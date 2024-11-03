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Сегодня, 08:00

Николич и Сухой провалили дерби. «Спартак» выключил ЦСКА и в драке, и в тактике

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с тремя красными карточками
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Арбитр Алексей Сухой успокаивает игроков ЦСКА и «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Спартак

Три удаления, два гола и рубка на каждом квадратном метре газона, достойная основного карда UFC, — глядя стартовые 20 минут дерби, было невозможно представить, что усыпляющая игра трансформируется в ярчайшее шоу.

В котором, правда, почти не будет футбола.

Удивительно, но у «Спартака» уже при втором тренере работает схема: как только в штабе отказываются от экспериментов, на поле сразу все получается. Так было при Гильермо Абаскале (хотя в последние месяцы уже и это не помогало). Теперь аналогичный опыт пережил Станкович: намудрил с Шамаром и Абеной в старте (а заодно и со схемой с двумя нападающими), но откатился к заводским настройкам в Нижнем Новгороде и забрал победу. А теперь вчистую выиграл дерби.

В первую очередь потому, что просто не стал мудрить.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша получает красную карточку в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. Роша вновь подвел ЦСКА — второе удаление в дерби. Бразильцу надо мудреть

А вот с каким планом и настроем вышел ЦСКА? Зацементировать центр поля — это понятно. Максимально надежно сыграть сзади — тоже очевидно. Но что впереди? В первом тайме никто, кроме Файзуллаева и Облякова, в ту сторону даже не смотрел — включая Гуарирапу, непонятно каким образом оказавшегося в старте на важнейшую и крайне трудную игру.

До перерыва ЦСКА страдал, пытаясь затащить в этот футбол соперника. Почти получилось — и в этом моменте нужно сказать спасибо Тео Бонгонде, который в одиночку вскрыл потенциально скучнейшее дерби. Их противостояние с Мойзесом — украшение стартовых 45 минут. И когда казалось, что бразилец его вчистую уничтожает (грязно, но успешно выводит на эмоции и останавливает унизительным толчком плечо в плечо), Тео все перевернул за четыре секунды.

Это ускорение мимо бразильца, смещение в центр, удар — все исполнено идеально. Дуэль уже выиграна, счет открыт, а соперник обязан раскрываться.

Шок, что в перерыве Николич не использовал ни одной замены. ЦСКА нужно было экстренно лезть вперед, но его состав на это был абсолютно не запрограммирован. Что мы увидели сразу после перерыва — план Б в исполнении ЦСКА? Атаки на ворота Максименко? Смену вектора игры? Нет, «Спартак», которого устраивал результат, лез вперед и приближался ко второму голу.

А когда Марко наконец-то приготовил тройную замену, на поле полыхнуло.

Почему это не стало огромным сюрпризом? Во-первых, речь про самое огненное противостояние РПЛ, где такой выхлоп эмоций — классика. Во-вторых, судейство Алексея Сухого идеально располагало к фолам, сломанным щиткам и крови на зубах. Можно сколько угодно повышать планку допустимых стыков и давать командам бороться, минимизируя паузы. Но как только это переходит в игнор очевидных нарушений, начинаются проблемы.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Хесуса Медины в&nbsp;ворота ЦСКА. Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»! Три удаления, шикарный гол Медины и очень много подлости

Можно ли было избежать массовой драки с двумя удалениями? Конечно. Ничего бы не началось, зафиксируй Сухой нарушение Кисляка. Но игра продолжилась, никого не наказали, а Виллиан Роша в очередной раз подставил одноклубников. Понятно, что сложно контролировать эмоции в дерби, особенно когда у твоей команды ничего не получается. Но грязно фолить в эпоху ВАР, тут же ввязываться в потасовку и прямо перед арбитром бить оппонента (пусть он и хватает за лицо) кулаком по голове — полное безумие и непонимание последствий. С которыми Роша, кстати, отлично знаком.

Самое забавное, что благодаря этому хаосу ЦСКА получил лучший шанс на спасение. Игра 10 на 10 — идеальные условия, в которых от стартовых задач ничего не остается, обе команды вынуждены перестраиваться, а футбол упрощается до предела. Но даже в таких реалиях ЦСКА лишь отдалился от цели. Вторая красная Облякову зафиксировала, что команда Николича просто не готова к такому сопротивлению — ни по игровым качествам, ни эмоционально.

Игрок ЦСКА Иван Обляков получает красную карточку в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Да, в концовке «Спартак» вынужденно отошел назад и попал под минимальный навал. Но то, как легко он из-под него выбрался и нокаутировал оппонента (Медина и Пруцев, браво за контратаку!), тоже показатель — лучшей подготовки, понимания, для чего игроки вышли на поле, и, наконец, класса на текущий момент.

В этом дерби было мало футбола и много эмоций и борьбы. Но во всех аспектах «Спартак» оказался сильнее.

«Спартак», который всего два тура назад разносили за несыгранный состав, нулевое взаимопонимание и решения Станковича.

«В дерби Деян хотел видеть на поле воинов», — признался после финального свистка Тео Бонгонда.

А чего хотел увидеть Николич? И, главное, во что пыталась играть его команда?

Кажется, этого не понял никто.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сухой
Виллиан Роша
Марко Николич

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