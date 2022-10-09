«Соболев повел себя не очень порядочно». Абаскаль и Осинькин — о победе «Спартака» над «Крыльями»

Пресс-конференция Гильермо Абаскаля и Игоря Осинькина после матча «Спартак» — «Крылья Советов» (5:2).

Общение Гильермо Абаскаля с журналистами получилось непривычно коротким: испанец, который обычно долго отвечает на вопросы, сослался на плохое самочувствие.

— У меня сел голос, на днях была температура, плохо себя чувствую, — сказал Абаскаль. — Постарался максимально выложиться в матче, чтобы поддерживать ребят. Начало получилось неожиданным, пропустили гол. Мы понимали сильные стороны соперника, они хорошо используют пространство. После пропущенного гола команда показала характер, уверенность в собственных силах. Лучше в таких матчах пропустить быстро, чтобы потом было время отыграться. Благодарю ребят за этот матч.

— На какой позиции Промес наиболее эффективен?

— Он хорошо читает игру и может появиться в любой части поля. Конечно, он наиболее опасен перед воротами. Но он может оказаться и на краю и увести соперников, освободив центр. Все зависит от того, как развивается игра.

— Почему не стали менять Соболева, у которого в конце сводило ноги?

— Есть вина и на мне, и на нем: он не предупредил меня, что у него судороги, — это не очень порядочно с его стороны, — в шутку сказал Абаскаль. — Замена была готова, Мелешин мог выйти. Соболев хорошо читает игру, он мог помочь нам в концовке на стандартах.

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин сделал акцент на том, что его команда является худшей в лиге по реализации голевых моментов.

— Были отрезки, когда мы очень организованно контролировали игру, создавали моменты. К сожалению, возникали ситуации, когда было высокое давление, мы с трудом выходили из обороны в атаку. Соперник сумел нас поджать. Напряжение в этот момент было слишком большое. В итоге во втором тайме мы его не выдержали. В любом случае мы пытались играть в футбол. Если бы не раскрылись в концовке, то крупного счета бы не было. Казалось, что мы можем спасти игру, но не получилось.

— Почему не получилось ловить «Спартак» на контратаках?

— Ловили, и моменты у нас были. У «Спартака» много индивидуально сильных футболистов. Их нельзя оставлять один в один. Нам нужна была подстраховка, лишнее движение, перебегание. Нам надо было определенным образом перестраиваться. Но что-то у нас не получалось. Не могу сказать, что «Спартак» в первом тайме создавал много моментов. В начале игры мы хотели действовать более активно, у нас получилось забить быстрый гол. Мы могли забивать еще, у нас было несколько хороших эпизодов.

— Чего не хватило в реализации?

— В последних матчах нам дико тяжело даются голы. По моментам все неплохо, но голы не даются. Мы хуже всех реализуем моменты. Хотя со «Спартаком» мы забили два гола. На большее рассчитывать было трудно. Соперник нас переиграл индивидуально и на стандартных положениях.

— Как оцените игру Ломаева? Правильным ли был выбор в его пользу в стартовом составе?

— Не помню его явных ошибок. Может быть, выбор был неправильным. Может, это из-за гола Соболева. Не знаю. Надо еще раз посмотреть. Невозможно сделать все, чтобы ни разу не ошибиться. Мы говорим о том, что в ключевых моментах он не ошибся.

— Как оцените прогресс Пиняева?

— Он умеет играть в футбол. Он пропустил полтора месяца, ему надо было набрать форму. На сегодняшний день мы рассчитываем, что он может проводить на поле около 60 минут. Он играет интенсивно, сложно давать ему играть так активно 90 минут. В целом у него есть прогресс. Это неудобный игрок для любого защитника. Надеюсь, он будет расти дальше.

— Как вам игра Глушенкова?

— Сложно его оценить. Это нестандартный футболист. Его индивидуальные действия бывают одними из самых ярких в команде. Он может разобраться так, что не поймешь, как это возможно. Но через секунду может потерять мяч в простой ситуации. Он ушел из «Спартака», он понимал, что не может пробиться там в состав. Ушел за игровой практикой. Но даже в «Крыльях Советов» ему не гарантируют ее. Он в обойме, играет. Это то, ради чего он пришел. Сейчас он уже более взрослый. Надо быть на поле цельным, чтобы тобой заинтересовались большие команды. Думаю, он еще будет прогрессировать. Это яркий игрок, сильный. У него будут голы, будут передачи. Он еще напомнит о себе лидерам чемпионата.

— Игроки вышли на игру в футболках в поддержку Николая Ларина. Как вся эта ситуация сказывается на команде?

— Сейчас с Лариным невозможно быть на связи. Я не понимаю этого решения. Если мы хотим навести порядок в академиях, то лучше начать с тех, у кого не получается работать. Начинать с лучших... Не знаю. У нас много академий, которые не работают. По-другому я ничего не могу сказать. У меня это не укладывается в голове. Я не могу ничего сказать ребятам из «Чертанова». Так не должно быть.