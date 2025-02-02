Известен четвертый игрок, который покинет команду зимой.

Новый спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао принялся за работу с первого же дня в Москве. При нем красно-белые быстро попрощались с Виллианом Жозе, Томашем Таварешем и Александром Селиховым. Впереди расставание с еще одним форвардом, который оказался не нужен Деяну Станковичу — Шамаром Николсоном. По информации Sport Baza, московский клуб договорился с ямайцем о расторжении контракта.

Но есть и первый трансфер на вход в 2025 году: 2 февраля пресс-служба «Спартака» официально объявила о переходе Ильи Помазуна из ЦСКА, который составит конкуренцию Александру Максименко во вратарской линии.

Шамар наконец-то уходит

Николсон пришел в «Спартак» в 2021 году. За это время красно-белые натерпелись с ямайским весельчаком: он то уходил в аренду, то говорил, что никогда не покинет Россию и будет доказывать свою состоятельность здесь.

История действительно затянулась. После возвращения из французского «Клермона» москвичи хотели продать Шамара, но не получалось. А в очередную аренду он ехать не хотел. Агент футболиста же уверенно заявлял, что его клиент останется в команде этой зимой.

Шамар Николсон. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Однако «Спартак» все-таки нашел способ, как избавиться от ненужного игрока. Клуб договорился с Николсоном о расторжении контракта, но в сделке присутствует и третья сторона — «Тихуана». Именно мексиканцы заплатят ямайцу основную часть компенсации за оставшийся срок соглашения. Как сообщает Sport Baza, «ацтекские псы» переведут Шамару 1,6 миллиона евро. Осталось только дождаться официального объявления.

И Николсон уходит на красивой ноте. В последнем матче «Спартака» в Winline Зимнем Кубке РПЛ с «Краснодаром» (3:2) форвард отдал элегантную передачу пяткой на победный гол Даниила Зорина. Кто же тогда мог предположить, что этот шедевральный пас станет его последним действием в красно-белой футболке?

Новый вратарь

В «Спартаке» вратарский вопрос встал остро после ухода Селихова, ведь Деян Станкович остался лишь с двумя голкиперами. Один из них железно основной — 26-летний Александр Максименко, отыгравший во всех 18 турах. Второй — 37-летний Александр Довбня, перешедший в июле и до сих пор не дебютировавший. На сбор в ОАЭ красно-белым пришлось взять молодых ребят из академии — Дмитрия Мельника и Илью Тихомирова, но было понятно, что никто в клубе не рискнет входить во вторую часть сезона с таким ненадежным набором.

Илья Помазун. Фото ФК «Спартак»

«Спартаку» требовался как минимум страхующий вратарь, и Помазун с его опытом игры в РПЛ вполне подходил на эту роль. Илья — воспитанник ЦСКА, но за родную команду он сыграл всего десять матчей. Главным же клубом в его карьере можно назвать «Урал» — за екатеринбуржцев у вратаря набралось 100 встреч за четыре сезона в аренде.

Соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на 2,5 года. По данным Transfermarkt , сумма сделки — 1,2 миллиона евро.

«Помазун успешно прошел в Москве углубленное медицинское обследование и в ближайшее время присоединится к команде на сборе в Дубае», — сообщает пресс-служба «Спартака».

При этом голкиперу еще нужно будет набрать форму. Он не играл в официальных матчах больше восьми месяцев: в 2024 году ЦСКА отстранил Помазуна от тренировок с командой после того, как тот в интервью допустил возможность перехода в «Спартак».