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Сегодня, 13:45

«Барко — мастер, но передерживает мяч. Пьянич играет в одно-два касания». Титов о дерби

Егор Титов подвел итоги дерби ЦСКА — «Спартак»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко в матче против ЦСКА (2:0) 2 ноября 2024 года
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко в матче против ЦСКА (2:0) 2 ноября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о победе красно-белых в дерби с ЦСКА (2:0).
Россия. Премьер-лига. 14-й тур
02 нояб, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Спартак

— Получили ли вы удовольствие от такого дерби?

— Если бы увидели еще и футбол, можно было бы сказать, что матч удался. А так, пожалуй, все будут обсуждать только одно: красные карточки, удаления, грязь, драки и так далее. Мне это тоже не нравится.

Так что по накалу дерби удалось, а вот по качеству футбола — конечно же, нет. В любом случае, всех болельщиков «Спартака» — с победой. Такой результат — как бальзам на душу! Хотя, наверное, эта игра между красно-белыми и армейцами войдет в историю как одна из самых грубых. Так с ходу и не вспомню, когда в дерби показывали сразу три красные карточки!

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Хесуса Медины в&nbsp;ворота ЦСКА (2:0). Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»! Три удаления, шикарный гол Медины и очень много подлости

— А по делу ли удалили и Рошу, и Литвинова? Или арбитр перегнул палку?

— Роша одним ударом попал по голове и Литвинову, и Бабичу... Литвинов просто пытался остановить все это безобразие... Но тут уже судейские нюансы. Трактовки, касающиеся агрессии. Я их до конца не знаю. ВАР работал опытный Карасев, один из лучших наших рефери. Раз он принял такое решение, подсказал Сухому, надо ему довериться.

— «Спартак» наиграл на победу?

— ЦСКА с первых минут отдал инициативу. Все футболисты хозяев находились за линией мяча, пытались поймать красно-белых на быстрых атаках. Подопечные Станковича, на мой взгляд, весьма неплохо контролировали мяч. По проценту владения они явно превзошли армейцев. ЦСКА оставалось уповать только на ошибки красно-белых. Отсюда — такое минимальное количество моментов у ворот Максименко.

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда (в центре) забивает гол в матче РПЛ против ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда (в центре) забивает гол в матче РПЛ против ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Гол Бонгонды немного раскрыл игру?

— Хороший гол. При этом я бы не выделял Бонгонду в этом матче. Столько брака, столько неправильных решений... Ну и есть некоторые вопросы по составу. Хотя тут я рассуждаю исключительно как болельщик. Тренеру виднее.

— А какие у вас возникли вопросы по составу?

— Не хочется вдаваться в подробности. Надо находиться внутри команды, чтобы понимать решения Станковича. Просто со стороны ты смотришь на скамейку и понимаешь, что нет футболистов, которые могли бы усилить игру красно-белых, потому что у них банально нет игровой практики. Имею в виду и Хлусевича, и Николсона. Мангаш, увы, не сделает разницу здесь и сейчас. А «Спартаку» нужны именно такие исполнители. Одним составом столь длинную дистанцию нашего непростого чемпионата не пройти. Каждый соперник оказывает сопротивление. Много стыков, много борьбы. По антропометрии центральные защитники ЦСКА — Мойзес, Дивеев, Роша — конечно, имели преимущество над Барко, Угальде, Умяровым. Шансов побороться вверху, потолкаться у красно-белых просто нет. Так что команде нужен эффективный габаритный форвард.

Главный тренер ЦСКА Марко Николич (слева) и&nbsp;главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович в&nbsp;матче РПЛ 2&nbsp;ноября 2024 года. Станкович угадал со всеми решениями и заслужил победу. Николич перестраховался и зря оставил вне основы Мусаева и Пьянича

— И все-таки «Спартак» победил.

— Станкович угадал с заменой, выпустив Медину. Он и поставил точку.

— Как вам Барко?

— Он мастер. Развил вторую голевую атаку. Но там уже — как в хоккее. «Спартак» просто реализовал численное большинство. Считаю, многие команды уже раскусили аргентинца. Все знают, что он не отдает пас первым или даже вторым касанием, что будет мяч передерживать. Это в дерби сразу бросалось в глаза. Были моменты, когда нужно было уже пасовать, а южноамериканец делал лишнее касание, ненужную паузу, терял скорость и темп... Профессионалы меня поймут. Тем не менее, если его убрать из состава, будет совсем плохо.

— Тогда кого назовете лучшим в составе красно-белых?

— Я бы не стал кого-то выделять. В субботу на поле была команда. Все бились. В стычке, которая привела к двум удалениям, участвовали почти все игроки. Сработал принцип — один за всех и все за одного. Ну и важно, что Максименко сыграл на ноль. Поздравляю его с «сухарем» в дерби.

Полузащитники ЦСКА Иван Обляков и Миралем Пьянич и судья Алексей Сухой
Полузащитники ЦСКА Иван Обляков и Миралем Пьянич и судья Алексей Сухой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Пьянич успел произвести на вас впечатление?

— Даже по тем минутам, которые он провел на поле, все было ясно. Мастер во всех отношениях! Играет в одно-два касания. Первым обрабатывает и сразу видит, куда отдать. У него уже есть решение. Тот же Барко играл в Аргентине. Там все-таки другой стиль. Подхватил мяч и понесся с ним один. Пьянич же продукт европейского футбола. Миралем показывает: одно-два касания решают все в футболе. Мастерства у него вагон. Уверен, он принесет пользу армейцам. У него контракт на год?

— Соглашение по схеме 1+1.

— Ну вот надо его уже сейчас продлевать, потому что он точно усилит ЦСКА.

Егор Титов
Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Эсекьель Барко

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