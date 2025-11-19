Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

«Спартак» назначил Вадима Романова и.о., но вопрос с новым главным тренером клуба остается открытым. Станкович, попрощавшись, отправился на волю, в Белград, «Спартак» же оказался на перекрестке.
Даже не семи дорог — естественно — больше. Сколько там специалистов вообще может быть? Кажется, все свободные с европейским опытом побывали в средствах массовой информации рядом со «Спартаком». Ну или во всяком случае в каких-то эфемерных списках, которые никто не видел.
Впрочем, это и объяснимо. Потому что топовые иностранцы в Россию — не только в «Спартак» — как-то не очень едут. Самым близким вариантом для красно-белых назывался Луис Гарсия. Такой Талалаев испанского тренерского цеха. Не самый плохой, наверное, вариант (ведь командой когда-то руководил даже Рауль Рианчо), но разве «Спартак» мечтает всего лишь получить повышение в классе, выйдя из второго дивизиона в первый? Кажется, нет. А с трофеями в элитных лигах у Гарсии совсем бедно — их попросту ноль.
Самое удивительное, что мы посчитали и вот что выяснили: оказывается, РПЛ в основном выигрывают наши. Ну то есть россияне или — как максимум — выходцы из стран постсоветского пространства.
Интересно, без интернета кто-нибудь из вас вспомнит фамилию последнего главного тренера-иностранца из дальнего зарубежья, бравшего золото чемпионата?
Не бегите к планшету, я сам напомню: Массимо Каррера, сезон-2016/17, как раз «Спартак». Но символично, что начинал итальянец помощником у россиянина Дмитрия Аленичева. Впрочем, тут уж принижать достоинства Массимо нет смысла. Выиграл чемпионство он, хотя и без багажа такие большие дела не делаются. И Дмитрий Анатольевич постарался — давайте не забывать классику.
Так вот, представьте: в постсоветскую эпоху в России работали 62 иностранца, из которых РПЛ выигрывали всего четверо — Лучано Спаллетти (дважды), Дик Адвокат, Андре Виллаш-Боаш и тот самый Каррера.
Вы скажете, что и россиян в этом списке не так много и вообще в стране до весны 2025-го много лет в одиночку солировал Сергей Семак, но факт остается фактом: в РПЛ побеждают наши специалисты. И возвращаясь к «Спартаку» и кандидатуре Луиса Гарсии, возникает такой вопрос: почему назначить испанского «лифтера», а не, скажем, Станислава Черчесова (договорившись с «Ахматом») или Владимира Федотова (свободен)? Что с ними не так? Чем они хуже Гарсии? Ну разве что не так зрелищно пинают бутылки на скамейке запасных.
Поэтому «Спартак» должен быть уверен, что берет очень крутого иностранца, который способен дать качество и хочет работать. Если этот вариант — как в случае с Гарсией — пальцем в небо, то лучше и пробовать не надо.
В России не так много классных вариантов, но все-таки они есть. И, уверен, названные специалисты сработают не хуже, а, скорее всего, лучше иностранных коллег. Они просто отлично знают лигу и понимают, что такое «Спартак», где даже Станкович сошел с ума от давления болельщиков и СМИ.
В конце концов, как можно достичь прогресса в отечественном тренерстве, если не давать людям шансов в больших клубах? Вопрос с понятным ответом.
Выбирать, конечно, руководству красно-белых. Но, на мой взгляд, либо уже прямо топовый иностранец, либо россиянин.
Ничего среднего и серого не нужно. Средним «Спартак» быть просто не имеет права.
Kirill Boglovsky
Золотые слова, особенно третье с конца
19.11.2025
Спартак 98
Если у Романова попрёт то надо оставлять его. Отечественный тренер, спартаковец и команду знает . Что ещё надо ?
19.11.2025
Gordon
Не "свой" и не "чужой", а профессионал, сплмрблвй добиваться результата.
19.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Спартак должен возглавить ТОЛЬКО Я....:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye: Не будет толку с других специалистов. Тройку взять в этом сезоне реально пока еще... Не тормозите там, в Совете Директоров Спартака, а то УЙДУ В ДИНАМУ:joy::joy:
19.11.2025
SP2
Тренером Спартака должен быть Искусственный интеллект! я спать
19.11.2025
SP2
О! знаю! Искусственный интеллект пусть тренирует! а промпты пусть ловчев пишет!
19.11.2025
SP2
хм... я как то не прдумал об этом... наверное, ты прав
19.11.2025
Adiоs Amigos R
Норм. В нём уже соединился восток с западом, дух с духовностью, кунг-фу с познанием совершенства. И всё это помножилось на опыт работы в самых экстремальных условиях. Подойдёт.
19.11.2025
SP2
ладно. мои варианты: 1 тандем дзюба -кобелев 2 тренер первой взрослой кировского 3 радимов 4 виллаш боаш
19.11.2025
Кариока_двойка.
Хорошего надо ставить тренера, а не своего или чужого. В фнл отправить может как свой, так и чужой.
19.11.2025
SP2
ууууу... где дзен и где дух спартака.... не потянет...
19.11.2025
Adiоs Amigos R
Я же написал ниже, мой кандидат - Леонид Викторович Слуцкий. Он уже познал Дзен-буддизм, он сможет.
19.11.2025
SP2
или рецепт хотя бы дай! сколько шишек какой спирт, как топинамбур резать! а то у нас тут только табуретовка получается!
19.11.2025
AbidoHasan
19.11.2025
SP2
Амиго! подожди ещё спиртовый отвар еловых шишек с топинамбуром открывать! рано ещё! давай тренера обсудим!
19.11.2025
SP2
Амиго! Выходи! скажи кого ты рекомендуешь?
19.11.2025
SP2
вот дзюба-кобелев это свежо и оригинально! а вот это вот федотов, черкесов, мостовой - ну такая тоска!
19.11.2025
SP2
А я бы попробовал тандем Дзюба-Кобелев. И Горлукович по спец вопросам.
19.11.2025
SP2
на квартиру на крестовском как раз 20 млн не зватает )
19.11.2025
SP2
кому? кировскому заводу? да вроде нет. да я и возьму то недорого. Мне 20 мон руб единовременно. тренеру 5 млн руб в год плюс премии! соглашайтесь!
19.11.2025
Adiоs Amigos R
Хватит уже себя рекламировать. Все знают, что Вам платит Газпром.
19.11.2025
SP2
ды хоспади! сколько можно писать! главный тренер первой взрослой команды кировского завода свободен! берите пока предлагаю! хуже точно не будет!
19.11.2025
А где Субулька?
на всякий случай напомню, что Романов тоже отечественный тренер.
19.11.2025
Adiоs Amigos R
Дилемма «Спартака»: свой или чужой? ----------- Леонид Викторович Слуцкий отвечает обоим этим требованиям. Так зачем же искать кого-то ещё?
19.11.2025
fell62
Валера безработный)))
19.11.2025
Adiоs Amigos R
Игорь Яклич не сработается с новым спортивным директором Спартака — Ольгой Юрьевной Смородской.
19.11.2025
Vyacheslav Fedotov
Кто в нормальном уме пойдёт ковыряться в тухлом мясе????
19.11.2025
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
На басурманского не зарьтесь - Чужой проблем не устранит! Зовите Карпина! Не парьтесь, Пока намылится в "Зенит"!!!
19.11.2025
Vitamin007
Всем уже понятно, дело не в тренерах, а в руководствах, где сидят уроды!
19.11.2025
Питерский пёс
Тебе нужна его новая книга "Как я убил Спартак"?
19.11.2025
ekbigor
Опять Федун с Заремой?
19.11.2025
ekbigor
Это большое журналистское счастье, иметь такой Спартак в стране! Без работы не останешся. Все материалы давно написаны, осталось вписать фамилии. И на приём и на увольнение.
19.11.2025
berzulemic
с грузии будет тренить?
19.11.2025
manul75
политическая повестка в стране такая, что сам Спартак сожрут с ......., если не назначат тренера с паспортом РФ.
19.11.2025
П_о_в_а_р
Игорь Яковлевич Рабинер - лучшая кандидатура на место главного тренера Спартака. Он болеет душой за любимый клуб. Спорт-Экспрессу пора содать петицию к руководству Спартака с требованием назначить на пост главного тренера Игоря Яковлевича. Мы всем дружным форумским сообществом поддержим это воззвание
19.11.2025
Кот
Заголовок: "Кто должен стать новым главным тренером красно-белых ?" Максим Никитин: "Выбирать, конечно, руководству красно-белых... на мой взгляд, либо уже прямо топовый иностранец, либо россиянин." ---------------------------- И зачем, Никитин, надо было тужиться целых полсотни строк, когда вполне достаточно этих двух — с облегчением вас, глашатай банальностей...
19.11.2025
Павел Леонидович
максик, да всем насрать) будто других тем нет)
19.11.2025
Артем Пшеничников
Уже никто не поможет, философию надо менять, ценности, об этом там не знают пока
19.11.2025
Meol Meol
Свой среди чужих.
19.11.2025
berzulemic
а чего болонки нет? он ради этого и с динамо слинял
19.11.2025
tosha-66
На мой взгляд, искать нового тренера в разгар сезона откровенная глупость. Все востребованные специалисты задействованы, свободных просто нет. А те, что на рынке, не нужны по каким то причинам. Надо признать, что сезон слили, доигрывать его как есть, а искать тогда, когда рынок откроется и выбор будет.
19.11.2025
Симон Вирсаладзе
Да сколько можно-то из пустого да в порожнее
19.11.2025
За спорт!
Конечно свой.
19.11.2025
xXDmitryXx
Всех уже перепробовали, Мостовой только остался, надо брать!!))
19.11.2025
Желтый полосатик
Хоть своего, хоть Чужого, хоть Хищника ставь... Пока "в консерватории" (управлении) что-то не поменяют, так и будем болтаться на 4-6 месте, несмотря на все денежные вливания
19.11.2025