остановил Диего Коста.

Это — про уровень исполнителей. У одних Коста, у других — Абена. Игрок ротации в «Ференцвароше», который дикой ошибкой подарил гол регулярно забивающему в столице Са (ранее — «Динамо» и «Локомотиву») и сделал положение «Спартака» практически безвыходным. То, что Абена проваливается во втором кряду важном матче, не менее показательно, как и его замены в перерыве. Хотя глупо вешать всех собак на одного человека, который не сам себя ставит в состав. Тем более Станкович во втором тайме сменил не только двух игроков, но и схему.

То есть тренер признал собственную ошибку. Выбранная им расстановка не работала, и было бы странно, если бы случилось иначе, потому что в три защитника «Спартак» в этом сезоне еще не играл. Так какой смысл экспериментировать против самой сбалансированной на данный момент команды РПЛ?! Вопрос, само собой, риторический. А то, что москвичи во второй половине были активны и агрессивны, — тоже не показатель. Далеко не факт, что с привычной схемой игра сложилась бы иначе, потому как после перерыва при комфортном перевесе в два мяча «Краснодар» получил возможность не форсировать события и разумно играть по счету.

К тому же КПД хозяев оказался нулевым, и спасать — как и до перерыва — приходилось не Агкацеву, а Максименко. Промах Бонгонды с полутора метров — отдельная история. А закончилось все максимально логично. Просто «Спартак», воплощением бессилия которого стал автогол Медины, и выигравший девятый раз подряд «Краснодар» сейчас команды разного уровня. Одни на вершине таблицы, другие — позади на смахивающей на пропасть дистанции в 11 очков. Это, само собой, не приговор, и со временем «Спартак» может стать сильным не только против «Ростова», «Крыльев Советов» и «Факела». Но пока — то, что есть.