Титов объяснил, почему так раззабивался Угальде, и дал совет Соболеву.

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о яркой победе красно-белых в дерби с «Локомотивом» (5:2).

Ошибка Лантратова? Филимонов так сыграть не мог

— Феноменальный первый тайм в исполнении «Спартака»?

— Пока это, наверное, лучшее, что я видел в игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Возможно, и сами спартаковцы не ожидали, что первые 25-30 минут сложатся именно так. Ведь до дерби коэффициенты на победу команд были примерно равны. И меня это, не скрою, удивляло.

— Почему?

— Все-таки «Спартак» столкнулся с серьезными кадровыми проблемами в центре защиты. Литвинов пропускал встречу из-за дисквалификации. Писали, что и Бабич не сыграет из-за травмы. Поэтому болельщики красно-белых с некоторым опасением ждали появления в старте связки Дуарте-Абена.

— Но вышел Бабич.

— Да! И это стало приятным сюрпризом. Когда серб в составе, он многих вдохновляет. Хозяева очень быстро начали дерби, к 34-й минуте забив уже три мяча! Хет-трик Угальде. А после перерыва он стал еще и одним из четырех спартаковцев, который оформил покер. Наверное, мог и рекорд установить, но решил еще и голевой передачей отметиться на Барко. Это уже немного напоминает хоккейный «Спартак», в котором Голдобин, Пашин, Савиков не только сами завершают, но и классно отдают пасы. В любом случае 4+1 за 90 минут — это что-то потрясающее! Поздравляю Угальде с таким показателем. Не только его, но и всех игроков, тренерский штаб и болельщиков.

— А вы ожидали от Угальде такой прыти? Ведь некоторые специалисты уже поставили на нем крест после второй половины прошлого сезона, в которой легионер не отметился ни одним результативным действием в РПЛ...

— Такое понятие, как адаптация, никто не отменял. Легионерам, тем более с другого континента, нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям РПЛ. Нас всех делает окружение. Почему я долгое время находился, что называется, в топе? У меня были потрясающие партнеры по команде. То же самое можно сказать и про Угальде. Не умаляя его заслуг, нужно похвалить и тех футболистов, которые вчера снабжали его передачами — две от Макриньоса и одна от Мартинса.

— Еще одна — от Лантратова...

— Да уж. Уникальная ситуация. Я даже не знаю... Не думаю, что в мое время Филимонов мог так сыграть. Но это уже нужно задавать вопросы тренеру вратарей «Локомотива». Какие требования предъявляются Лантратову по игре ногами? В то же время нужно отметить и напористость Угальде.

Александр Соболев. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Не осуждаю Соболева. Он же не коренной спартаковец

— В «Спартаке» давно не было таких форвардов?

— Здесь мы опять возвращаемся к вопросу об адаптации. Кому-то дают на нее время, кому-то — нет. Угальде в этом плане отчасти повезло.

— Почему?

— Можно сказать, что уход Соболева пошел ему на пользу. Вернувшийся в команду Николсон не может навязать борьбу за место в составе. Уже даже поговаривают, что зимой «Спартак» с ним расстанется. То есть фактически у Манфреда нет конкурентов. Парень почувствовал уверенность, получает игровое время в достаточном объеме и забивает. Здорово! Дай бог, чтобы продолжил в том же духе.

— Уже сейчас можно сказать, что Соболев ошибся с переходом в «Зенит»? Ведь пока его статистика в РПЛ совсем не впечатляет: 0+0...

— Давайте начнем с того, что у Соболева есть окружение, которое ему советует, как надо поступить. Второе, Соболев — не коренной спартаковец. Это не Ширко, который был в системе клуба с семи лет. Соболев родом из Барнаула, и наша команда была для него одним из этапов в карьере. Так что я его не критикую за этот переход. Сделал вот такой выбор. Ему посоветовали перейти в «Зенит». Я сейчас даже не буду обсуждать финансовую сторону вопроса. Но ведь было сказано, что Александр уходит в питерский клуб за чемпионством. Так?

— Да.

— Сегодня команда Семака находится на первом месте. Поэтому где-то отчасти Александр, возможно, и прав. Во всяком случае пока. Но повторюсь, Соболев не спартаковец. Вот для меня такой переход был бы дикостью! А тут другая история. Он руководствовался определенными вещами.

А вспомните Дзюбу. Воспитанник «Спартака» ушел в «Зенит», и вот тогда я этого, признаюсь, не понял.

В «Зените» Дзюба не потерялся. Забивал, отдавал, стал одним из лучших бомбардиров в истории российского футбола. Но ведь не все болельщики Питера его приняли, а для многих красно-белых фанатов он и вовсе чужой. Так что это очень тонкая грань — переходить из «Спартака» в «Зенит», будучи воспитанником красно-белых. А у Соболева все-таки другие привходящие.

— Но вам не кажется, что в «Зените» у него ничего не получится?

— Только время покажет. Если Соболев хочет стать для «Зенита» своим, тут рецепт один: забитые мячи и голевые передачи.

Гол Жерзино Ньямси в матче «Спартак» — «Локомотив». Фото Федор Успенский, «СЭ»

У «Зенита» есть чемпионский дух. А есть ли он у «Краснодара»?

— Вернемся к дерби. Все ли решения Станковича по составу сработали?

— Я уже как-то говорил, что Станковичу удалось стабилизировать состав. По сути, он произвел только вынужденную замену в центре обороны — Дуарте вместо Литвинова. А так серб не шарахается из стороны в сторону. Сделал ставку на определенных игроков и продолжает им доверять. Это его отличает явно в лучшую сторону от Абаскаля, который мог менять по пять человек. Порадовала идеальная передача Маркиньоса, которого порой журили. Хотелось бы, чтобы новички играли стабильно. А так в целом мы увидели идеальный тайм. Даже не тайм, а первые 30-35 минут.

— Можно ли сказать, что вчера Умяров «сьел» главную звезду «Локо» — Батракова?

— Я бы отметил тут не только Наиля, но и всю команду. Красно-белые большую часть матча провели по-хозяйски! Уверенно! Вся команда сыграла великолепно. Нужно отдать должное тренерскому штабу, который так здорово подготовил подопечных к дерби. Да, минут 15 во втором тайме было тревожно, когда «Локо» возвращался в игру. Но дальше все встало на свои места. Закономерный результат! Знаете, вчера Москва была точно красно-белой! Хоккейный «Спартак» уступал «Витязю» 0:3, 1:4, но в итоге взял верх — 5:4. Видите, в один день и хоккеисты, и футболисты забили по пять (улыбается).

— Отставание «Спартака» от лидирующего «Зенита» — 8 очков. Многовато? Или реально замахнуться на самое высокое место?

— Думаю, смогу ответить на этот вопрос после гостевого матча с «Краснодаром». Давайте двигаться поэтапно. Следующий тур многое прояснит. Пока 8 очков — отрыв довольно приличный. И нужно учитывать важный фактор. «Зенит» умеет дожимать соперников. Даже если игра не складывается. Питерцы вырвали три очка в концовке встречи с «Оренбургом». А это уже чемпионский дух. Тут я понимаю о чем говорю. Есть ли такой дух у «Краснодара»? Пока до конца не ясно.

«Спартаку» же нужно пройти испытание «быками». Если красно-белые сыграют в гостях так же уверенно, убедительно, как с «Локо», это уже будет определенная заявка. Пока вот такой расклад. Ждем 1 декабря.