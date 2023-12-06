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Абаскаль и точка. В «Спартаке» не собираются менять тренера. Инсайды «СЭ»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Если красно-белые не войдут в жесткое пике, то испанец доработает как минимум до конца сезона.

Абаскалененавистники — отбой. Ваш поход если не закончен, то точно приостановлен. По моей информации — как минимум до конца этого сезона. Правда, тут нужно сразу оговориться — при условии, что «Спартак» не выдаст какую-то дичь вроде 0:3 дома в последнем матче 2023 года с «Крыльями» или серии из, условно, трех поражений подряд после возобновления чемпионата.

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Да, у болельщиков, ветеранов, экспертов и журналистов накопилось множество вопросов к испанцу. Здесь и напряженные отношения с ветеранами — прежде всего, вспоминаем Джикию и Соболева. И постоянная ротация стартового состава, кажущаяся со стороны чрезмерной и поэтому неуместной. И нервные срывы типа последнего — после провокации Бериши в Грозном. И абсолютная, миллионнопроцентная уверенность в своих решениях — «если я все верно рассчитал на основании состояния игроков, полученного с помощью современной аппаратуры, и по научным выкладкам определил тактику, но команда уступила, то виноваты футболисты, судьи, погода (список можно продолжить на свой вкус), но только не я сам». Таких «и» можно при желании найти еще кучу.

Но судьбу Гильермо определяют не те самые болельщики, ветераны, эксперты и журналисты — совет директоров красно-белых. А в нем, по моим данным, сложилось такое коллективное мнение: в Абаскале видят перспективу, человек старается ставить интересный, зрелищный футбол и, самое главное, при нем создается грамотный спортивный проект на будущее вокруг российского костяка. Речь о Литвинове, Пруцеве, Игнатове, Хлусевиче, Денисове, Умярове. Плюс есть совсем юные Мелешин, Лайкин, Зорин (последний пока выступает в аренде в минском «Динамо»). Иными слова, в отличие от эпохи Леонида Федуна, руководители «Спартака» стараются оперировать не эмоциями (хотя при 0:3 от «Крыльев» их проявление в категорической форме, как уже написал, не исключено), а следовать выбранной стратегии.

Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И на данный момент испанец в качестве ее проводника тушинских боссов устраивает. Даже несмотря на то, что примерный график «Спартака» — две победы, одно поражение. В мире футбола говорят, что совет директоров списывает подобное на неустоявшуюся до конца игру, морально-психологические аспекты (это тоже одна из точек роста) и хочет посмотреть на кривую результатов по итогам сезона-2023/24. С холодной головой и без горячки. Кстати, почти так же активно народ обсуждает и фигуру спортивного директора Пола Эшуорта, но англичанин рассматривается в связке с главным тренером, и его договор, рассчитанный до сентября 2024 года, пока прерывать никто не собирается.

В пользу продолжения работы Абаскаля говорит и то, что все планы на зимнюю паузу — как по порядку подготовки, так и по трансферам — согласованы именно с ним. При этом внутри клуба, по моей информации, никто не то что не обсуждает отставку — такой вопрос не витает в офисе на Волоколамке даже в форме призрака.

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Понятно, что огромной армии фанатов «Спартака» в первую очередь нужны победы, титулы и красивый футбол, но для неувольнения Гильермо есть и банальная экономическая причина. Размер компенсации при прекращении трудовых отношений по инициативе красно-белых в контракте 34-летнего специалиста, заключенном до лета 2025 года, не указан. В случае нежелания садиться за стол переговоров для обсуждения условий расставания механизм прост: сколько на момент теоретической отставки остается выплатить Абаскалю до конца соглашения, столько клуб отдает — и стороны жмут друг другу руки.

Так что шанс все исправить у Гильермо еще будет. Скорее всего, не один.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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