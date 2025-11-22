Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:30

«Выберем стиль, который приносит очки. Я воспитан на футболе Романцева». Романов и Челестини — о победе «Спартака» над ЦСКА

И. о. главного тренера «Спартака» Романов прокомментировал победу над ЦСКА
Александр Абустин
корреспондент
И.о. главного тренера «Спартака» Вадим Романов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Пресс-конференция на «Лукойл Арене».

«Спартак» минимально обыграл ЦСКА благодаря голу Игоря Дмитриева на 43-й минуте — это первая победа красно-белых под руководством Вадима Романова. После финального свистка исполняющий обязанности тренера «Спартака» и Фабио Челестини ответили на вопросы журналистов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА

Отсылки к «ПСЖ» уместны

— Как проходила предматчевая теория и установка? — первый вопрос Романову.

— У каждого тренера свой подход. Кое-что поменяли в [тренировочном] процессе: было больше теории, чем обычно. Сравнивать с подходом Деяна Станковича не стал бы — у каждого свое видение.

— В первом тайме «Спартак» отдал инициативу, а во втором усилил прессинг — это было намеренно?

— Так, как во втором тайме, хотели играть на протяжении всего матча. Но в первой половине выглядели нервозно.

— Вы поменяли расстановку при розыгрыше угловых. А первым ударом в матче Умяров зарядил за лицевую линию — это что-то из тактического арсенала «ПСЖ»?

— В начале игры надо было дать посыл, что мы хотим перевести игру на чужую половину. Поэтому отсылки к «ПСЖ» уместны. Что касается угловых, то действительно немного перестроились. Были причины. Но не факт, что продолжим так действовать в дальнейшем.

Руслан Литвинов вышел на замену в концовке матча. Как оцените его шансы вернуться в стартовый состав?

— Я очень высокого мнения о нем. Это важный игрок для «Спартака». Все наши футболисты в центре обороны — с разным набором качеств. Ву — это мощь. Джику — интеллект. Литвинов — интеллект и начало атаки. Будем использовать каждого из них по необходимости.

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

— Насколько сегодняшний стиль «Спартака» соответствует вашей философии?

— Сейчас важно побеждать. Мы будем выбирать стиль, который принесет очки. Преждевременно говорить о каких-то изменениях. Я воспитывался на футболе Романцева - не думаю, что нужно объяснять, какой стиль мне близок.

Вы жесткий тренер?

— Люблю дисциплину. Если вижу, что человек максимально погружен [в процесс], то я добрый и лояльный. Но если игрок идет в противовес интересам команды — могу быть жестким.

— Какие эмоции после сегодняшней победы, учитывая, что «Спартак» может возглавить другой специалист? Держите это в уме?

— Никогда не загадывал так далеко. Эту неделю посвятили матчу с ЦСКА. Пока не думал, что будет дальше.

— Вы победили в первом же матче. Можно ли сказать, что сразу проработали все недочеты Станковича?

— Мы взаимодействовали достаточно плотно и честно. У него было много идей: какие-то сработали, какие-то нет. Это футбол. Времени менять что-то глобально у меня не было. Но с психологической точки зрения требовалось придать футболистам уверенности в себе.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы на пределе уже несколько недель. У нас ограниченный состав

— Как оцените итоги дерби для ЦСКА? Какой была установка?

— Ребята отдали все, я доволен их самоотдачей, — сказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. - Обе команды действовали очень интенсивно. Матч должен был решиться в деталях — каждая из них могла стать определяющей. И благодаря этой детали «Спартак» победил.

— «Спартак» вас удивил?

— Они расставились по той же схеме, вышли те же футболисты. В первом тайме у них не получилось играть в свой футбол. Матч складывался 50 на 50. «Спартак» победил. Но они нас ничем не удивили.

— Что случилось во время углового от Барко?

— Мы подготовились, но это моя ошибка. Когда игрок располагается не там, где нужно, это ошибка тренера. При такой подаче Обляков должен был находиться в другом месте. Это нужно признать.

Игорь Акинфеев и&nbsp;Сергей Карасев.Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

— Вы сказали, что у вас нет претензий к самоотдаче и игре команды. В то же время наверняка есть вопросы к атаке.

— Это одна и та же тема. Я уже несколько недель говорю, что мы на пределе. У нас очень ограниченный состав. Мусаев выложился до последней капли.

Мы приехали побеждать. Команда была готова и знала, что делать. Нам не хватило точности, последнего паса, но это происходит не в первый раз. Надо продолжать работать.

— Гайич был недоволен судейством, вы тоже общались с арбитром. Что говорили Карасеву?

— Вы же меня знаете. Я не отвечаю на такие вопросы. Могу говорить о своих ошибках, но чужие не комментирую.

— Почему приняли решение выпустить Поповича, а потом заменили его?

— У него был спазм. Он никогда не играл на таком уровне — выходил только с двадцатилетними парнями... А сегодня было дерби. Это другое.

— ЦСКА уже в третий раз проиграл после паузы на матчи сборных. У вас есть объяснение почему?

— Сегодня я не могу упрекнуть команду, мне нечего предъявить футболистам. Ребята играли замечательно.

— Когда вернется Круговой?

Пока мы не знаем о степени его повреждения. Дождемся завтрашнего обследования.

— Акинфеев восстановился и готов играть постоянно?

— Он в хорошем состоянии, восстановился на сто процентов. Посмотрим, кто выйдет в Кубке России.

— А в каком состоянии Алвес?

— Он хорошо готов, я доволен. Провел сегодня неплохой матч - это отличная новость для нас. Он мало играл на взрослом уровне — а в таких играх нужно действовать хладнокровно.

— Вы в России уже полгода и успели сыграть со всеми соперниками. Ваши ожидания совпали с тем, что вы увидели в этих матчах?

— Я знал, что еду в конкурентную лигу. Сегодня было дерби, на трибунах — 40 тысяч. Матч высокого уровня. Поэтому — да, мои ожидания подтверждаются.

— Впереди зимняя пауза и трансферное окно. Какие позиции ЦСКА необходимо усилить?

— Я, честно говоря, сфокусирован на трех матчах, которые у нас остались до паузы. У нас есть спортивный директор и скаутский блок. Я же до конца года хочу выжать максимальный результат и концентрируюсь только на этом.

9

  • Я Знаю Историю

    Тренер коней молодец в плане оценки судей!

    22.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Дедушка Ермак всё предсказал задолго до.

    22.11.2025

  • Док

    Романов для первой (пусть и победной) игры - все же многовато наверно слов. Фланги Спартак закрыл наглухо, Зобнин отходящий к Денисову - ожидаемо, а Маркиньос с Дмитриевым - приятный бонус. Ни Мойзес, ни Гайич сегодня в передке вообще ничего не показали, а Глебов с Поповичем (Круговым) только вспоминались при смещении в центр. Первые полтайма ЦСКА держал игру только из-за того, что Жедсон и Барко забили на работу в зад и хронически оставляли Умярова одного, а вот когда они осознали свою неправоту и при потере мяча заработали в оборону, то выход из оной обороны (хоть при перехвате, хоть от Максименки) стал у к/б получаться на славу - Спартак реально был ближе ко второму голу. В принципе сегодня Спартак был похож на лучшие игры прошлого сезона со Станковичем - с Зенитом, Краснодаром. Как будет в последующих играх))? Не знаю. И никто не знает)).

    22.11.2025

  • Павел Леонидович

    нуну) смешной смешной) стиль который ничего только не принес

    22.11.2025

  • Алексей Епишин

    Исход дерби решила ошибка Облякова. Выходит Карпин как мог старался помочь цска, но не смог... а вы его всю неделю оскорбляли

    22.11.2025

  • андрей андреев

    странный тип этот Челестини. Не знает какие позиции надо усилить.

    22.11.2025

  • oleg ves

    Благодарность Челестини, который здраво оценивает команды и не ссылается на судейство. А гол не случайный, а наигранный еще в дубле.

    22.11.2025

  • Рабинеришко

    днище днявое, ну куда вам инсайды?))

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Вадим Романов
    Фабио Челестини
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
    Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
    Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
    Трамп назвал последствия отказа Киева от мирного урегулирования
    Моуринью раскритиковал футболистов «Бенфики» после победы в 1/16 финала Кубка Португалии
    СМИ указали на удивление Украины и союзников скоростью продвижения плана США
    Популярное видео
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    «Рубин» победил «Ахмат» благодаря голу Даку
    РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи
    Кошмары для ЦСКА и первый российский гол «Спартака»: кадры дерби
    Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
    «Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счет, получил желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом»
    «Молюсь, чтобы эта бригада нас больше не судила». ЦСКА и «Спартак» хором разносят арбитров в дерби
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя