Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби

Красно-белые одержали волевую победу над «Крыльями Советов» (5:2) и вышли на второе место.

У спартаковских болельщиков есть поверье: если конкуренты накануне оступаются и у команды есть шанс подняться в таблице, то красно-белые эту возможность непременно упустят. Речь в первую очередь о ЦСКА, потерявшем очки в дерби с «Динамо». Хотя более амбициозные спартаковцы записали себе в актив еще и ничью «Зенита» в Воронеже.

Главное событие спартаковского состава — возвращение Соболева после дисквалификации. Абаскаль получил возможность использовать всю мощь атаки, причем в этой схеме Соболеву номинально отводился правый край (и это не должно никого удивлять). Хотя сама игра показала, что никакой строгой привязки в спартаковской атаке не было.

В последнее время «Спартаку» очень редко достаются ранние двухчасовые матчи. Видимо, отвыкли и просто не проснулись: «Крылья» забили уже на шестой минуте. Безобидная спартаковская потеря в центре обернулась мгновенной контратакой, и гости просто раскатали оборону красно-белых.

«Крылья» не из тех, кто ставит «автобус», но отказываться от ставки на контригру гости не стали. Полтайма «Спартак» раскачивался, и Самара смотрелась легче, игроки в белом раз за разом оказывались на шаг впереди. Могли забивать как минимум еще парочку. Спартаковцы отвечали давлением, и Промес даже забил, но там был двойной офсайд.

В конце тайма пришло время арбитра Казарцева. Это ведь еще одна тема матча: после того самого скандала под грифом «Проверим, проверим!» он ни разу не работал не то что в Тушине, а вообще на играх «Спартака». А прошло уже больше двух лет. И вот снова момент все у тех же южных ворот. Джикия забил из офсайда (тут никаких вопросов), но при этом получил открытыми шипами в колено от Зотова. Пока спартаковского капитана приводили в чувство, Казарцев общался с помощниками и лично смотрел повтор. Пауза затянулась на шесть минут, вердикт — желтая карточка. Решение спорное (на красную вполне тянуло), хотя с тем скандальным решением по Жиго не сравнить.

Шести компенсированных минут хватило «Спартаку», чтобы сравнять. Денисов головой скинул на набегающего Промеса, и тот мощным ударом прошил Ломаева. Спартаковский голландец снова вышел на первую строчку в списке бомбардиров.

Второй гол «Спартак» забил сразу после перерыва, на этот раз из раздевалки быстрее вышла другая команда. Самарцы дали свободу Соболеву в штрафной, и спартаковский форвард продлил голевую серию до семи матчей.

Когда начало казаться, что «Спартак» окончательно перевернул игру и забрал ее под свой контроль, «Крылья» сравняли. На звоночек в виде нереализованного выхода один на один красно-белые не обратили внимания, и буквально на следующем стандарте мяч в ворота затолкал Рахманович. Сюжет!

Пока спартаковские болельщики грустили, на замену вышел Зиньковский, и «правило бывших» сработало моментально. Экс-хавбек Самары четко навесил на Соболева — без шансов для Ломаева. «Спартак» снова повел!

Преимущество в один мяч по такой игре не давало «Спартаку» никаких гарантий, поэтому гол Литвинова головой стал едва ли не решающим. Промес в том эпизоде приплюсовал к голу результативную передачу. Но и на этом не остановился: «Крылья» уже не помышляли о возвращении в игру, а вот Квинси хотелось забить второй. Сначала голландец попал в штангу, а на самых последних секундах — точно в угол. Игра заканчивалась под скандирование «Молодцы! Молодцы!».

«Спартак» на пару с играющими «Крыльями» выдал яркий и результативный матч. Для красно-белых игра снова складывалась непросто, но они сумели переломить ее ход и взять три очка. Соболев и Промес находятся в сумасшедшей форме! «Спартак» обошел ЦСКА, а через неделю нас ждет дерби на Песчанке. И оно имеет все шансы получиться ярким и запоминающимся!