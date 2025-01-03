У «Спартака» новый спортивный директор. Франсис Кахигао больше 20 лет работал в «Арсенале»

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«Спартак» первым из топ-клубов РПЛ ворвался в 2025 год с новостями. Пресс-служба объявила о назначении нового спортивного директора. Должность, как и ожидалось, занял испанец Франсис Кахигао, который 23 года работал в лондонском «Арсенале». Он сменил ушедшего в ноябре Томаша Амарала.
В «Спартаке» поприветствовали нового спортивного директора и сообщили, что он уже приступил к исполнению своих обязанностей. Срок контракта со специалистом не сообщается.
«Кахигао внес свой вклад в победы лондонцев в эпоху Арсена Венгера. При непосредственном участии Франсиса в клубе в молодом возрасте оказались такие яркие в будущем звезды, как Сеск Фабрегас, Робин ван Перси и другие. Приветствуем Франсиса Кахигао и желаем ему успешной работы в «Спартаке», — поприветствовали красно-белые нового спортивного директора.
При этом еще в декабре Кахигао работал в «Галатасарае» — занимал место главы отдела международных отношений и скаутинга. Турецкий журналист Бурхан Джан Терзи сообщил об уходе испанца из клуба в конце месяца.
Кахигао 23 года работал в «Арсенале», откуда ушел только в 2020-м. В составе «канониров» до сих пор есть футболисты, которых привел испанец. Всего же с его помощью в Лондон приехало немало будущих звезд — его участие отмечают в переходах Санти Касорлы, Робина ван Перси, Вильяма Салиба, Габриэля Мартинелли, Сеска Фабрегаса, Алексиса Санчеса и других. Сам испанец в интервью AS говорил, что больше всего гордится подписанием Эмилиано Мартинеса.
Франсиса очень высоко ценит экс главный тренер «Арсенала» легендарный Арсен Венгер, с которым они работали на протяжении 21 года. Француз сказал, что его бывший коллега — грамотный выбор красно-белых.
«Приглашение Кахигао — отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу. Франсис — страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», — цитирует Венгера «Чемпионат».
После «Арсенала» испанец трудился спортивным директором сборной Чили и главой отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая». Также в диалоге с AS Кахигао признался, что его звали в «Интер Майами».
«Прежде всего, я хочу работать с хорошими людьми. Меня интересует не только профессиональная сторона, но и человеческая», — в том же интервью испанец описал идеальное место для работы.
10 ноября стало известно об уходе Томаша Амарала. Португалец не отработал в «Спартаке» даже года — пришел в клуб в декабре 2023-го после четырех с половиной лет в «Бенфике». В Лиссабоне специалист занимал место главного скаута.
Стороны расстались по обоюдному согласию, а сам Томаш уже после этого рассказал о причинах ухода — как оказалось, инициатором выступил он сам.
«Основы будущего заложены. Мне не разрешали заниматься другими делами, но это вопросы, которые я уважаю и понимаю. Если мне, как скауту, нужно было знать, какое у меня место, то же самое касается и должности спортивного директора. Я считаю, что кто бы ни был в клубе, он желает ему лучшего, но дело дошло до того, что из-за проблем, с которыми я не особо отождествлял себя, мне пришлось попросить об уходе.
В основном с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы. Это я попросил покинуть клуб. Очевидно, впоследствии было обоюдное соглашение. Я очень благодарен за опыт, за возможность работать в клубе такого масштаба и за фантастических людей, которых я встретил», — поделился Амарал в разговоре с Maisfutebol.
«Спартак» после осенней части РПЛ сохраняет шансы на победу в турнире — идет на третьей строчке и лишь на два балла отстает от «Краснодара» и «Зенита». Красно-белые завершили год шестью победами в премьер-лиге подряд, благодаря чему и подтянулись к конкурентам. Первый матч после паузы они проведут 2 марта против «Оренбурга».