Дилемма «Спартака»: свой или чужой? Кто должен стать новым главным тренером красно-белых

С момента увольнения Деяна Станковича прошло уже больше недели, но имя его преемника все еще не названо. Должен ли им стать россиянин или нужно сохранить стратегический курс на иностранцев?

«Спартак» назначил Вадима Романова и.о., но вопрос с новым главным тренером клуба остается открытым. Станкович, попрощавшись, отправился на волю, в Белград, «Спартак» же оказался на перекрестке.

Даже не семи дорог — естественно — больше. Сколько там специалистов вообще может быть? Кажется, все свободные с европейским опытом побывали в средствах массовой информации рядом со «Спартаком». Ну или во всяком случае в каких-то эфемерных списках, которые никто не видел.

Впрочем, это и объяснимо. Потому что топовые иностранцы в Россию — не только в «Спартак» — как-то не очень едут. Самым близким вариантом для красно-белых назывался Луис Гарсия. Такой Талалаев испанского тренерского цеха. Не самый плохой, наверное, вариант (ведь командой когда-то руководил даже Рауль Рианчо), но разве «Спартак» мечтает всего лишь получить повышение в классе, выйдя из второго дивизиона в первый? Кажется, нет. А с трофеями в элитных лигах у Гарсии совсем бедно — их попросту ноль.

Самое удивительное, что мы посчитали и вот что выяснили: оказывается, РПЛ в основном выигрывают наши. Ну то есть россияне или — как максимум — выходцы из стран постсоветского пространства.

Интересно, без интернета кто-нибудь из вас вспомнит фамилию последнего главного тренера-иностранца из дальнего зарубежья, бравшего золото чемпионата?

Не бегите к планшету, я сам напомню: Массимо Каррера, сезон-2016/17, как раз «Спартак». Но символично, что начинал итальянец помощником у россиянина Дмитрия Аленичева. Впрочем, тут уж принижать достоинства Массимо нет смысла. Выиграл чемпионство он, хотя и без багажа такие большие дела не делаются. И Дмитрий Анатольевич постарался — давайте не забывать классику.

Так вот, представьте: в постсоветскую эпоху в России работали 62 иностранца, из которых РПЛ выигрывали всего четверо — Лучано Спаллетти (дважды), Дик Адвокат, Андре Виллаш-Боаш и тот самый Каррера.

Массимо Каррера. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вы скажете, что и россиян в этом списке не так много и вообще в стране до весны 2025-го много лет в одиночку солировал Сергей Семак, но факт остается фактом: в РПЛ побеждают наши специалисты. И возвращаясь к «Спартаку» и кандидатуре Луиса Гарсии, возникает такой вопрос: почему назначить испанского «лифтера», а не, скажем, Станислава Черчесова (договорившись с «Ахматом») или Владимира Федотова (свободен)? Что с ними не так? Чем они хуже Гарсии? Ну разве что не так зрелищно пинают бутылки на скамейке запасных.

Поэтому «Спартак» должен быть уверен, что берет очень крутого иностранца, который способен дать качество и хочет работать. Если этот вариант — как в случае с Гарсией — пальцем в небо, то лучше и пробовать не надо.

В России не так много классных вариантов, но все-таки они есть. И, уверен, названные специалисты сработают не хуже, а, скорее всего, лучше иностранных коллег. Они просто отлично знают лигу и понимают, что такое «Спартак», где даже Станкович сошел с ума от давления болельщиков и СМИ.

В конце концов, как можно достичь прогресса в отечественном тренерстве, если не давать людям шансов в больших клубах? Вопрос с понятным ответом.

Выбирать, конечно, руководству красно-белых. Но, на мой взгляд, либо уже прямо топовый иностранец, либо россиянин.

Ничего среднего и серого не нужно. Средним «Спартак» быть просто не имеет права.