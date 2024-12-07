Пресс-конференция главного тренера красно-белых.

«Спартак» завершил первую часть сезона разгромом «Пари НН» (3:0) и увеличил победную серию: красно-белые выиграли шесть матчей подряд с общим счетом 19:2. После финального свистка Деян Станкович ответил на вопросы журналистов.

Жаль, что наступает перерыв

— Соперник «Спартака» вышел на игру с целью не пропустить. Как удалось взломать оборону «Пари НН»?

— Мы ожидали, что все сложится именно так. В первом тайме часто торопились, ошибались в простых ситуациях. В перерыве мы поговорили с ребятами, и второй тайм получился отменным. Играли четко, прямо, с большой концентрацией. Результат вы видели.

— Как относитесь к статистике? «Спартак» на первом месте по ожидаемым голам, интенсивности прессинга и другим показателям...

— Цифры, цифры, цифры... К ним можно относиться по-разному. Представьте, что у нас владение 70 на 30, 20 ударов по воротам, но мы проигрываем. А я говорю: смотрите на цифры, мы играли лучше. Другой момент: соперник нас во всем превосходит, но мы побеждаем 1:0. И я скажу в ответ на критику: смотрите на табло. Цифры отражают игру, но ими можно оперировать с разным подходом.

Главная статистика будет в турнирной таблице после 30 туров. Это трофей. Я ничего не обещаю и не говорю, но надо понимать, что у нас есть цель. К ней мы идем 30 туров.

— Не обидно уходить в отпуск, когда команда в такой форме?

— Надо поблагодарить весь наш штаб: тренеров, медиков, весь клуб. Все работают и делают это хорошо. Каждый выполняет свои функции, готовит ребят к матчам. Благодарен каждому, кто день и ночь работает на благо команды. Жаль, что пауза наступает сейчас. Думаю, мы бы смогли провести на таком же уровне еще две игры! Но горжусь проделанной работой.

— Вы определились со стартовым составом, и в нем нет места Руслану Литвинову. Насколько это большая проблема для вас и для него?

— Алексис Дуарте. Точка.

— Совсем не играют Зиньковский и Игнатов. Значит ли это, что они зимой покинут команду — возможно, уйдут в аренду?

— После шести побед подряд не буду отвечать на этот вопрос.

Трансферы? Мы общаемся с руководством

— Довольны ли вы первой частью сезона?

— Если оценивать этот отрезок, то где-то мы недосчитались очков, но в целом провели его хорошо. Адаптировались, что-то меняли, следовали нашему плану. Это заслуга ребят, которые работали с большой самоотдачей.

— Будет ли «Спартак» активен зимой на трансферном рынке или нынешний состав способен решать поставленные задачи?

— Естественно, мы общаемся с руководством. Это наша ежедневная работа. Сейчас немного отдохнем, потом вернемся к этой работе. Имен я вам назвать не могу, но, естественно, что-то будет. Поймем свою отправную точку и будем двигаться дальше.

— Виден большой прогресс Угальде и Умярова. Как вы этого добились?

— Это их заслуга. Их желание работать, выкладываться. Где-то надо было их поддержать, но не более того. Они профессионалы и талантливые парни.

— Уже к Новому году «Спартак» показал отличный результат. Что дальше?

— Минимум — как сейчас. Но желательно улучшить результат.