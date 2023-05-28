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РПЛ

Сегодня, 16:25

«Спартак» снова потерял очки с аутсайдером. И сам отказался от серебра?

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Футболист Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Красно-белые на своем поле не смогли вскрыть оборону команды Юрана — 0:0.

Еще пару недель назад казалось, что серебро вроде бы окончательно уплыло от «Спартака», но ситуация круто перевернулась буквально за полтора тура. Красно-белые сначала сами обыграли ЦСКА в дерби, а затем армейцы потеряли очки в Краснодаре. Тем самым открыв «Спартаку» дорогу ко второму месту. Ситуация оказалась в руках команды Абаскаля: нужно было обыгрывать на финише «Нижний» и «Крылья Советов». В старте «Спартака» никаких неожиданностей: преждевременно завершившего сезон Соболева заменил Бальде, вместо Хлусевича справа в обороне вышел Денисов.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
28 мая, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
0:0
Пари Нижний Новгород

«Спартак» этой весной очень плох в первых таймах: лишь раз в 11 матчах РПЛ красно-белые уходили на перерыв, ведя в счете. Тенденция подтвердилась и в игре с «Нижним». Первый тайм можно было промотать — опасных моментов практически не было. Гости разумно сыграли от обороны, изредка выбегая в контратаки, а «Спартак» ничего не смог придумать, чтобы пробиться сквозь выстроенную Юраном стену.

После перерыва «Спартак» попытался сыграть более интенсивно. Но движение не дало качества. Было бы преувеличением сказать, что «Спартак» весь тайм сидел на воротах соперника, хотя центр поля гости практически не переходили. Однако как таковых моментов при таком территориальном преимуществе было катастрофически мало. Примерно за полчаса до конца гости потихоньку начали тянуть время, а Абаскаль попытался что-то изменить заменами. В игру были брошены все атакующие силы. И если Мозес добавил атаке «Спартака» мастерства, то Николсон — хаоса. Когда «Спартак» пытался переходить на навал, нецелесообразность этой идеи тут же обозначал Гоцук. В итоге — 0:0, «Спартак» недодавил.

То, что Юран предложил «Спартаку», можно назвать антифутболом. Но это дало результат. Важное очко для «Нижнего», оно оставляет команде шансы избежать стыков. Кстати, красно-белые и с третьей попытки не смогли обыграть Юрана-тренера. Две предыдущие были предприняты в матчах с «Химками» с интервалом в 14 лет.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Спартак» не обошел ЦСКА — красно-белые не забили «Пари НН». Онлайн-трансляция матча

«Спартак» этой весны упирается с «Зенитом», показывает характер и вытаскивает дерби с ЦСКА. А потом теряет очки с «Химками» и дома с «Нижним». И, судя по всему, сам отказывается от серебра. Как бы то ни было, шансы занять второе место остаются. Для этого необходимо в последнем туре обыграть в Самаре «Крылья Советов» и ждать от ЦСКА потери очков в матче с «Ростовом».

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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