«На бровке чувствовалось, что игра сделана». Слишкович и Осинькин — о реванше «Спартака» у «Крыльев Советов»

Главное с пресс-конференции тренеров.

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» дома разгромил «Крылья Советов» (3:0) и взял реванш за октябрьское поражение в Самаре (0:4). Голами в составе красно-белых отметились Квинси Промес, Александр Соболев и Кристофер Мартинс Перейра. После матча тренеры команд Владимир Слишкович (и. о. на время дисквалификации Гильермо Абаскаля) и Игорь Осинькин подвели итоги на пресс-конференции.

Слишкович: Победа заслуженная, не позволили «Крыльям» создать практически ничего

— Когда игра начинается так хорошо — когда ты забиваешь первый гол, второй, — становится намного легче. Сегодня мы не позволили «Крыльям» создать практически ничего в первом тайме. Во втором мы тоже действовали достаточно быстро, забили третий гол, на бровке чувствовалось, что игра уже была сделана. Соперник был демотивирован, они не понимали, как вернуться в игру. У нас были еще моменты, можно вспомнить хотя бы удар в перекладину Квинси. Победа заслуженная.

— Как погода повлияла на игру и на ее качество? Насколько вообще важно что-то поменять, чтобы не играть в минус 13?

— Одно дело, когда холодно, другое — когда поле не позволяет играть. Сегодня поле позволяло. Холод повышает риск травматизма, но сегодня обошлось без травм. Что касается второго вопроса, это не моя компетенция. Не знаю, стоит ли что-то менять. Правила для всех едины, они должны соблюдаться.

— В «Спартаке» эпидемия, но мы видим, что кто-то выходит из автобуса без шапки. Как вы с этим боретесь?

— Александр Соболев думает, что у него прическа хорошая. Не хочет [надевать шапку]. Бывает, что в команде появляется вирус. По этой причине некоторые футболисты сегодня не сыграли. Мы делаем все, чтобы минимизировать эту ситуацию, но справляться с ней не очень просто. Плюс у нас было три выезда за последнее время. Думаю, это тоже повлияло на здоровье ребят.

— Только Соболев думает, что у него хорошая прическа?

— Да. Остальные так не считают.

— Не желаете ли вы сами поработать главным тренером какой-то команды? У вас есть необходимая лицензия, и кажется, что должность второго тренера вы уже переросли.

— На мой взгляд, сегодня этот вопрос не совсем корректен. Я работаю в штабе Абаскаля. У нас хороший коллектив, сплоченная группа. Рад этому факту. Как сложится моя карьера в дальнейшем, через года три-четыре, не знаю. Но я рад быть частью тренерского штаба Гильермо.

Игорь Осинькин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Осинькин: Оказывали давление на «Спартак» как могли

— Мы выиграли последние три матча у «Спартака», все они были домашними. Один был громкий по счету, один — сверхважный для нас. Где-то в душе я понимал, что выигрывать так всегда невозможно. Понимал, что повлиять на исход матча могло что угодно. При счете 2:0 было сложно претендовать на какие-то очки. Мы как могли оказывали давление на «Спартак». Прекрасно понимаем, что у наших ворот не все было безупречно. Какие-то моменты возникали, потому что мы сделали перекос в сторону атаки. Пропустили третий, после этого уже доигрывали матч, хотя пытались играть максимально агрессивно. Но исход уже был понятен.

— Почему так быстро пропустили первые два гола?

— Первая минута: удар вообще не показался мне опасным. Маленький рикошет и все. Как на это можно повлиять? Не хочется здесь лезть в детали и ставить оценки после того, как мяч по случайности попал в другой угол. Мы не можем повлиять на некоторые вещи. Нельзя сказать, что не подготовились, но мы должны реагировать на это. Перед вторым голом стали играть слишком разорванно, оставили много пространства. Второй гол — случайность, глупость. Такое тоже может быть. Сегодня была наша очередь получить этот рикошет.

— Почему почти не играет Карпицкий?

— Егор пришел к нам перед стартом чемпионата, не прошел сборы с командой. Не хватило времени на адаптацию. Он перспективный и интересный футболист. Но мы понимаем, что нам нужна чуть большая готовность в ведении единоборств, физической борьбе. В чемпионате Белоруссии нет такой интенсивности, к ней надо привыкать. Ни в коем случае не отворачиваемся от него — это наше будущее и перспектива. Сегодня он мог выйти, но прямо сегодня утром заболел: у него температура. Почти никто из молодежи не был здоров весь этот недельный цикл.

— Стоит ли что-то менять, чтобы не играть в такую погоду? И повлияла ли она на исход матча?

— В наше время говорили, что матч состоится при любой погоде. На эти вещи надо смотреть таким образом. Если бы мы посмотрели на хронику, то там тоже такое было — и ничего. Сегодня на исход матча погода не повлияла. Могли сыграть и по-другому, но это просто был футбол, в котором кто-то оказался сильнее. Если поменять местами слова «осень» и «весна», разве откуда-то появятся игровые даты? Не все так просто. В идеале — не залезать в декабрь. В прошлом сезоне мы и в феврале начинали. Желательно не ездить в северные города, где действительно сложно по условиям. Было бы здорово, если бы одна из арен в Москве была крытой. Есть южные города, есть арена «Зенита». А зима и в следующем году придет.

— Как оцените прошедшую часть сезона?

— Между четверкой и пятеркой. Мы максималисты, хотим еще больше. Единственное изменение в составе — уход Коваленко. В прошлом году мы боролись за выживание. В этом располагаемся в интервале с третьего по шестое место. Это большая разница, она значимая. Я сейчас поблагодарил ребят. Они провели хорошую работу. Мы друг другу доверяли. Хотим быть еще сильнее. Большая надежда на то, что не потеряем людей и после сборов станем еще сильнее.

— В прошлом году вы делали большую ставку на Кубок. В этом довольно рано из него выбыли. Учитывая, что будет меньшее количество матчей, это плюс или минус?