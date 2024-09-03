Мангаш: кого «Спартак» покупает у «Гимарайнша»

Красно-белые заплатят за него 2 миллиона евро.

Рикарду Мангаш — 26-летний левый защитник (способен играть на нескольких позициях), которого «Спартак» приобретает из «Витория Гимарайнш». Ожидается, что сумма трансфера составит около 2 миллионов евро с зарплатой менее 1 миллиона евро, игрок прибудет в Россию уже в ближайшее время.

Мангаш — воспитанник структуры «Бенфики», где провел семь лет (с 2010-го по 2017-й, с перерывом на аренду в «Тонделу», куда уезжал на сезон-2015/16). Рикарду родился в городе Ольян, на юге Португалии, а футболом начал заниматься в местном «Маритиму», откуда транзитом через «Пасуш де Феррейра» и «Портимоненсе» попал в лучшую академию страны, где пересекался с Жоау Феликсом и Томашем Амаралом.

Мангаш прошел через сборные команды страны, но в итоге остановился на сборной Португалии U-17, за которую сыграл в 8 матчах. Его профессиональная карьера стартовала с клуба «Авеш», куда он перешел из «Бенфики» в 2017-м. Правда, оттуда Рикарду почти моментально отправился в аренду в «Миранделу» из третьего дивизиона чемпионата Португалии.

Рикарду Мангаш. Фото Global Look Press

В «Авеше» Мангаш дебютировал только в 2019-м, зато в том матче его команда дожала гранда, «Брагу» (1:0), а сам защитник стал одним из лучших в той встрече. Но уже через полгода он за компенсацию в 450 тысяч евро отправился в «Боавишту», потому что его «Авеш» жестко провалился и вылетел из португальской примеры с 17 очками.

В футбольной карьере новичка «Спартака» есть еще один вылет — с «Бордо», который арендовал Рикарду за 1 миллион евро стараниями португальского спортивного директора Адмара Лопеша. Тот так охарактеризовал подписание Мангаша: «Это игрок, которого я очень хорошо знаю и слежу за ним уже долгое время. Помимо своего таланта Рикарду принесет нам свою универсальность. Он может прогрессировать, что «Бордо» очень подходит».

Тем не менее в 2022-м жирондинцы впервые за 31 год вылетели в лигу 2, хотя сам Мангаш выглядел неплохо: «3+1» по результативности и неплохая пресса. Из-за вылета «Бордо» не стал подписывать португальца, и тот отправился обратно в «Боавишту», где провел еще один сезон на самых разных позициях: от левого защитника до правого вингера, что подчеркивает универсальность футболиста. Всего за «Боавишту» Мангаш собрал 10 результативных действий: 8 голов и 2 передачи в 61 матче.

Достижения флангового игрока не остались без оценки в «Витория Гимарайнш», куда он перешел 4 июля 2023-го за 1,5 миллиона евро. Правда, его тут же постигла неудача: в товарищеской встрече с «Вулверхэмптоном» Рикарду получил травму бедра и через неделю лег на операцию. Мангаш был очень расстроен и в интервью изданию Record не скрывал эмоций: «Это худший сценарий, который мог со мной случиться, но я думаю, что это заставит меня расти, особенно как личность».

Рикарду вернулся на поле только в октябре 2023-го и сразу же отдал голевую в матче с «Шавишем», а всего за прошедший сезон отметился 8 передачами и голом во всех турнирах, выступая на позиции левого хавбека и защитника. В этот сезон Мангаш ворвался еще мощнее: забил 4 мяча в квалификации Лиги конференций (по голу «Цюриху», «Зриньски» и дубль в ворота мальтийской «Флорианы»), к которым прибавил результативную передачу.

Мангаш универсален, способен выйти на позиции левого и правого вингера, левого защитника и обладает отличной передачей с левой ноги, а еще смело идет в штрафную, где легко находит пространство и завершает передачи партнеров. Очевидно, «Спартак» страдает от недостатка конкретики в финальной трети, что отражается в матчах с обороняющимися низким блоком соперниками (поражение от «Динамо» Махачкала в Кубке и ничья с «Ахматом» в РПЛ — тому подтверждение). Видимо, спортивный блок «Спартака» рассчитывает, что Рикарду станет опцией на левый фланг обороны в дополнение к Олегу Рябчуку, чтобы разрывать соперников вторым темпом с помощью агрессивных проходов и точных передач с фланга. Мангаш может оказаться тем, кто обеспечит необходимый объем острых передач в штрафную соперника. Во всяком случае, на бумаге это выглядит именно так.

Рикарду Мангаш (в синем). Фото Global Look Press

Потенциальный переход в интервью «РБ Спорт» уже оценил известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза: «Мангаш — воспитанник «Бенфики», поэтому нет сомнений, что это выбор лично Амарала и его помощников. Что касается игровых качеств, то нужно заметить, что он не так уж и много отыграл в высшем дивизионе Португалии — всего лишь два полных сезона. Парень способен закрывать три позиции слева — это, конечно, большой плюс. Но с другой стороны, вопрос — как Рикарду сумеет адаптироваться в России, в таком большом и сложном клубе, как «Спартак». Сумма трансфера? 2 миллиона евро, мне кажется, это слишком много за Мангаша. Его реальная цена — миллион евро, максимум полтора, но «Спартаку» придется переплатить. Это нормальная ситуация для нынешних времен».

Правда, Барбоза немного упускает детали: в португальской примере у Мангаша — три с половиной сезона, а еще один футболист провел в лиге 1, так что человек опытный и поиграл на взрослом уровне достаточно. Кстати говоря, этим летом, по сообщениям португальской прессы, Мангашем предметно интересовался «Хоффенхайм», который готов был предложить «Витории» около 3 миллионов евро, но в итоге команде Пеллегрино Матараццо удалось договориться с Александром Прассом из «Штурма», и трансфер не случился.

Понятно, что это инициатива Амарала, который отлично знает Мангаша по «Бенфике». Кстати, насколько я знаю, Рикарду не был первым в списке «Спартака», но другие варианты отвалились (например, Деррик Кен из «Галатасарая»). Посмотрим, как выйдет в итоге, но прямо сейчас в обойму на позицию атакующего левого защитника, способного закрыть несколько позиций, трансфер выглядит неплохо.

Кстати говоря, Мангаш может быть интересен и любителям моды. Рикарду очень погружен в индустрию: следит за тенденциями и ориентируется на стиль, которого придерживаются баскетболисты НБА, а еще этим летом он дал интервью магазину HypedFam, где поделился секретом, что в его коллекции — 28 пар кроссовок. Согласитесь, цифра впечатляет.

Ну а теперь посмотрим, как чувство стиля поможет Мангашу создавать голевые моменты в «Спартаке», где стиль и футбол исторически неразрывны.