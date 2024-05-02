Слишкович все больше убеждает, а публичный отказ от Карпина и Черчесова увеличивает его шансы в «Спартаке»

Обозреватель «СЭ» — о победе красно-белых в полуфинале Пути регионов над «Динамо».

Не день Бальбуэны

После первых десяти минут кубкового полуфинала «Динамо» — «Спартак» впору было обратиться к тем болельщикам красно-белых, которые по каким-то причинам не смотрели игру, с сакраментальной фразой: «У меня к вам две новости — одна хорошая, другая плохая. С какой начать?»

В итоге плохая ни на что в конкретной игре не повлияла, но может сказаться в последующих матчах, — а вот хорошая стала решающей. Срджан Бабич заменился, видимо, сильно растянув мышцу задней поверхности бедра (он даже идти без посторонней помощи не мог), но «Спартак» до выхода Павла Маслова во временном меньшинстве забил мяч, который оказался победным. С выигрышем единоборств Кристофером Мартинсом и Даниилом Хлусевичем, мягким навесом Михаила Игнатова за спину Фабиану Бальбуэне и идеальным кивком Александра Соболева мимо Антона Шунина, у которого не было ни шанса.

Несмотря на статус матча — обеим командам после победы оставалось бы всего два шага до трофея, — тренеры выпустили не оптимальные стартовые составы. Ну, на 90 процентов оптимальные. В запасе оказались два ключевых игрока последнего времени — Константин Тюкавин и Александр Максименко. Только мотивы были разные: Марцел Личка в жестком графике с двумя матчами в неделю решил ротировать форвардов и дать шанс с первых минут Федору Смолову, а Владимир Слишкович остался верен кубковому статусу Александра Селихова. Да, тот не играл (при боснийце же, но подменявшем Гильермо Абаскаля из-за дисквалификации) ранней весной в Санкт-Петербурге, но, как напомнил в интервью по ходу первого тайма Максименко, из-за болезни. Теперь же Кубок, как и до того, оказался в селиховском распоряжении.

Не знаю, как сыграл бы Максименко, в последнее время безупречный, а то и блестящий, — но Селихов свою возможность использовал на все сто. Его сейв при выходе один на один Смолова (как раз еще одного обычно запасного) в концовке первого тайма, на мой взгляд, оказался ключевым событием матча. С учетом того, что во второй половине тайма «Динамо» много и содержательно атаковало, гол в раздевалку и 1:2 вместо 0:2 могли изменить все. Но Селихов сначала погасил силу полета мяча ногой, а затем окончательно спас ситуацию рукой.

Кроме того, у него еще и предголевая передача на второй спартаковский мяч. Жаль, что в футболе, в отличие от хоккея, не записывают по две голевые, поскольку в некоторых случаях это необходимо.

При первом же повторе мне стало ясно, что офсайда у Михаила Игнатова (как и до того у Соболева после выноса Селихова) с максимальной долей вероятности не было, судья на линии ошибся. Не сомневался, что гол засчитают, — но, когда нарисовали линии, понял, что, хоть глобально и оказался прав, момент был намного более пограничный, чем показалось вначале. Тем не менее все тот же антигерой матча, хоть и Генерал, Бальбуэна вместо того, чтобы за мгновение до скидки Соболева рвануть вперед и оставить Игнатова в офсайде, наоборот, сделал роковой шаг назад.

Это был не тайм, в котором «Спартак» заслужил преимущество в два мяча, но завершился он именно так — 2:0. Красно-белые выдали буквально стопроцентную реализацию, чего не скажешь о бело-голубых, резко прибавивших по ходу встречи. Как раз после честных слов во флеш-интервью Дениса Макарова о том, что если «Динамо» не ускорит игру, то получит еще и вылетит. Самое парадоксальное — ускорило, но получило еще и вылетело.

Отметил бы еще решение Слишковича выпустить в стартовом составе Игнатова. Если присутствие Соболева напрашивалось (и из-за того, что бело-голубые — его «клиенты», да и вообще других вариантов особо не просматривалось), то фигура Игнатова была неочевидной, но выбор в его пользу оправдался безоговорочно. Как и у Соболева — 1+1, что уже говорит само за себя. Плюс постоянная задействованность не только в атакующих, но и в оборонительных фазах — Михаил не выпадал из игры, что с ним периодически случается.

Решение Слишковича сделать базовой схему с тремя центральными защитниками работает. Как и довольно неожиданный выбор в пользу Мартинса в роли стержневого центрального полузащитника — люксембуржец при и. о. главного тренера выглядит мощно, уверенно и надежно. В игре с «Динамо» он снова был одним из лучших.

Константин Тюкавин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Невыход Тюкавина в основе кажется ошибкой Лички. Выход Амарала к журналистам вызывает уважение

Ясно было, что уже в перерыве Личка пойдет на перемены, и я прогнозировал в соцсетях, что Тюкавин выйдет не вместо Смолова, а сыграет вместе с ним, поскольку надо отыгрываться с 0:2. Так и оказалось — лучший динамовский бомбардир заменил довольно пассивного до перерыва Бителло.

Но меня удивило, что весь матч в итоге отыграл Муми Нгамале, который, как и с «Зенитом», многое делал невпопад, но тренер ни в одном, ни в другом случае не убрал его в середине второго тайма. При этом после игры Личка отметил, что хороших передач с флангов не было.

Во втором тайме «Динамо» мне вообще не понравилось. Парадоксально, но в первом, пропустив оба гола, оно играло интереснее. После перерыва суеты у бело-голубых было много, а толку — чуть. «Спартак» же грамотно и уверенно действовал по счету.

Все с большей симпатией отношусь к Слишковичу. Он управляет этой командой и эффективно использует ее весьма разнообразный ресурс, что в последнее время совсем не удавалось Гильермо Абаскалю. И уж кандидатом на роль главного тренера босниец точно заслуживает быть. А дальше все покажет концовка сезона.

Тут заслуживает внимания выход к журналистам после матча нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала. Португалец сделал то, что его предшественник Пол Эшуорт игнорировал на протяжении двух лет, и расставил многие точки над i. Если еще до матча считалось, что Слишкович не входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера «Спартака» на постоянной основе, то Амарал заверил, что входит, и добавил, что Владимир точно продолжит работать в «Спартаке».

Сказал он и другие важнейшие вещи — в частности, то, что ни Валерий Карпин, ни Станислав Черчесов в «Спартак» сейчас не рассматриваются, и выбирать, а также нести ответственность за это назначение будет он, Амарал. Это, кстати, полностью соответствует той информации, которая была у меня еще месяца полтора назад, при Абаскале, — но, как известно, ситуация порой меняется, и я не был уверен, что сейчас все так же, как прежде (бывает же много разных привходящих). Отпала и называвшаяся кандидатура голландца Паскаля Янсена, а англичанина Дэвида Мойеса — и не возникала, поскольку тренер должен понимать реальность страны и клуба.

Томаш Амарал. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Я могу быть сколько угодно не согласен с некоторыми посылами Амарала (например, по личностям), но сам факт его выхода к прессе и четкие ответы на многие вопросы заслуживают уважения. В частности, то, что отвечает за будущее назначение он. Никаких «это будет наше общее решение» и тому подобной чепухи. В то же время не уверен, что по-настоящему сильных зарубежных тренеров сейчас в Россию не зазвать, а из российских отметены две самые напрашивающиеся кандидатуры. Отсюда вывод: если Слишкович хорошо закончит сезон (не говоря уже о выигрыше Кубка, при котором, считаю, он должен остаться главным обязательно), может, не стоит искать от добра добра?

Личка право остаться во главе «Динамо» в следующем сезоне, уверен, уже заслужил, но склоняюсь к тому, что он ошибся, не выпустив Тюкавина с первых минут. Марцел исходил из соображений ротации в жестком графике, но косвенно тем самым показал команде, что чемпионат для «Динамо» важнее. Однако игре в Кубке это явно не помогло, потому что Константин сейчас для бело-голубых — фигура абсолютно определяющая.

На контрасте с предыдущим матчем против «Зенита» на игре «Динамо» сказалась и неудачная игра ключевой фигуры в обороне — Бальбуэны. Парагваец, обычно надежный, в эпизоде с первым голом упустил за спину Соболева, со вторым — не сделал офсайд у Игнатова. Его роль в этом матче напомнила мне неудачи корейского центрального защитника «Баварии» Кима в полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» предыдущим вечером.

«Динамо» же в этом сезоне стало таким же «клиентом» «Спартака», как «Зенит» — «клиентом» самого «Динамо». Логические объяснения этим вещам найти сложно. Так складывается, что это история скорее психологическая, чем связанная с чисто футбольными нюансами.

Николас Маричаль и Александр Соболев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

О Соболеве и дельфинах

Лидер атаки красно-белых Александр Соболев провел отличный матч, забил и отдал. Понятно, что Квинси Промес пока для «Спартака» все равно незаменим, но у Владимира Слишковича получается компенсировать его отсутствие явно лучше, чем у его предшественника.

Была еще и очень спорная ситуация во втором тайме с ударом все того же Бальбуэны по лицу Соболева в штрафной «Динамо», который, однако, не повлек за собой пенальти. С одной стороны, удар, точнее непроизвольная пощечина, был. С другой — форвард «Спартака» явно переиграл с реакцией, еще долго не вставая с газона. Настолько явно, что это, думаю, и предопределило решение Алексея Сухого, который счел контакт недостаточным для назначения 11-метрового.

Может, я бы и не стал останавливаться на этом эпизоде, не повлиявшем на исход матча. Но впечатлен уровнем эмоционального лицемерия некоторых болельщиков «Спартака» (команды, симпатий к которой с детства я, напомню, не скрывал), начавших оскорблять меня в комментариях в Telegram после того, как я назвал Соболева Дельфином.

Получается, что симулировать на поле можно (скажите еще, что Соболев это не делает, причем на достаточно регулярной основе, за что его и стали так называть), а употреблять совершенно не оскорбительное, лингвистически безобидное прозвище — нельзя. Вернее, им, болельщикам, можно, а мне, журналисту, причем в собственном Telegram-канале, — нельзя.

Считал, считаю и буду считать Соболева хорошим нападающим, который приносит «Спартаку» большую пользу. Он нужен команде, и я его ценю. Что не мешает мне видеть его симуляции. И потому без всяких оскорбительных намерений повторить за болельщиками (а не придумать самому, заметьте) прозвище Дельфин.

Самому Соболеву все это, кстати, безразлично. Нашел его цитату из интервью: «Мне плевать, пусть называют хоть дельфином, хоть косаткой, хоть динозавром. Я просто делаю свою работу: забиваю голы, отдаю передачи и работаю на команду».

Работает на команду — в своем понимании — Саша и симуляциями. Такой выбор, такой подход: цель оправдывает средства. Мне он не нравится.

Кстати, мне подкинули фотографию, на которой Соболев указывает на надетую на его голову бейсболку с изображением дельфина и призывом их спасать. Ею сам нападающий показывает, что к себе и своим привычкам на поле относится с самоиронией. В этом он молодец.

И его друг Георгий Джикия смеялся над этим, говорил в интервью, что у Саши «дырка в спине и оттуда вода выходит». Потому и Дельфин. Их прозвище отчего-то не оскорбляет. Дельфин и Дельфин. А истерички (любого пола) пусть продолжают истерить.

«Я понял, в чем ваша беда, — говорил барон Мюнхгаузен. — Вы слишком серьезны. Умное лицо — еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением».

Дельфинов я, кстати, обожаю. Одни из любимых моих существ, плавал даже с ними когда-то. Ничего, кроме позитива и улыбки, они не вызывают.