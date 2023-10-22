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Сегодня, 18:15

«От двойных стандартов судей уже подташнивает!» Юран и Абаскаль — после победы «Спартака»

Юран после матча «Спартак» — «Пари НН» обвинил российских судей в двойных стандартах
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Об удалении Гоцука, замене Промеса в перерыве и ситуации с Соболевым.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 14:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:0
Пари Нижний Новгород

Не могу понять момент с удалением Гоцука

— Не справились с давлением, — начал пресс-конференцию главный тренер «Пари НН» Сергей Юран. — Это проблема, когда в матчах с командами уровня «Спартака», «Зенита», ЦСКА у нас отсутствует вера в себя. Физически мы готовы, есть наигранные моменты.

Дома — одна картина. А на выезде и против таких клубов не можем справиться с давлением... Пока противодействие этому не могу найти.

Во втором тайме стали более плотно играть — первый тайм провалили.

Насчет момента с Мозесом: там акцентированный удар локтем Александрову! Но никто не реагирует, а потом Гоцук вторую желтую получает. Не могу это понять: тут можно, а там нельзя. Уже подташнивает! Если бы так у нас было, красную бы показали! Двойные стандарты...

Гильермо Абаскаль.

Мы одинаково относимся как к Квинси Промесу, так и к Максиму Лайкину

— Хорошая игра, — сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Думаю, мы проделали хорошую работу. Ребята показали качественный футбол и контролировали матч с самого начала до конца. У соперника было мало моментов — могли раньше закрывать эту игру. Ребята проявили командный дух, мы возродились и получили уверенность. Сегодняшняя победа — результат двух последних недель работы.

— Что с Квинси Промесом?

— Он почувствовал дискомфорт во время матча, не мог ускоряться и попросил замену. Что именно случилось, посмотрим завтра.

Гильермо Абаскаль. Абаскаль маскируется под Черчесова. «Спартак» пока в гонке за медали

— Сегодня в стартовом составе не было ни Соболева, ни Мартинса, ни Бонгонды. Связано ли это с их игрой в сборных? И опровергает ли выход Соболева на замену после перерыва информацию о вашем конфликте?

— Мы провели полноценные две недели, хорошо поработали. У ребят, которые прибыли из расположения национальных команд, было мало времени на адаптацию. Те, кто вышел сегодня в старте, полностью это заслужили.

Что касается второго вопроса, то это «Спартак»: здесь работают 300-400 сотрудников, я — главный тренер... Мы одинаково относимся как к Квинси Промесу, так и к Максиму Лайкину. Как и к любому другому игроку.

— Мозес вышел на позицию второго нападающего. Это разовая акция?

— Все зависит от конкретного матча. Но при этой схеме он может сыграть и справа, и слева, и на позиции нападающего. Он хорошо работал в последние две недели. Сегодня сделал голевую передачу, значит, неплохо чувствует себя на этой позиции. В концовке мы перевели его направо, потому что понимали, что при длинных передачах соперника лучше справятся Мартинс, Умяров или Литвинов.

— Чего не хватает «Спартаку», чтобы чаще играть так же агрессивно, как сегодня?

— Действительно, сегодня все сработало как надо. И, думаю, команда поняла мой посыл. За последние две недели мы внесли определенные корректировки и провели необходимую работу.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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