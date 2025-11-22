Сегодня, 21:30
«Спартак» минимально обыграл ЦСКА благодаря голу Игоря Дмитриева на 43-й минуте — это первая победа красно-белых под руководством Вадима Романова. После финального свистка исполняющий обязанности тренера «Спартака» и Фабио Челестини ответили на вопросы журналистов.
— Как проходила предматчевая теория и установка? — первый вопрос Романову.
— У каждого тренера свой подход. Кое-что поменяли в [тренировочном] процессе: было больше теории, чем обычно. Сравнивать с подходом Деяна Станковича не стал бы — у каждого свое видение.
— В первом тайме «Спартак» отдал инициативу, а во втором усилил прессинг — это было намеренно?
— Так, как во втором тайме, хотели играть на протяжении всего матча. Но в первой половине выглядели нервозно.
— Вы поменяли расстановку при розыгрыше угловых. А первым ударом в матче Умяров зарядил за лицевую линию — это что-то из тактического арсенала «ПСЖ»?
— В начале игры надо было дать посыл, что мы хотим перевести игру на чужую половину. Поэтому отсылки к «ПСЖ» уместны. Что касается угловых, то действительно немного перестроились. Были причины. Но не факт, что продолжим так действовать в дальнейшем.
— Руслан Литвинов вышел на замену в концовке матча. Как оцените его шансы вернуться в стартовый состав?
— Я очень высокого мнения о нем. Это важный игрок для «Спартака». Все наши футболисты в центре обороны — с разным набором качеств. Ву — это мощь. Джику — интеллект. Литвинов — интеллект и начало атаки. Будем использовать каждого из них по необходимости.
— Насколько сегодняшний стиль «Спартака» соответствует вашей философии?
— Сейчас важно побеждать. Мы будем выбирать стиль, который принесет очки. Преждевременно говорить о каких-то изменениях. Я воспитывался на футболе Романцева - не думаю, что нужно объяснять, какой стиль мне близок.
— Вы жесткий тренер?
— Люблю дисциплину. Если вижу, что человек максимально погружен [в процесс], то я добрый и лояльный. Но если игрок идет в противовес интересам команды — могу быть жестким.
— Какие эмоции после сегодняшней победы, учитывая, что «Спартак» может возглавить другой специалист? Держите это в уме?
— Никогда не загадывал так далеко. Эту неделю посвятили матчу с ЦСКА. Пока не думал, что будет дальше.
— Вы победили в первом же матче. Можно ли сказать, что сразу проработали все недочеты Станковича?
— Мы взаимодействовали достаточно плотно и честно. У него было много идей: какие-то сработали, какие-то нет. Это футбол. Времени менять что-то глобально у меня не было. Но с психологической точки зрения требовалось придать футболистам уверенности в себе.
— Как оцените итоги дерби для ЦСКА? Какой была установка?
— Ребята отдали все, я доволен их самоотдачей, — сказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. - Обе команды действовали очень интенсивно. Матч должен был решиться в деталях — каждая из них могла стать определяющей. И благодаря этой детали «Спартак» победил.
— «Спартак» вас удивил?
— Они расставились по той же схеме, вышли те же футболисты. В первом тайме у них не получилось играть в свой футбол. Матч складывался 50 на 50. «Спартак» победил. Но они нас ничем не удивили.
— Что случилось во время углового от Барко?
— Мы подготовились, но это моя ошибка. Когда игрок располагается не там, где нужно, это ошибка тренера. При такой подаче Обляков должен был находиться в другом месте. Это нужно признать.
— Вы сказали, что у вас нет претензий к самоотдаче и игре команды. В то же время наверняка есть вопросы к атаке.
— Это одна и та же тема. Я уже несколько недель говорю, что мы на пределе. У нас очень ограниченный состав. Мусаев выложился до последней капли.
Мы приехали побеждать. Команда была готова и знала, что делать. Нам не хватило точности, последнего паса, но это происходит не в первый раз. Надо продолжать работать.
— Гайич был недоволен судейством, вы тоже общались с арбитром. Что говорили Карасеву?
— Вы же меня знаете. Я не отвечаю на такие вопросы. Могу говорить о своих ошибках, но чужие не комментирую.
— Почему приняли решение выпустить Поповича, а потом заменили его?
— У него был спазм. Он никогда не играл на таком уровне — выходил только с двадцатилетними парнями... А сегодня было дерби. Это другое.
— ЦСКА уже в третий раз проиграл после паузы на матчи сборных. У вас есть объяснение почему?
— Сегодня я не могу упрекнуть команду, мне нечего предъявить футболистам. Ребята играли замечательно.
— Когда вернется Круговой?
— Пока мы не знаем о степени его повреждения. Дождемся завтрашнего обследования.
— Акинфеев восстановился и готов играть постоянно?
— Он в хорошем состоянии, восстановился на сто процентов. Посмотрим, кто выйдет в Кубке России.
— А в каком состоянии Алвес?
— Он хорошо готов, я доволен. Провел сегодня неплохой матч - это отличная новость для нас. Он мало играл на взрослом уровне — а в таких играх нужно действовать хладнокровно.
— Вы в России уже полгода и успели сыграть со всеми соперниками. Ваши ожидания совпали с тем, что вы увидели в этих матчах?
— Я знал, что еду в конкурентную лигу. Сегодня было дерби, на трибунах — 40 тысяч. Матч высокого уровня. Поэтому — да, мои ожидания подтверждаются.
— Впереди зимняя пауза и трансферное окно. Какие позиции ЦСКА необходимо усилить?
— Я, честно говоря, сфокусирован на трех матчах, которые у нас остались до паузы. У нас есть спортивный директор и скаутский блок. Я же до конца года хочу выжать максимальный результат и концентрируюсь только на этом.
Тренер коней молодец в плане оценки судей!
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
Дедушка Ермак всё предсказал задолго до.
Док
Романов для первой (пусть и победной) игры - все же многовато наверно слов. Фланги Спартак закрыл наглухо, Зобнин отходящий к Денисову - ожидаемо, а Маркиньос с Дмитриевым - приятный бонус. Ни Мойзес, ни Гайич сегодня в передке вообще ничего не показали, а Глебов с Поповичем (Круговым) только вспоминались при смещении в центр. Первые полтайма ЦСКА держал игру только из-за того, что Жедсон и Барко забили на работу в зад и хронически оставляли Умярова одного, а вот когда они осознали свою неправоту и при потере мяча заработали в оборону, то выход из оной обороны (хоть при перехвате, хоть от Максименки) стал у к/б получаться на славу - Спартак реально был ближе ко второму голу. В принципе сегодня Спартак был похож на лучшие игры прошлого сезона со Станковичем - с Зенитом, Краснодаром. Как будет в последующих играх))? Не знаю. И никто не знает)).
Павел Леонидович
нуну) смешной смешной) стиль который ничего только не принес
Алексей Епишин
Исход дерби решила ошибка Облякова. Выходит Карпин как мог старался помочь цска, но не смог... а вы его всю неделю оскорбляли
андрей андреев
странный тип этот Челестини. Не знает какие позиции надо усилить.
oleg ves
Благодарность Челестини, который здраво оценивает команды и не ссылается на судейство. А гол не случайный, а наигранный еще в дубле.
Рабинеришко
днище днявое, ну куда вам инсайды?))
