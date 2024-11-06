Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших

Уникальный проект «Спорт-Экспресса»: мы устроили голосование среди титулованных ветеранов «Спартака» на звание лучших в истории красно-белого клуба.

«Спорт-Экспресс» многие называют проспартаковским изданием. И хотя это совсем не так (спросите, к примеру, у нынешнего руководства московского клуба), но мы не спорим, что отношение к «Спартаку» у нас особое.

Но не только у нас.

Так исторически сложилось в нашем футбольном комьюнити — красно-белые всегда на особом счету. Кто-то их любит, кто-то ненавидит, кто-то и любит, и ненавидит. Над «Спартаком» смеются и ставят в пример. Ругают и обожают. В общем, палитра чувств самая разнообразная. Объединяет одно — клуб всегда в центре внимания, он интересен, за ним следят.

А еще многие спартаковцы живут прошлым. Почитайте интервью любого ветерана — всегда сравнения с прошлым. Оно действительно было богатым — на победы, титулы и, конечно, звезд.

Учитывая интерес и богатейшую историю красно-белых, мы решили сделать то, чего не делал никто. Хотя идея, казалось бы, лежит на поверхности. «СЭ» предложил великим носителям спартаковского духа выбрать среди себя лучших из лучших. И, к нашему удивлению, они активно откликнулись.

Номинации

Мы не стали ограничивать временные рамки и предложили голосовать за всю историю «Спартака».

Выбрали восемь простых категорий:

— Лучший тренер

— Лучший вратарь

— Лучший защитник

— Лучший полузащитник

— Лучший нападающий

— Лучший игрок

— Лучший гол

— Лучший матч

Кто голосовал

Итоговый список голосующих получился очень авторитетным. При этом мы ставили перед собой задачу, чтобы в нем были представители разных поколений, и не только игроки и тренеры, но и люди, которые находились рядом с клубом и оказывали ему поддержку не только на футбольном поле.

Вот 21 легенда «Спартака», кто принял участие в нашем голосовании (титулы указаны в составе красно-белых):

Никита Баженов — автор 1000-го гола «Спартака» в чемпионатах России

Владимир Бесчастных — 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ, 2-кратный обладатель Кубка России

Юрий Гаврилов — чемпион СССР, лучший бомбардир чемпионата СССР-1983

Юрий Дарвин — тренер по работе с вратарями в штабе Олега Романцева (1997-2001)

Ринат Дасаев — 2-кратный чемпион СССР, лучший вратарь мира-1988

Вадим Евсеев — 4-кратный чемпион России, обладатель Кубка России

Валерий Карпин — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ, обладатель Кубка России

Валерий Кечинов — 6-кратный чемпион России, обладатель Кубка России

Юрий Ковтун — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка России

Александр Мирзоян — чемпион СССР

Эдуард Мор — 2-кратный чемпион России

Александр Мостовой — 2-кратный чемпион СССР

Юрий Никифоров — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка России

Виктор Онопко — 3-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ, обладатель Кубка России

Сергей Родионов — 3-кратный чемпион СССР, 2-кратный чемпион России, обладатель Кубка России, лучший бомбардир чемпионата СССР-1989

Олег Романцев — заслуженный тренер РСФСР, с которым «Спартак» выигрывал чемпионат СССР и 8 раз становился чемпионом России, а также обладателем Кубка СССР/СНГ и трижды — Кубка России

Егор Титов — 6-кратный чемпион России, 2-кратный обладатель Кубка России

Александр Хаджи — администратор «Спартака» (1983-2007)

Вагиз Хидиятуллин — 2-кратный чемпион СССР

Станислав Черчесов — 2-кратный чемпион СССР, 2-кратный чемпион России, обладатель Кубка СССР/СНГ

Сергей Юран — чемпион России

Константин Бесков — один из сильнейших советских тренеров за всю историю. Но легенды поставили его на второе место, отдав первое Олегу Романцеву, который отточил стиль, заложенный Константином Ивановичем, до совершенства и значительно превзошел предшественника по чемпионским титулам — 9 против 2.

Борьбы в этой номинации не получилось. Лучший вратарь мира-1988 Ринат Дасаев, один из сильнейших в своем амплуа в истории мирового футбола, оказался вне конкуренции.

А вот тот факт, что Александр Филимонов обошел на один голос Станислава Черчесова, многие могут назвать неожиданностью.

Победитель, Виктор Онопко, набрал менее 50 процентов голосов. Выбирать легендам действительно было непросто — классных защитников в «Спартаке» хватало всегда. Например, первые успехи красно-белых в чемпионатах СССР 1930-х годов связаны именно с надежной обороной, а не с феерической атакой.

Сильнейшая линия «Спартака» за последние полвека. И виртуальная конкуренция за звание лучшего в ней, казалось бы, должна быть предельно острой. Но Федор Черенков всегда стоял особняком.

Обращают на себя внимание два факта:

— нынешний главный тренер сборной России вошел в тройку, обогнав Цымбаларя и Нетто;

— в голосовании нет ни одного упоминания Андрея Тихонова (любимец болельщиков 90-х) и Дмитрия Аленичева (самый титулованный футболист в истории России).

Единственное двоевластие: первое место поделили Никита Симонян и Сергей Родионов. Оба ярчайшие забивные форварды разных эпох, так что отдать преимущество кому-то одному и правда сложно. При этом на вершине в нашем опросе оказались и двое лучших по статистике, лидеры среди бомбардиров «Спартака» всех времен: у Симоняна 160 голов, у Родионова — 153.

И здесь звезды выбрали Федора Черенкова, хотя преимущество над Никитой Симоняном не такое внушительное. Вообще, задача перед легендами стояла сложнейшая, ведь в каждом поколении спартаковцев были ярчайшие игроки: от Старостиных и Жмелькова до Титова и Промеса.

Любопытен выбор Романцева, который назвал основателя клуба Николая Петровича Старостина, игравшего в 1920-1930 годах на позиции правого крайнего нападающего.

Самый, наверное, драматичный момент для красно-белых на все времена — золотой гол Валерия Шмарова киевскому «Динамо» в чемпионате СССР-1989. Так что разгромный итог голосования за лучший мяч спартаковцев не должен удивлять. Решающий матч за титул, самый принципиальный соперник в истории, 90-я минута, не самая очевидная для прямого удара позиция — и красивое попадание в «девятку».

Победа над Марадоной — одна из ярчайших страниц в истории «Спартака». Но в опросе этот матч занял только второе место. Лучшей игрой легенды назвали ту самую встречу с киевским «Динамо» в 1989-м. Таким образом, именно этот матч признан культовым.