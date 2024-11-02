Константин Алексеев — о красной карточке бразильцу.

21 мая 2023 года. «Спартак» — ЦСКА. 66-я минута. При счете 1:1 Соболев хватается за пах, показывая непристойный жест Виллиану Роше. Бразилец повторяет его, апеллируя к арбитрам. В итоге удален как форвард, так и защитник за провокационные действия. Промес на 90-й минуте приносит победу красно-белым.

2 ноября 2024 года. ЦСКА — «Спартак». 57-я минута. При счете 1:0 в пользу «Спартака» Роша в толкотне бьет с размаху кулаком в затылок Литвинову, и тут же получает красную карточку.

И это не единственные удаления Виллиана в России. Он получал две желтые с «Крыльями» осенью 2023-го (2:2), а весной нынешнего года покинул поле в матче с «Ахматом» уже на 19-й минуте (1:2).

Роша — отличный защитник, хорош в единоборствах и на втором этаже. При этом один из самых неприятных для соперников. Таких называют подкожными — которые могут локотком незаметно заехать под ребра или наступить на ногу. Соболев же не просто так завелся полтора года назад. Но подобные футболисты и их поведение — проблемы тех, кто напротив. Куда хуже, когда от хулиганского поведения страдает твоя команда.

Роша в 2023-м мог спокойно дождаться удаления нынешнего форварда «Зенита», и его команда доигрывала бы дерби в большинстве, вряд ли уступив. И сейчас махать кулаком было совершенно лишним. В 29 лет пора стать более мудрым, понимая, чем закончится твой хук. Особенно в эпоху ВАР, когда ничто не ускользнет от внимания судей.

Счастье для ЦСКА, что арбитры рассмотрели и агрессию со стороны Литвинова, что уровняло составы. Но момент, согласитесь, пограничный, спартаковец не бил, а активно толкал, пусть и в лицо. Да и не оправдание это для Виллиана. Сдержись он, возможно, его команда получила бы численное преимущество. И кто знает, чем бы закончилась встреча. А так — новая победа «Спартака». Неожиданная — красно-белые не считались фаворитами. И очень важная для Деяна Станковича, который после выигрыша в принципиальном дерби теперь выше ЦСКА и Марко Николича.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

А Виллиан Роша не только подвел команду в принципиальнейшей встрече, но и на ближайшие матчи оставил без лидера обороны — дисквалификация за удар короткой не станет. Будет много времени подумать — какие действия помогают команде, а какие — вредят.