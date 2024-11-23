Сегодня, 19:50
Нападающий Манфред Угальде стал главным героем матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Костариканец за первый тайм оформил хет-трик в ворота Ильи Лантратова и помог своей команде уйти на перерыв при счете 3:0, а на 73-й минуте сделал покер.
В первом тайме Угальде отличился на 10-й, 21-й и 34-й минутах. Первый гол получился самым курьезным. Лантратов завозился с мячом и не успел выполнить передачу, прежде чем его накрыл спартаковец.
Манфред стал первым игроком «Спартака» с хет-триком в первом тайме РПЛ со времен Квинси Промеса в 2018 году. Нидерландец забил трижды в ворота «Анжи», и это был последний хет-трик красно-белых в РПЛ до сегодняшнего дня.
Кроме того, костариканец стал первым футболистом «Спартака», оформившим хет-трик на «Лукойл Арене» в РПЛ. Этот факт клуб сам подчеркнул в своих соцсетях.
Но во втором тайме Угальде забил и четвертый мяч, сделав счет 4:2. Это первый покер футболиста «Спартака» в XXI веке: Александр Ширко оформил предыдущий в матче с «Тюменью» в сентябре 1998 года.
10 ноября «Спартак» уволил Томаша Амарала с должности спортивного директора. Именно португалец зимой 2024-го привез в Россию Угальде за 13 миллионов евро, и всю вторую часть прошлого чемпионата его за это нещадно критиковали.
Прошлый сезон РПЛ Манфред действительно провел неудачно — ни разу не отличился за 12 матчей. А сейчас 22-летний костариканец вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в нынешнем сезоне (12 голов), опередив Батракова (10).
Минувшим летом активно обсуждался возможный переход Джона Кордобы в «Спартак». Однако, по данным РБК Спорт, Амарал считал, что покупка звездного колумбийца помешала бы развитию Угальде. Помимо финансовых затрат, это еще одна причина, почему переход так и не состоялся.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)