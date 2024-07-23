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Сегодня, 22:15

«Спартак» отстранил Соболева от тренировок. Что известно?

«Спартак» отстранил Соболева от тренировок с первой командой
Алексей Михайлов
Александр Соболев отстранен от тренировок «Спартака».
Александр Соболев отстранен от тренировок «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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И при чем тут «Зенит».

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отстранен от тренировок. Об этом сообщил спортивный директор Томаш Амарал.

Красно-белые начали новый сезон РПЛ с гостевого поражения от «Оренбурга» (0:2). Соболев провел на поле 67 минут и не впечатлил: всего один удар в створ, одна успешная обводка, одно выигранное воздушное единоборство, 59% точных пасов, один фол и 15 потерь мяча. Как итог — худшая оценка от SofaScore среди полевых игроков «Спартака», выходивших в стартовом составе (ниже балл только у Александра Максименко — 6,5).

Матч с «Оренбургом» стал для Соболева девятым подряд в РПЛ без голов. После дубля в ворота «Динамо» 7 апреля — засуха.

Александр Соболев и&nbsp;Деян Станкович. Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?

Что известно прямо сейчас

Предпосылкой к заявлению «Спартака» об отстранении Соболева стал сегодняшний инсайд Telegram-канала «Мутко против»: Деян Станкович объявил команде об уходе нападающего.

«Переходу в «Зенит» быть», — добавил источник.

Через несколько часов вышло заявление руководства «Спартака». Неофициальные подробности раскрыл инсайдер Иван Карпов. По его информации, Соболев извинился перед Станковичем за плохую игру в Оренбурге, объяснив ее тем, что все его мысли заняты переходом в «Зенит». И ни слова о конфликте: Деян спокойно предложил Александру работать по индивидуальной программе, и тот согласился.

А тем временем сам Соболев продолжает развлекать свою Telegram-аудиторию новыми «пасхалками». 23 июля он опубликовал фотографию с супругой, дополнив публикацию строчками из стихотворения Александра Пушкина. А он, как известно, переезжал из Москвы в Санкт-Петербург. Новый намек после картинки с очертаниями Петербурга на заднем фоне и голубых кроссовок?

Хронология слухов об уходе Соболева в «Зенит»

Вся трансферная сага между Соболевым и «Зенитом» началась 3 июня.

— В этот день Иван Карпов сообщил об интересе действующего чемпиона к российскому форварду «Спартака» и серьезном намерении подписать игрока этим летом. При этом называлась сумма отступных, предусмотренная для российских клубов, — 30 миллионов евро.

— Позже Metaratings стало известно, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по Соболеву от 20-22 миллионов евро, а «РБК» даже сообщил о проведении предварительных переговоров «Зенита» с агентом Соболева, Павлом Андреевым.

Александр Соболев. Чужой среди своих. Зачем Соболев «Спартаку»?

— Далее — бесконечные слухи о якобы потере мотивации у футболиста («тренируется спустя рукава», «ведет себя в коллективе токсично»), а также «торги» в медиа, которые публиковали разные цифры финальной стоимости Александра.

Все это разбавлялось признаниями Сергея Семака о том, что «игрок такого амплуа, конечно, нужен команде», и вылилось в публичное отстранение Соболева от тренировок «Спартака» после первого тура.

Трансфер в «Зенит» близко?

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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