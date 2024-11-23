Станкович провел работу над ошибками, Угальде прибил «Локомотив» покером! У «Спартака» четвертая победа подряд

Яркий реванш красно-белых за поражение в первом круге.

«Локомотив» — один из тех соперников, в матчах с которыми Деян Станкович перемудрил. Начал чинить то, что работало, и лишил красно-белых шансов на успех. Как раз после той провальной встречи замененный в перерыве Абена окончательно превратился в игрока ротации, которым он, собственно, и был в «Ференцвароше». Именно суринамца ждали в старте в субботу из-за травмы Бабича, которую серб получил в сборной, но она оказалась не серьезной. Соответственно, в отсутствие продолжавшего отбывать дисквалификацию Литвинова у «Спартака» в центре обороны была сыгранная пара Бабич — Дуарте, да и в целом состав оказался тем же, что и в прошлом туре против «Акрона».

Впрочем, главное — в субботу у красно-белых был не только правильный подбор игроков, но еще и правильный настрой как минимум на первый тайм. «Локо», который умеет играть без мяча и не считает зазорным на какое-то время отдать его сопернику, не просто упустил инициативу с первых минут. Гости не справлялись с агрессивным прессингом «Спартака» и плохо выходили из обороны. Настолько, что Лантратов подарил первый гол Угальде, выбивая мяч от своих ворот. Хотя, правильнее говорить, что костариканец свой успех буквально вырвал зубами, продемонстрировав сумасшедший настрой.

А еще — отличную физическую готовность на фоне трансатлантического перелета и двух матчей на другом континенте. Глядя на то, как выглядел Угальде, было даже неудобно оправдывать поездкой в Северную Америку провал Монтеса. Мексиканец откровенно проспал момент, когда Угальде забивал второй мяч, выскочив на классную подачу Маркиньоса.

Да и не один Монтес был плох, ведь вторая результативная комбинация началась с того, что Барко быстро вбросил аут. А Угальде к перерыву не только эффектно оформил хет-трик, после паса Мартинса убежав от защитников и изящно подрезав мяч над Лантратовым — спартаковец еще и в очном споре сменил Батракова на вершине рейтинга лучших бомбардиров РПЛ.

При счете 3:0 рассуждения о том, что игра могла пойти по иному сценарию, казались лишенными практического смысла. Да, Максименко спас после обводящего удара Самошникова. Еще раз вратаря подстраховал Рябчук, только все это уравновешивалось эпизодами, когда в более очевидных ситуациях гостей прощали Мартинс и Маркиньос. С другой стороны, «Локо» своими действиями показывал, что он не деморализован и держит удар. А в перерыве Михаил Галактионов встряхнул команду не только словом, но и делом в виде тройной замены.

И уже «Спартак» оказался не готов к преображению соперника, который отыграл два мяча с поразительной легкостью и без надрыва. Отбор Сильянова, забег Пиняева к воротам и выстрел в дальний угол. Подача Сарвели на Ньямси, которому скорее помогло легкое касание Максименко. И вот уже красно-белые, как казалось, на некоторое время поплыли, не понимая, что делать с преобразившимся и максимально эффективным в атаке соперником.

Но в итоге хочется поаплодировать обеим командам. «Локо» — за характер и отказ сдаваться в казавшейся безвыходной ситуации. «Спартаку» — за роскошный первый тайм и то, как игру удалось вернуть под контроль. А Угальде — персональную овацию. Покер, важнейший четвертый гол, передача окончательно прибившему интригу Барко — именно так выглядит персональный бенефис. Манфред сейчас на пике готовности, из двенадцати своих мячей половину забив в двух последних турах!

Как же глупо было сдвигать его ближе к флангу, лишив эффективности как самого форварда, так и всю линию атаки красно-белых. А сейчас все в «Спартаке» на своих местах. Победа над «Локо» — четвертая подряд в чемпионате. Впереди у красно-белых горячая южная неделя. Сначала — ответный кубковый четвертьфинал в Ростове, потом — визит к гости к уязвленному потерей лидерства «Краснодару».