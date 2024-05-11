Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:30

«Спартак» Слишковича идет без поражений. Это проблема для руководства клуба

«Спартак» при Слишковиче не проигрывает шесть матчей подряд
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Максим Алланазаров — о ситуации с тренером «Спартака».

Мнение

Красно-белые побеждают «Краснодар» и добавляют головной боли своему руководству. Убрать с поста главного тренера Слишковича становится все сложнее.

Каждая следующая победа боснийца ставит в неудобное положение спортивного директора Томаша Амарала и генерального директора Олега Малышева. Поиски нового тренера для «Спартака» ведутся активно, но как теперь отстранить Слишковича от полноправного руководства командой, который вцепился в свой единственный шанс зубами и не собирается ослаблять хватку?

Он пока не сделал ничего сверхъестественного — просто позволил футболистам играть на своих сильных качествах. Состав «Спартака» примерно четвертый в лиге, с таким подбором игроков трудно претендовать на медали. При этом любое усложнение игры чревато тем, что кто-то начнет выпадать, и это сразу сказывается на результате. Опыт Абаскаля Слишкович усвоил отлично.

Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Перед спортивным отделом «Спартака» стоит очень сложная задача. Амаралу и Малышеву нужно сегодня думать о том, кто будет играть в их команде завтра. Боссы «Лукойла» готовы потратить на летнюю трансферную кампанию не менее 20 миллионов евро, но под какого тренера покупать игроков? Получается, сейчас нужно серьезно отнестись к видению Слишковича, которого, возможно, придется убрать завтра. Ситуация не самая типичная, от того становится еще сложнее.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобинина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

Если Слишкович выиграет со «Спартаком» Кубок России, его будет просто невозможно убрать. Ведь и сменщик боснийца, и все руководство окажутся под еще большим давлением со стороны болельщиков. При каждом поражении нового тренера над клубом будет возникать тень Слишковича, которому побоялись довериться.

P. S. Мусаев — тупик для «Краснодара». Если есть амбиции на следующий сезон, его оставлять нельзя.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Олег Малышев
Томаш Амарал
11
36
Читайте также
Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса
Болельщик попал Джоковичу бутылкой по голове на турнире в Риме
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Зобнин: «Крутой гол моему любимому «Краснодару»
«Зенит» — ЦСКА: Чалов открыл счет с пенальти! Онлайн-трансляция матча
«Зенит» — ЦСКА: ошибку Иванова исправил Кукуян. Пенальти назначен правильно
«Балтика» — «Динамо»: Лещук и Тюкавин выйдут в стартовом составе бело-голубых
«Зенит» — ЦСКА: Чалов с пенальти вывел армейцев вперед
Взгляд Джикии, гол Зобнина, еще одна победа Слишковича: «Спартак» переиграл «Краснодар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?