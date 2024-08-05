Третья подряд уверенная победа красно-белых.

«Спартак» — это всегда взрыв эмоций. Причем уровень их колебаний максимальный. От «Станкович не понял, куда попал» после стартового поражения в Оренбурге до утверждений, что Деян с красно-белыми одной крови и единое целое с командой. Конечно, после побед над «Химками» и «Динамо» (в Кубке России) еще не говорят о брошенной кому-то перчатке, но тон высказываний поменялся кардинально. И если так пойдет дальше — кто-то обязательно увидит знак в теплых объятиях Станковича с Олегом Романцевым, который в первом домашнем матче красно-белых выполнял символический удар по мячу.

Между тем стартовый состав «Спартака» мог выглядеть иначе, однако травма Зобнина и болезнь Игнатова не оставили выбора — вместо них с первых минут вышли Пруцев и Зиньковский. Ничего критичного в таких перестановках не было. Напротив, каждый из получивших свой шанс игроков внес свой вклад в добытый к перерыву перевес в два мяча. Пруцев привычно давал объем и неплохо продвигал мяч, а одно из его включений в атаку завершилось голом в ворота бывшей команды, который полузащитник демонстративно не праздновал.

Что до Зиньковского, то он периодически выпадал из поля зрения. Но это — как посмотреть. Внимание на себя вингер оттягивал, что развязывало руки партнерам. Прежде всего Барко, которого иногда было слишком много. Формально играя на позиции «десятки», аргентинец регулярно на дриблинге уходил на свою вторую профильную позицию левого форварда/инсайда. Причем обыгрывался, как правило, не через бровку, а в полуфланге. Второму взятию ворот как раз такие действия новой спартаковской звезды и предшествовали.

Плюс Барко и Зиньковский перегружали фланг, создавая там численное преимущество. А еще давали больше свободы вновь ярко сыгравшему Рябчуку. С его диагонали к линии штрафной и началась первая голевая комбинация. Дальше Чернов выполнил скидку головой, а Бабич переправил мяч выстрелившему в касание в верхний угол Угальде. Костариканец отличился в третьем матче подряд, но удивляет это только тех, кто не был знаком с его игрой до приезда в РПЛ.

Некоторые даже проводили параллели с провальным трансфером Тила. Высокая стоимость трансфера, голландский чемпионат, выступления там за не входящую в «большую тройку» команду — общих вводных действительно хватало. Но, как модно сейчас говорить, есть нюанс. Тил — нестандартный игрок. Продукт голландской системы, да еще и встроенный в специфическую структуру игры АЗ. Он ведь потом и в Нидерландах не везде был одинаково эффективен. Гус зажигал в «Фейеноорде» времен нового главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, а в ПСВ обжился не сразу и при неплохой статистике стал одним из многих.

Угальде скорее классический игрок. Его результативность в «Твенте» не назовешь выдающейся (в том числе в сравнении с Тилом), но это настоящий командный игрок. На Кубке Америки он выполнял гигантские объемы черновой работы в прессинге. А в голландском чемпионате был хорош в разных схемах. Что на острие, что в связке с мощным форвардом. Его и Соболева можно было совместить. При желании и умении правильно использовать, что Гильермо Абаскалю не удалось.

Нынешнее преображение Угальде — не какое-то откровение в его карьере, а ренессанс. Да и Барко хорош ровно настолько, насколько он был эффективен в лучших матчах за «Ривер Плейт». Там не всегда хватало стабильности, а уровень конкуренции был сумасшедшим. Тем не менее Барко выбил крутую статистику. По ходу прошлогоднего Кубка лиги он больше всех продвигал мяч (в среднем 238 метров за игру). С момента его перехода в «Ривер» Эсекиэль входил в тройку самых результативных футболистов и был лучшим по голевым передачам. А компания Opta, начав вести статистику аргентинского футбола с 2013 года, до бенефиса вингера прежде не фиксировала ассистентских хет-триков по итогам первого тайма.

Так что Барко еще явил не весь свой талант, а его пас Угальде после крутого прессинга в чужой штрафной — первый в российской карьере. Эсекиэль словно компенсировал эмоции, растраченные после попадания в штангу со штрафного. А еще пора присматриваться к Маркиньосу, чей выход вместо Зиньковского после первого тайма показателен.

Черты команды Станковича проявляются все отчетливее, и работа серба впечатляет.