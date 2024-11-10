«Спартак» объявил об отставке Амарала. Португалец проработал спортивным директором меньше года

Захотел уйти сам.

«Спартак» сразу после матча 15-го тура РПЛ против «Акрона» (4:0) объявил о расторжении контракта со спортивным директором Томашем Амаралом. Португалец занимал свой пост с конца 2023 года.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Томаша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте команды.

Отставка стала сюрпризом

Новость об уходе португальца с поста спортивного директора стала неожиданностью, поскольку была объявлена сразу после удачного матча спартаковцев. Красно-белые доминировали в игре с «Акроном» и забили четыре безответных мяча. Причем могли и больше.

По информации Legalbet, Амарал уже давно хотел покинуть «Спартак», но его попросили остаться до паузы в чемпионате. Кроме того, боссы красно-белых предлагали ему должность советника, но Томаш отказался.

Интересно, что в этом году к португальцу дважды обращался предыдущий работодатель — «Бенфика», но специалист не захотел бросать красно-белых. Что изменилось теперь, остается только догадываться. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев при общении с журналистами решил не называть истинную причину расставания с португальцем.

«Это останется внутри клуба. Томаш сегодня попрощался с командой. Решение принято некоторое время назад. Сегодня решили объявить. Благодарны ему за работу, которую он провел. Говорим не ради вежливости, формальности. Он не только сделал несколько успешных трансферов — Угальде, Барко, провел также системную работу.

Уверен, в другом клубе Амарала этот опыт поможет ему. Хотелось бы выстраивать клуб в условиях стабильности. Спортивный директор — важный человек в клубе. Хотелось бы строить структуру. Но получилось так, как получилось», — сказал функционер.

Кого привел в команду

Португалец провел в роли спортивного директора два трансферных окна и подписал восемь игроков. Зимой пришел Манфред Угальде, а летом — Эсекьель Барко, Виллиан Жозе, Маркиньос, Миенти Абена, Рикарду Мангаш, Игорь Дмитриев и Александр Довбня.

При этом спортивный директор не стал подписывать форварда «Краснодара» Джона Кордобу, поскольку тот потребовал слишком большую зарплату. Также Амарал отказался от приобретения Максима Глушенкова, объяснив это очень странно.

«Мы приняли отрицательное решение. Потому что подписываем футболистов не только на поле, но и в раздевалку. Я ежедневно общаюсь с Артемом Ребровым. Он легенда клуба и хорошо разбирается в российском футболе. Но деталей на этот счет вам не скажу. Когда мы анализируем футболиста, получаем информацию не только из нашего клуба», — сказал португалец.

По данным Metaratings.ru, Лусиано Гонду также мог оказаться в «Спартаке» до перехода в «Зенит». Однако Амарал посчитал, что аргентинец не лучше тех нападающих, которых он на тот момент рассматривал.

Что касается расставаний, то при португальце клуб покинули Георгий Джикия, Александр Соболев и Виктор Мозес.

Фото ФК «Спартак»

Ввел странные правила

Некоторые решения Амарала, про которые стало известно через СМИ, вызвали недоумение у специалистов. Так, якобы португалец ввел в команде потолок зарплат в 2,5 миллиона евро в год. Именно поэтому красно-белые не подписали Кордобу, а также отказались от вингера Керема Актюркоглу, перебравшегося летом из «Галатасарая» в «Бенфику».

Причем, по слухам, потолок зарплат — инициатива спортивного директора. Никто из руководства клуба ему про такое даже не намекал.

Также спортивный директор был сильно удивлен количеством отказов футболистов из-за границы переходить в московский клуб из-за политики. А сам себе за работу летом поставил оценку 7 из 10.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Позвал Станковича

Именно Амарал занимался приглашением в клуб Деяна Станковича после отставки испанца Гильерме Абаскаля. Помимо него, на данную должность также рассматривались Альберт Риера, Паскаль Янсен и Владимир Ивич. Однако общение с сербом впечатлило руководство клуба.

По словам Малышева, отставка Томаша никак не повлияет на работу главного тренера.

«Всем клубом поддерживаем Деяна. Будем делать все возможное, чтобы помогать ему добиваться успехов. Кто теперь будет отвечать за его работу? В любом случае я буду отвечать за все, что происходит в клубе», — заявил генеральный директор.

«Спартак» после 15 туров набрал 25 очков и идет на пятом месте в чемпионате России.

Кто будет вместо Амарала

Пока кандидаты на пост спортивного директора не озвучиваются. Как отметил Малышев, клуб определится со специалистом в ближайшее время.

«У нас есть стратегия, которой мы придерживаемся. Она основана на наигрывании молодых футболистов, на приглашении зарубежных игроков, чтобы усиливать команду. Новый спортивный директор будет также исходить из этого.

У нас есть кандидаты, работаем над этим. Иностранец или русский? Мы сообщим. Время? Когда решение будет принято, мы с вами поделимся», — пообещал Малышев.