«Спартак» выиграл дерби не ярко, но собранно, ответственно, по-мужски. Он был не истеричный, не расхристанный, как в первом тайме на «ВЭБ Арене», а предельно сконцентрированный, стремившийся выиграть каждое единоборство и сделать каждый подбор. Это какой-то неспартаковский «Спартак» — в хорошем смысле.
И тут вспоминаю истину, что команда такова, каков ее тренер. Пока — разумеется, не вообще, а в отдельно взятом матче, поскольку человек только приступил к работе. Но какие-то нюансы уже бросились в глаза.
Всю игру я поражался спокойствию Вадима Романова, для которого это был первый матч в роли и.о. Не могу даже вообразить, сколько страстей кипело у него внутри, но снаружи он вообще не дал этого знать. Ни капли психоза, ни одной нервной реакции на решения судей, включая не бесспорную (во всяком случае по части мотивировки) отмену пенальти, — ничего, что могло бы отвлечь команду от игры. А это и стало, возможно, самым важным — концентрация на каждом эпизоде. Какие представления бы в схожих ситуациях устраивал на бровке Деян Станкович — представить сколь несложно, столь и страшно.
Но когда было нужно и уместно, Романов заводил трибуны — и это символично совпало с победным голом, когда он принялся энергично дирижировать ими перед тем самым угловым. Где, кстати, никакого фола Игоря Дмитриева на его тезке Акинфееве в помине не было, и это подтверждают все эксперты — только фанаты ЦСКА на эмоциях могут твердить об обратном. А в том, что касается самоконтроля спартаковцев, предлагаю вспомнить мизансцену в концовке с участием убравшего руки за спину и иронично смотревшего на соперника Александра Джику и кипевшего Матвея Лукина.
Если сравнивать выбор состава у Романова со Станковичем, то в первую очередь бросается в глаза появление в основе Зобнина, которого предыдущий главный тренер рассматривал в матчах чемпионата исключительно как игрока замены. Понятно, что его выход стал в какой-то мере стечением обстоятельств — дисквалификации Пабло Солари и травмы Ливая Гарсии. Об этом сказал во флеш-интервью сам капитан. Но самый опытный игрок красно-белых, один из ключевых футболистов чемпионства-2016/17 и четвертьфиналист ЧМ-2018, придал партнерам тот элемент победного опыта, которого команде так не хватает.
Понравились и мелкие тактические нюансы в исполнении Романова. В частности, выходом Зобнина на место правого полузащитника и.о. главного тренера создал оборонительный край Даниил Денисов — Зобнин, не давший дышать острому армейскому левому флангу Мойзес — Кирилл Глебов. Денисов весь матч был в большом порядке — но во многом потому, что значительную часть нагрузки с него снял капитан. А упор в атаке сделали на другой край — с Дмитриевым и Маркиньосом, к которым все время присоединялся для «треугольников» Эсекьель Барко. И особенно на фоне быстро травмировавшегося Даниила Кругового, что стало колоссальной потерей для красно-синих, и вышедшего вместо него неопытного Матии Поповича этот акцент выглядел абсолютно оправданным.
Ко всему прочему, в центре поля не особо пошла игра у Матвея Кисляка и особенно Ивана Облякова — очень допускаю, что из-за Родриго Вильягры, с которым уже не в первый раз Матвею и Ивану играть дискомфортно, они не мыслят на поле в такт.
Но это — частность, а тенденция выглядит так, что армейцы отчего-то больше всех страдают от перерывов на матчи сборной. Все три раза в этом сезоне, возвращаясь после этих пауз, они проигрывали, не забивали ни одного мяча и выдавали три низших показателя по ожидаемым голам. Хотя на этот раз, казалось, обстоятельства им благоволят — врачи поставили на ноги двух лидеров команды, Игоря Акинфеева и Мойзеса, да и лучший из дебютантов чемпионата, Матеус Алвес, оказался готов на полчаса. Тогда как у «Спартака» выезды в национальные команды вывели из строя Ливая Гарсию, в последнее время начавшего приносить красно-белым более или менее стабильную пользу, и — по новой — Тео Бонгонду.
Надо отдать должное Фабио Челестини: иной бы на его месте придумывал бы мифы про атаку на вратаря перед голом; он же честно признался, что причиной стало нахождение Облякова в неправильном месте — и ответственность за это, по его словам, несет главный тренер.
Весь второй тайм «Спартак» контролировал темп игры и даже заработал пенальти — отмененный, однако, после просмотра ВАР. Причем не за то, что казалось реальным поводом для отмены. Дивеев коснулся мяча, но не сыграл в него, и мяч продолжил двигаться в прежнем направлении — притом что Зобнина Игорь однозначно сбил. С другой стороны, перед тем Жедсон, похоже, нарушил правила на Вильягре, и вот это как раз заслуживало фола от Сергея Карасева. То есть относиться к отмене гола как к какой-то вопиющей несправедливости «Спартак» не должен.
Чрезвычайно уверенно сыграла пара недавно пришедших центральных защитников «Спартака» Джику — Кристофер Ву — большой камерунец царил наверху, оба действовали очень цепко, не делали индивидуальных ошибок и отлично страховали друг друга вместе с остальными игроками группы обороны, включая больше ориентированного на атаку Дмитриева, который прибавляет от матча к матчу.
И на официальном сайте РПЛ, и в Telegram-канале «Спартака» победный гол в дерби записан не на Барко, на Дмитриева — и мне показалось так же, что он коснулся мяча бедром, и было это не за линией ворот. То есть все-таки это не гол прямым подачей-ударом с углового.
Дебютный мяч Дмитриева за «Спартак» — и какой важный! Игорь пока открытие для красно-белых. И автор первого гола команды в сезоне, забитого россиянином.
Кстати, в случае с его довольно неожиданным врыванием в стартовый состав надо отдать должное Станковичу, который при Маркиньосе на родной позиции Дмитриева нашел ему место, где молодой игрок осваивается с каждой игрой. А Романов — молодец, что не стал перестраховываться и ставить более оборонительного и опытного Олега Рябчука. Результат мы видим.
Я по-человечески очень рад прогрессу Игоря. Когда-то мы очень хорошо общались с покойным отцом Дмитриева Сергеем, чемпионом СССР в составе «Зенита» и ЦСКА, России — в составе «Спартака». Он был в заявке серебряной сборной СССР на Евро-88, пусть и не играл там. Очень открытый и яркий человек, который прожил всего 58. И на долю Игоря пришлось страшное горе и испытание: в юном возрасте пережить смерть папы в 2022-м,а год спустя — мамы, десятикратной чемпионки России на стометровке с барьерами Светланы Лауховой. Светлая им память. Они где-то далеко радуются сегодня за сына. А ему можно только пожелать, чтобы последующая жизнь хоть частично весь этот ужас компенсировала.
Хочется, чтобы сын добился в футболе не меньших успехов, чем отец.
Первую замену Романов произвел не двойную-тройную в перерыве, панически гася пожар первого тайма, как часто происходило со Станковичем, а лишь на 75-й минуте — и то одинарную, Зобнина на Мартинса. Да и всего их было не пять, а три, причем две — на 90-й минуте.
И это тоже говорило о спокойствии, нежелании шарахаться — хотя первым таймом, как потом выяснилось, специалист не был доволен. И все же остался верен первоначальному плану и составу. Тренер с похожей фамилией, Олег Романцев (на футболе которого, как подчеркнул Романов на послематчевой пресс-конференции, он воспитывался), предпочитал не менять лишний раз игроков в важных матчах, когда никто не выпадает. Правда, времена тогда были другие, замен — сначала две, а с 1995 года три, а не нынешние пять, интенсивность иная. Но вчера никто у красно-белых не «просел».
«Спартак» после перерыва не отдал ЦСКА инициативу ни на минуту, и его контратаки в концовке выглядели острее попыток красно-синих сравнять. Пару раз, правда, полумоменты на острие возникали у отправленного вперед Игоря Дивеева, но он все-таки защитник, и его гол не головой оказался бы удачей, а не логичным следствием происходившего на поле.
В общем, все закончилось так, как, по моему мнению, и должно было по такой игре завершиться. «Спартак» переборол ЦСКА, и это дерби было, понятно, никаким не произведением футбольного искусства, а битвой характеров. И на своем стадионе, сразу после ухода тренера, которому уже не верили, хозяева оказались немного мотивированнее и сосредоточеннее.
Разумеется, ни о чем в долгосрочной перспективе победа не говорит, происходившее в Тушине — ровно про «здесь и сейчас». А завтра будет уже другое — как, например, играть в атаке в Калининграде, если Ливай еще не поправится, а Угальде дисквалифицирован, — с Антоном Заболотным?
Но то случится через неделю. Угальде явно выйдет в Кубке в ответном матче с «Локомотивом», а дальше жизнь покажет: вдруг новый тренер придумает что-то совсем неожиданное? Ведь его еще только узнают, и никто пока не мог научиться просчитывать.
А пока есть факт: в первом матче Романова обыгран ЦСКА. Дважды в российской истории спартаковские тренеры начинали с матчей с армейцами, но ни Александру Старкову, ни Паоло Ваноли победить не удалось.
Вряд ли шансов остаться главным у Романова изначально много — но победа в дерби делает их уже не нулевыми. И особенно остро ощущение, что у красно-белых как-то резко стало больше здравого смысла во всех фазах игры.
Спорт — он про то, чтобы хвататься мертвой хваткой за любой шанс. И романовский «Спартак», не выдав (с чего бы, учитывая, что было раньше?) образца игры, в то же время был ко-ман-дой, где один за всех, и все за одного.
Потому и победил.
на фото прекрасно видно, что Дмитриев НЕ заталкивает Акинфеева в ворота, движение рук скорее назад, ОТТАЛКИВАЯ Акинфеева, который 1) тоже использует руки, и это главное 2) пытается задержать Дмитриева, и именно поэтому тот и отталкивается от того, кто не дает ему приблизиться к мячу. Максимум, что можно тут увидеть, если читать и знать правила, - это обоюдное нарушение! Если бы кто-то из двоих руки не использовал против соперника - было бы нарушение одним из них, то есть или пенальти, или отмена гола!
Дивеев коснулся мяча, но не сыграл в него, и мяч продолжил двигаться в прежнем направлении — притом что Зобнина Игорь однозначно сбил. С другой стороны, перед тем Жедсон, похоже, нарушил правила на Вильягре, и вот это как раз заслуживало фола от Сергея Карасева. То есть относиться к отмене гола как к какой-то вопиющей несправедливости «Спартак» не должен. --------------- Тут вся штука в том, что ни Карасёв, ни ВАР (Казарцев-Левников) якобы фол Жедсона на Вильягре ("якобы" потому, что официально он не подтверждён и есть только собственные неофициальные умозаключения Генича, Шнякина, синьора Боброва и Игоря Яковлевича, которые нельзя принимать в расчёт) не рассматривали. Рассматривали они только назначение пенальти в ворота «ЦСКА». И повод для его отмены был придуман наилевейший. Счастье Карасёва и ВАР, что «Спартак» выиграл этот матч. Забей Дивеев в концовке матча и сравняй тем самым счёт - скандал был бы невообразимый
Уже тыщу раз обращали внимание на то, что если ОБА соперника используют руки в борьбе за мяч или за позицию - то судьи это не считают за нарушение! Акинфеев, и это видно на фото, руками задерживает Дмитриева! Из-за чего он тогда приставал к Карасеву?
Не понимаю,кстати,почему у Романова,как и у Гусева в "Динамо",мало шансов удержаться,даже если будут результаты.Главное,чтобы было видно,что тренеров поддерживают игроки,выкладываясь на поле.
Пенальти был железный. Этот эпизод должен войти в учебник "Как не должен поступать арбитр, чтобы не замочить свою репутацию". А Карасев уже больше не тот. Это случилось с ним год назад, когда он допустил недопустимое - отсудил Спартак честно. За что, видимо, получил последнее строгое предупреждение. И сделал "правильный" вывод.
Нарушения "до этого" не было, поскольку армеец "нарисовал" падение. Карась это отчетливо видел, поэтому и не свистнул. Пенальти был железный. Он должен войти в учебники "Как никогда не должен поступать арбитр, чтобы не замочить свою репутацию".
Раби - Качество футбола в исполнении Спартака и ЦСКА было на низком уровне. Было много борьбы, нервов, но не футбола...
Эта рука,у кого надо рука.В нашем футболе правила меняются каждый день.Вчера,по правилам,можно было толкать вратаря во вратарской.
Дивеев "ОДНОЗНАЧНО" не съивал, а Зоънин картинно упал, слегка коснусь ъедра Дивеева, на медленном повторе, это видно. А гол "Свиномяса" это совместное произведение Оълякова и их атаки на Акинфеева. Игрок "С" ОДНОЗНАЧНО толкал Акинфеева и гол должен быть отменен, но эпизод с Зоъниным, существенно повлиял на "политическое" решение ВАРА в пользу мяса.
Спартак предстал очень собранной командой, этаким Атлетико. Поразительно, как он сковал армейцев. Ведь НИЧЕГО у них не получалось, абсолютно.
Яклич в экстазе.Ну вот,честно,рад за него.И Спартак выиграл и статейку накалякал и денежку получит.
Акинфеев вроде уже взрослый мужчина, должен заматереть. Но так и не научился достойно воспринимать голы в свои ворота, особенно после своих ошибок. Всё-таки ближний угол - это зона ответственности вратаря..
Так нарушение не рассматривали, Карась его не свистнул. Пенальти железный.
Это профнепригодность арбитров. Если Казарцев до этого давно себя зарекомендовал таким образом, то Карась обделался по полной.
О оказывается Челестини это тоже "поросятня", который признал, что там Обляков виноват, а не судейка... А вот ишак вместо того, что бы предъявлять претензии Обликову, который занял не верную позицию, уже все статейки и новости в газете, "гневом праведным" на судейку обслюнявил)))
Игра-то в целом равная, по одному удару в створ. Владение 50-50. Вообщем такое себе зрелище.
Было бы не плохо, если бы наконец русский тренер был бы у Спартака!!! Пора может уже!!!:grinning::metal:
На фото прекрасно видно как Дмитриев правой рукой заталкивает Акинфеева за линию ворот...Во вратарской...Но поросятня этого никогда не признает...Она будет только верещать о ,,ляпе" Акинфеева...
насчет пенальти скажу так. да, из-за нарушения до этого пенальти следовало отменить. но говорить о том, что дивеев не нарушал правила - это открыть ящик пандоры. теперь как будут трактоваться подобные эпизоды в дальнейшем?
Спартак был лучше, но гол забили с нарушением правил. С неприятным привкусом победа.
Уж кого-кого, а меня точно трудно заподозрить в симпатиях к красно-белым. Тем не менее, результатом я удовлетворён. Наш тренер дал просраться забугорному? Дал. И это радует. Что же касается Челентаныча, то ему уготован путь Стаканыча. Багаж Федотова исчерпан. То, что он исчерпается довольно скоро, очень тонко прочувствовал Николич - и скоропостижно слинял от греха подальше. Короче, с этим коучем армейцам в тройке не бывать. P.S. А в вышеозначенном дерби победу "Спартаку" ваш покорный слуга напророчил не то в двух, не то в трёх предматчевых эпиграммках. Точно не помню. Пороетесь - сосчитаете.
Ну что виден почерк GPT.... А вообще Игорь Яковлевич,раньше Ваши статьи выходили в аккурат,сразу после игры,по горячим следам,а сейчас уже тема наскучила и на тебе,проснулся....
Вчера шаббат. Яклич вчера и не отписал - работать было нельзя. А вот сейчас маэстро возьмётся за перо и мы все взрогнем
Ну я вот чё думаю, СЭ может уже начинать компанию по восхвалению Романова, что б уже сразу ... свести парня в могилу и далу конец ! А Рааабнер, в этом смысле, ну чистый .... пидоровик производства ! Так что, давай глуши, не жалей души ! Но не забывай .... ежели маторосы балтейцы им ещё раз нарежут по соске, то это будет ... уже нечто !
Прогнозы и измышления ,,гуру журналистики,, сбываются с точностью наоборот. Помолчите, ИгрьЯклич, давайте лучше про Стаса!:rofl: :point_left:
Вообще странное дело: я вот не учу нефтяников копать нефть, а они лезут в футбол, в котором ничего не понимают. Почему так
Ни капли психоза, Романов — первый, кому такое удалось. ИЯ хорош. Ну, а пока, предлагаю поднять за дисквалификацию стадиона до конца чемпионата.
Победа победой, но важнее другое - как бы Лукойл опять все не загадил.
Шаббат шалом, Игорь Яклич. Ждали вашего анализа с нетерпением)
