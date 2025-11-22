Пресс-конференция на «Лукойл Арене».

«Спартак» минимально обыграл ЦСКА благодаря голу Игоря Дмитриева на 43-й минуте — это первая победа красно-белых под руководством Вадима Романова. После финального свистка исполняющий обязанности тренера «Спартака» и Фабио Челестини ответили на вопросы журналистов.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)

Отсылки к «ПСЖ» уместны

— Как проходила предматчевая теория и установка ? — первый вопрос Романову.

— У каждого тренера свой подход. Кое-что поменяли в [тренировочном] процессе : б ыло больше теории, чем обычно. Сравнивать с подходом Деяна Станковича не стал бы — у каждого свое видение.

— В первом тайме «Спартак» отдал инициативу, а во втором усилил прессинг — это было намеренно?

— Так , как во втором тайме , хотели играть на протяжении всего матча . Но в первой половине выглядели нервозно.

— Вы поменяли расстановку при розыгрыше угловых. А первым ударом в матче Умяров зарядил за лицевую линию — это что-то из тактического арсенала «ПСЖ»?

— В начале игры надо было дать посыл, что мы хотим перевести игру на чужую пол овину . Поэтому о тсылки к «ПСЖ» уместны . Что касается угловых, то действительно немного перестроились. Были причины. Но н е факт, что продолжим так действовать в дальнейшем .

— Руслан Литвинов вышел на замену в концовке матча. Как оцените его шансы вернуться в стартовый состав?

— Я о чень высокого мнения о нем. Это важный игрок для «Спартака» . Все наши футболисты в центр е обороны — с разным набором качеств. Ву — это мощь. Джику — интеллект. Литвинов — интеллект и начало атаки. Будем использовать каждого из них по необходимости.

— Насколько сегодняшний стиль «Спартака» соответствует вашей философии?

— Сейчас важно побеждать. Мы будем выбирать стиль, который принесет очки. Преждевременно говорить о каких-то изменениях. Я воспитывался на футболе Романцева - не думаю, что нужно объяснять , какой стиль мне близок.

— В ы жесткий тренер?

— Люблю дисциплину. Если вижу, что человек максимально погружен [в процесс] , то я добрый и лояльный. Но если игрок идет в противовес интересам команды — могу быть жестким.

— Какие эмоции после сегодняшней победы, учитывая, что «Спартак» может возглавить другой специалист? Держите это в уме?

— Никогда не загадывал так далеко. Эту неделю посвятили матчу с ЦСКА. Пока не думал, что будет дальше .

— Вы победили в первом же матче. Можно ли сказать, что с разу п роработали все недочеты Станковича?

— Мы взаимодействовали достаточно плотно и честно. У него было много идей : какие-то сработали, какие-то нет . Э то футбол. Времени менять что-то глобально у меня не было . Но с психологической точки зрения требовалось придать футболистам уверенности в себе.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мы на пределе уже несколько недель. У нас ограниченный состав

— Как оцените итоги дерби для ЦСКА? Какой была установка?

— Ребята отдали все, я доволен их самоотдачей , — сказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. - Обе команды действовали очень интенсивно. Матч должен был решиться в деталях — к аждая из них могла стать определяющей. И б лагодаря этой детали «Спартак» победил .

— «Спартак» вас удивил?

— Они расставились по той же с хеме , вышли те же футболисты . В первом тайме у них не получилось играть в свой футбол. Матч складывался 50 на 50 . «Спартак» победил. Но о ни нас ничем не удивили.

— Что случилось во время углового от Барко ?

— Мы подготовились, но это моя ошибка . К огда игрок располагается не там , где нужно , это ошибка тренера. При такой подаче Обляков должен был находиться в другом месте. Это нужно признать.

— Вы сказали, что у вас нет претензий к самоотдаче и игре команды. В то же время наверняка есть вопросы к атаке.

— Это одна и та же тема. Я уже несколько недель говорю, что мы на пределе. У нас очень ограниченный состав. Мусаев выложился до последней капли.

Мы приехали побеждать. Команда была готова и знала, что делать . Нам не хватило точности, последнего паса, но это происходит не в первый раз. Надо продолжать работать.

— Гайич был недоволен судейством, вы тоже общались с арбитром. Что говорили Карасеву?

— Вы же меня знаете. Я не отвечаю на такие вопросы. Могу говорить о своих ошибках, но чужие не комментирую.

— Почему приняли решение выпустить Поповича, а потом замени ли его?

— У него был спазм. Он никогда не играл на таком уровне — выходил только с двадцатилетними парнями... А сегодня было дерби . Это друго е.

— ЦСКА уже в третий раз проиграл после паузы на матчи сборных. У вас есть объяснение почему?

— Сегодня я не могу упрекнуть команду, мне нечего предъявить футболистам . Р ебята играли замечательно.

— Когда вернется Круговой?

— П ока мы не знаем о степени его повреждения. Дождемся завтрашнего обследования.

— Акинфеев восстановился и гот ов играть постоянно ?

— Он в хорошем состоянии, восстановился на сто процентов. Посмотрим, кто выйдет в Кубке России.

— А в каком состоянии Алвес?

— Он хорошо готов, я доволен. Провел сегодня неплохой матч - это отличная новость для нас. Он мало играл на взрослом уровне — а в таких играх нужно действовать хладнокровно .

— Вы в России уже полгода и успели сыграть со всеми соперниками . Ваши ожидания совпали с тем, что вы увидели в этих матчах ?

— Я знал, что еду в конкурентную лигу. Сегодня было дерби, на трибунах — 40 тысяч . Матч высокого уровня. Поэтому — да, мои ожидания подтверждаются.

— Впереди зимня я пауза и трансферное окно. Какие позиции ЦСКА необходимо усилить?