«Зенит» разгромит «Оренбург, а «Локомотив» не проиграет «Спартаку». Прогнозы на 16-й тур РПЛ

Сегодня, 00:00
Борис Игнатьев — 1:0. Это равные команды на данный момент. Отдам предпочтение казанцам.
Александр Шаганов — 1:1. Хорошие команды, которые находятся на одном уровне.
Борис Игнатьев — 0:2. «Зенит» — фаворит, он в хорошей форме.
Александр Шаганов — 0:3. «Зенит» спокойно заберет три очка в Оренбурге.
Борис Игнатьев — 1:1. И у ЦСКА, и у «Ростова» в ноябре была неприятная серия. Думаю, что будет ничья.
Александр Шаганов — 2:1. У ЦСКА посильнее состав. Он должен победить с минимальным счетом.
Борис Игнатьев — 0:2. У «Краснодара» все лидеры в форме. Не вижу причин, чтобы они потеряли очки с «Химками».
Александр Шаганов — 0:3. «Краснодар» должен спокойно взять три очка и продолжить лидировать в турнирной таблице.
Борис Игнатьев — 1:2. Будет яркий и результативный футбол. Но атака «Локомотива» сильнее.
Александр Шаганов — 2:2. Ждем красивый и результативный матч, который закончится вничью.
Борис Игнатьев — 1:0. «Крыльям» пора побеждать у себя дома.
Александр Шаганов — 1:1. Команды должны выбираться из зоны вылета, жду ничью.
Борис Игнатьев — 1:2. Думаю, что «Динамо» одержит победу с минимальной разницей в счете.
Александр Шаганов — 0:2. Динамовцы — фавориты в Воронеже. Они продолжают борьбу за высокие места.
Борис Игнатьев — 0:1. У «Динамо» крепкая команда, которая мало пропускает. Она может одержать минимальную победу.
Александр Шаганов — 0:0. Команды не так много забивают. Ожидаю нулевую ничью.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)