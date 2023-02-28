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«Доверил бы третий пенальти Джикии, а не Промесу!» Абаскаль и Галактионов — о победе «Спартака» и судействе

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Слова главных тренеров «Спартака» и «Локомотива» после огненного матча в FONBET Кубке России.
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27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

«Дзюба — важный фактор. Его используют как «столба», который определяет направление атак»

— Как оцените момент с пенальти в концовке матча: кто был основным бьющим и какие были установки от вас перед игрой? — вопрос главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

— Возможно, третью попытку я доверил бы Джикии — у него были хорошие эпизоды в игре, можно было дать ему почувствовать момент счастья. Квинси — наш штатный пенальтист, он два месяца тренировался один. Я рад, что он наконец-то забил в официальной игре.

— Разве главный пенальтист не Соболев?

— Нет-нет. Первый — Квинси. Есть и Соболев, и Хлусевич. Но Промес всегда первый номер. Посмотрим, кто в моменте будет чувствовать уверенность, говоря о третьем-четвертом номерах.

— На 75-й минуте ваш помощник что-то на пальцах показывал Мелешину. Но на поле в итоге ничего не поменялось. Что вы доносили до Павла?

— Это была чисто тактическая вещь. Если расскажу сейчас — раскрою все карты.

— Прокомментируйте замены по ходу матче и оцените игру новичков — довольны ли вы ими?

— Немного жаль, что не смог выпустить ребят пораньше. Отмечу их отношение и желание помочь команде — это видно в глазах игроков. И это меня очень радует.

— В прошлом матче «Локомотив» играл через Дзюбу. Вы делали акцент на нейтрализации Артема в ответной игре?

— Конечно, Дзюба — важный фактор. Но важно и то, кто забирает подборы, куда потом идет мяч. Дзюбу используют как «столба», который определяет направление развития атаки. Важно смотреть и учитывать вторые мячи и отскоки. Впереди игра с «Уралом», где есть Каштанов и Бикфалви, способные так же оттеснять и выигрывать единоборства. Важно и то, как мы будем бороться за подборы. Джикии и Чернову сегодня было необходимо находиться рядом с Дзюбой.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. Это Лига чемпионов или Кубок России? Мощный «Спартак» и «Локомотив», забывший о немецком кошмаре

— «Спартак» не пропускал на сборах и в первом матче с «Локомотивом». А сегодня пропустил сразу два гола. У вас есть объяснение, почему так вышло?

— Мы постараемся понять и проанализировать это. В перерыве мы говорили по поводу пропущенного мяча — я делал акцент на концентрации. Она важна всегда, но когда ты забиваешь — особенно. Мы ее потеряли, это нельзя повторять. Ребята это знают. Я ненавижу пропускать голы! Будем работать над этим.

— С чем была связана замена Зиньковского?

— Владение мячом на чужой половине поля порой может быть стерильным. То, что делал Зиньковский, мог делать Игнатов, а нам не хватало форварда — наконечника. Поэтому вышел Мелешин — нападающий, который идет вперед и знает, как это делать.

— Лучшим игроком матча признали Игнатова, но был хорош и Чернов.

— Он настоящий защитник, действующий жестко, не дающий дышать оппоненту. Важно, чтобы не было взлетов и падений — желаю Никите стабильности.

А Игнатову нужно именно это: поверить в себя, почувствовать свободу на поле. Сегодня он был хорош и в отборе. У него есть талант. Именно такой Игнатов нам нужен! Надеюсь, он продолжит в том же духе.

— Как проходит восстановление Умярова и Мозеса? Как скоро увидим их на поле?

— По Наилю ситуация непростая — посмотрим, как будет развиваться ситуация. Прогнозов делать не будем. По Виктору — на прошлой неделе он провел три полноценные тренировки с командой. Надеюсь, с первого марта мы сможем на него рассчитывать. К матчу с «Факелом» надеюсь увидеть его в составе.

Артем Дзюба не&nbsp;смог отличиться в&nbsp;первых двух матчах за &laquo;Локомотив&raquo;.

«В атаке есть конкуренция: Дзюба и Игнатьев. Посмотрим, кто будет сильнее в моменте»

После Абаскаля на вопросы журналистов ответил Михаил Галактионов. Главный тренер «Локомотива» посетовал на судейство, объяснил сделанные по ходу матча замены и призвал не подвергать игроков чрезмерной критике.

— Не обидно, что после такой игры все будут обсуждать судейство?

— Сложно сказать. Надо пересмотреть моменты. Переломным в большей степени был эпизод в первом тайме, когда решалось: был пенальти или нет. Мы со штабом смотрели спорные моменты на скамейке — на наш взгляд, там были фолы. Но судья решил иначе.

— В футбол играют 11 человек. Почему у вас на поле были только трое: Баринов, Миранчук и Лантратов?

— В количественном плане вы немного ошиблись. Что касается определения индивидуальностей, то это личное мнение каждого. Оценку своим игрокам мы дадим в частных беседах.

— Карпукаса на Куликова вы заменили, чтобы усилить атаку?

— Мы видели, что пошел более вертикальный футбол. Свежий игрок на этой позиции дал бы больший объем. Показалось, что Карпукас подустал, он проделал большой объем работы, потому случилась такая замена. Аналогичная причина замены Пиняева — хотели выпустить второго чистого форварда.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» и «Локомотив» выдали огненный матч со спорным судейством! Но красно-белые сейчас сильнее

— Есть понимание, почему «Локомотив» оказался в столь плачевной ситуации? По двум матчам команда не производит впечатления аутсайдера.

— Сейчас не стоит вслух эти причины анализировать. Мы свой анализ провели, работу на сборах проделали. Не хочется обсуждать работу коллег. Мы отвечаем только за себя. Кубок для нас не закончен — пусть по нижней сетке, но мы продолжим борьбу за трофей.

— Увидим ли мы Дзюбу выходящим на замену — с большим количеством сил на концовку матчей?

— Переход любого игрока делается для усиления позиции. Мы два сбора играли в разных сочетаниях. С приходом Артема добавилось вариативности. Плюс он игрок харизматичный. Его взаимодействие с партнерами будет улучшаться. Есть конкуренция: Дзюба и Игнатьев. Посмотрим, кто будет сильнее в моменте.

— Нет ли ощущения, что он давит авторитетом на Глушенкова и Пиняева?

— Мы поощряем инициативу ребят на поле. Но они только пришли в команду. Надо совмещать встраивание новичков в игру, результат и работу над взаимодействиями. Будем это делать.

— Сегодня могло дойти до серии пенальти. Учитывая сейвы Лантратова, у «Локомотива» было бы больше шансов?

— Сложно рассуждать в сослагательном наклонении. Ну, может, Промес пробил бы пять, шесть, семь пенальти...

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Михаил Галактионов
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