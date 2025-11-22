Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 20:00

Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Игорь Акинфеев и Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Разбираем решения судей в субботнем дерби «Спартак» — ЦСКА (1:0).

Многие матчи «Спартака» с ЦСКА завершались скандалами и долгими разборами. Один из них когда-то едва не завершился печально для Валентина Иванова, а другой закончил карьеру Андрея Бутенко. Субботняя встреча в Тушине наверняка будет сопровождаться недовольными комментариями армейцев, но в их поражении не виноват судья Сергей Карасев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА

Первый тайм

«Карасев, Карасев, а судил как Щукин!» Так 17 лет назад написал в «СЭ» о работе тогда совсем молодого арбитра в матче «Москва» — «Сатурн» Леонид Трахтенберг.

И в этот раз в первом тайме Карасев работал хорошо, заставив вспомнить тот заголовок 2008 года. Рефери правильно не назначил пенальти после падения Данила Кругового, когда в действиях Александра Максименко, столкнувшегося с армейцем, не было ни грубости, ни безрассудства. И верно засчитал гол «Спартака».

Полузащитник ЦСКА Матия Попович и&nbsp;хавбек &laquo;Спартака&raquo; Эсекьель Барко.«Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место

На 5-й минуте матча Круговой выскочил к спартаковским воротам и сыграл в мяч, который полетел за поле. В этот момент, когда мяч еще находился в игре, с ним столкнулся вратарь. Появись в действиях Максименко элемент безрассудного поведения или действуй голкипер грубо, у арбитра появились бы основания для назначения пенальти и вынесения предупреждения. А так 11-метровый назначать было не за что.

Не возникло повода у Карасева и отменить на 43-й минуте гол красно-белых. И в этом случае вердикт всей судейской бригады, включая видеоассистентов Кирилла Левникова и Василия Казарцева, следует поддержать.

Сразу после взятия ворот и в перерыве Игорь Акинфеев делал движение правой рукой, пытаясь что-то доказать судье. По всей видимости, он показывал, что Игорь Дмитриев помешал ему добраться до мяча или выбить мяч. Но видеоповторы убеждают, что спартаковец не нарушил правил. Гол верно засчитан.

Игорь Дмитриев забил единственный гол в&nbsp;дерби &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:0) 22&nbsp;ноября.Дмитриев отобрал у Барко чудо-гол в ворота Акинфеева! И стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в сезоне

После перерыва

Заслуживают пояснений и два эпизода, произошедшие во втором тайме.

На 61-й минуте Карасев после ВАР-проверки и изучения видеозаписи на мониторе у поля изменил первоначальное решение и объявил об отмене пенальти в ворота гостей. По итоговому мнению арбитра, защитник ЦСКА Игорь Дивеев сыграл в мяч и не сфолил.

Тут с рефери можно не согласиться. Да, итоговое решение верное. Но понятнее и, видимо, правильнее было бы отменить пенальти не из-за этого. Дело в том, что чуть раньше Карасев не зафиксировал фол Жедсона Фернандеша на Родриго Вильягре, а уже потом Роман Зобнин, подхватив мяч, пошел в штрафную и Дивеев ему «поставил шлагбаум».

То есть останови тогда судья игру и назначь штрафной, ничего дальше не случилось бы. Или покажи ВАР Карасеву этот момент и объясни он отмену 11-метрового таким образом, это восприняли бы с пониманием. А сейчас идут споры, действительно ли Дивеев сыграл в мяч или же он только коснулся его, а потом сбил Зобнина. И в таком случае мнения разделяются: мол, если речь идет о простом касании, этого недостаточно для оправдания действий защитника.

Была еще массовая конфронтация, возникшая после падений Кирилла Глебова и Эсекьеля Барко. Возможно, кому-то показалось, что судья пожалел игроков и зря не достал красную карточку. На самом деле никто из футболистов не дал повода для применения самой серьезной дисциплинарной санкции. Карасев правильно определил наиболее активных участников конфликта и вынес предупреждения Мойзесу и Кристоферу Ву.

Отдельно нужно отметить, насколько проще стало работать судьям на матче с участием «Спартака» после ухода Деяна Станковича и его штаба. По крайней мере в дерби это было очень заметно.

53

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Этот гол доказывает, что в прошлом веке были умней.

    22.11.2025

  • Niko McCowrey

    Зидан не бил Матерацци! То, что вы видели - первые запуски ИИ в трансляцию, на основании мультиков Диснея. Ибо на Мосфильме такое снять было невозможно )стеб, для альтернативно одаренных).

    22.11.2025

  • Niko McCowrey

    Он не сошли с ума. Они изначально его не имели. "Нельзя сойти с того, чего нет" (Стэтхем, неизданное).

    22.11.2025

  • Александр Солодовников

    Ни Спартак ни ЦСКА ничего толком не показали, один шальной гол залетел да и тот теперь говорят спорный... об остальном нет говорить никакого смысла одно разочарование от игры команд...

    22.11.2025

  • Niko McCowrey

    "Пенальти ставит Карасев" (СЭ везде) Ставят чепушил раком, СЭ. А пенальти, "русскоязычные" авторы издания, "назначают":rage:. По сути, Бобров: судья на поле - "бог, царь и воинский начальник" (с). Хоть ты, Бобров, убейся об стену, хоть мы, рядовые пользователи недоресурса. И это - правильно! Ибо должен быть хоть какой-то порядок и лицо, за него ответственное, а не всеобщая анархия, кою ты тут, Бобров, плавно набрасываешь (но со знанием дела, надо признать).

    22.11.2025

  • madwhiteman

    Меня не глючит ? Бобров сказал что не надо давать пенальти Спартаку? Что-то новое.

    22.11.2025

  • aug081266

    Артурчик,после того как я узнал,что ты не разбираешься что такое штрафная и что такое вратарская я ни о чем тебя больше не спрашиваю...

    22.11.2025

  • Saypin

    еще один мирдверьмяч

    22.11.2025

  • Saypin

    куда жопотушитель прислать? черкани адресок

    22.11.2025

  • aug081266

    А ты бывал ,,во всех странах"?... Или каждый день читаешь спортивные газеты на местном языке?...

    22.11.2025

  • владимир ходкин

    Так не после каждого наступа, забивают гол или ставят пенальти, кстати Цска с Ростовом, после такого же наступа пенальти отменили, а время прошло ещё больше.

    22.11.2025

  • михаил овчинников

    он был одним из лучших несколько лет назад... и то когда судил в Европе !!! в России количество ошибок за а последние несколько лет увеличились в разы!!! и причём никого не засуживает а просто косячит во все стороны

    22.11.2025

  • aug081266

    Замечательно,Артурчик!...А теперь расскажи почему Барко после подката Глебову всю заварушку пролежал держась за рожу хотя там было ПОЛ МЕТРА от неё до руки или ноги Глебова?...И как Максименко в конце матча две минуты умирая лежал на газоне после легкого касания то ли с Лукиным,то ли вообще со своими?...Или твои всегда белые и пушистые а остальные все бяки?...

    22.11.2025

  • Артур Дент

    Это футбол. Раз устоял и играешь, значит не лупили, а игровой контакт. Логично?

    22.11.2025

  • михаил овчинников

    перед этим был такой же фол на игроке спартака (причем в этой же атаке)!!! так что тут момент на момент... типа судья дал бороться

    22.11.2025

  • Alexey Ryabtsov

    ну это же другое....))))да уж

    22.11.2025

  • Артур Дент

    Газпрому нужна была ничья без скандала. Не вышло.

    22.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    карась 60 минут не видил нарушени спартака.пото 30 минут не видил нарушений цска.просто он карась.он плохой судья(

    22.11.2025

  • Артур Дент

    Карась подстилка газпромовская, потому и "лучший"

    22.11.2025

  • aug081266

    А про фол Жедсона на Вильягре перед этим эпизодом ты как и Бобров тоже стыдливо промолчал?...Ты тоже видишь только то,что нужно видеть?...Чем ты лучше?...

    22.11.2025

  • Chibr89

    дивеев дунул на мяч если не фол то Зобнин бы с левой положил бы

    22.11.2025

  • Артур Дент

    это штрафная площадь, там вратарь неприкасаем и мяч вне игры до контакта.

    22.11.2025

  • Владимир И.

    О чем шум-гам? Судейство обычное для нашего чемпионата. Не хуже и не лучше чем в среднем за сезон. Главное никого не сломали, не удалили на дисквалификацию и обошлось без массовых драк на поле и на трибунах.

    22.11.2025

  • aug081266

    Офигеть от Боброва!... ,,Появись в действиях Максименко элемент безрассудного поведения или действуй голкипер грубо, у арбитра появились бы основания для назначения пенальти"...А когда игрок в борьбе за верховой мяч наступает на стопу соперника и назначается пенальти это БЕЗРАССУДНО ИЛИ ГРУБО?!...Почему за это дают пенальти а за ,,он не хотел" не дали?... А Дмитриев просто затолкал правой рукой Акинфеева за линию ворот и ,,гол защитан верно"?!...

    22.11.2025

  • Jean4

    У нас новые правила игры, коснись мяча потом можешь снести нападающего, который тебя уже обыграл и врывается в штрафную, наказания не будет! Браво!

    22.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Карась один из двух лучших арбитров в стране. Так было и так будет!! Когда и отчего периодически у некоторых дымит пукан - проблема некоторых..

    22.11.2025

  • Вашей мамы друг

    ну то есть, можно лупить по ногам и если человек сразу не упал - не считается? ) Ты серьезно? ))))

    22.11.2025

  • Бильбо Бэггинс

    По факту сегодня Спартак по моментам мог 3-0 выигрывать,победа по делу,кони не унывать...

    22.11.2025

  • Артур Дент

    Там таких наступов были вагон и маленькая тележка. А как же "градус, планка" и т.д. от газпромовских комментаторов?

    22.11.2025

  • Pitersamur

    Нет, Радимов в студии сказал что это "прошлый век"...

    22.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    круг в штрафной первый на мяче.макимка в него врезается,ч то это?

    22.11.2025

  • Den211

    Даа, зато когда Станкович во все горло орал на все нарушения правил на спартаковцах когда им после этого забивали это все ВАРы и ЭСКи отмазывали. А тут сразу Жерсон сфолил! А в итоге Дивеев коснулся мяча? На сколько же милиметров это было что мяч траекторию вообще не изменил ни на тот же мм? А очередной придуманный штрафной в концовке? А 10(!!) минут добавленных?? Карась уже не знал как еще прыгнуть до ничейки!

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол.

    +Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Где там Дивеев коснулся? Остальное все от лукавого, кого там раньше свалили, потому что Карась сказал в микрофон, что Дивеев сыграл в мяч.

    22.11.2025

  • Soliton Оренбург

    Карась один из двух лучших арбитров в стране. Так было и так будет!! Когда и отчего периодически у некоторых дымит пукан - проблема некоторых..

    22.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    тут и проблема карася.плывет даже после ВАР.конечно пенальти.но скажи что нарушение против игрока Цска было раньше?Но то что он сотвоил.полный обсурд(Лапочкин тоже пургу нес.что Девей первый на мече),ну с Круговым(100%)пенальти,А так скучная игра(

    22.11.2025

  • Aprel

    Во всех странех, с появлением ВАР, стало меньше спорных вопросов и, только в чекистской России, этих споров стало больше?! Совпадение? Не думаю! Нет Закона, нет и государства...Вернее оно есть, только в головах тупой гопоты из питера...:face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::money_mouth::relaxed:?

    22.11.2025

  • НВ

    Оставьте Деяна в покое, медиарасты.

    22.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    А шо, теперь при розыгрыше углового вратарь не ставит на ближнюю штангу своего игрока?

    22.11.2025

  • Lars Berger

    Почините сайт, Бобров! А уж потом - рассуждайте о своих пенальти и офсайдах... Сколько угодно. Почините сайт! Проявите Уважение к болельщикам.

    22.11.2025

  • korkodil

    Отдельно нужно отметить, насколько проще стало работать судьям на матче с участием «Спартака» после ухода Деяна Станковича и его штаба. _____________________________ Действительно стало намного удобнее обстряпывать судейские делишки, ведь никто кроме Станковича не будет поднимать эти вопросы. Свою задачу СЭ и в частности Бобров выполнили на отлично.

    22.11.2025

  • Soulles2

    Карася на СВО, пусть кровью искупит безумное судейство ))

    22.11.2025

  • владимир ходкин

    А ему и не били по ногам. Ему наступили на ногу, по этому он и упал не сразу. Карасёву скорей всего про это и сказали, но это же Карасёв, как он может признать, что пропустил нарушение, вот и сказал, про касание Дивеева.

    22.11.2025

  • itiv

    Свят!Свят!Свят! Только там можно смотреть ЧР.

    22.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    всем авторам постов - МЕСЯЦ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ, за обсуждение действий самого честного судьи России и одной тысяси уплей....:joy::joy::joy: Если это не ШЛАГБАУМ от Дивеева, - то Зидан НИКОГДА не бил Маттерацци :joy::joy::joy: С другой стороны, если бы Угальде попадал с левой в половину пустых ворот, пока Конифей валялся в другом углу, то можно было бы отстать от Карася...:joy::joy::joy:

    22.11.2025

  • lvb

    Уровень Лапкина известен всем. Он сейчас "нелегитимен", аки один мальчик в соседней стране)). Лапкину впаяли от УЕФА 10 лет "без права работать в судействе", кароч бан по профнеприигодности. А его ДСИ использует аки "инспектор на играх РПЛ", хотя это запрещно. То есть Лапкин никто и звать никак. На каком основании ты используешь его трепотню, Бобров? Ты свои имхи царапай. Есть еще один такой же придурок, который "але, реф". Он был изгнан как раз из ДСИ, по "профнепригодности". На кой нам бредни клоунов? Бобров, увольняйсо)

    22.11.2025

  • george64

    Вообще-то, если бы захотели, вполне могли бы и пенальти в ворота Спартака поставить за идиотство (в момент контакта с Круговым вратарь подался на него) Максименко, да и гол отменить. Сколько раз мы такое видели в судействе действий Спартака.. Но сегодня ..чудеса прям..

    22.11.2025

  • seiko

    Бобрик в своё репертуаре " всё сто за мясо справедливо, всё что против -несправедливо"!!! Дебил продажный!

    22.11.2025

  • Артур Дент

    Вильягра упал только в момент, когда понял, что упустил мяч. Когда бьют по ногам, то падают сразу и с криком. Так что мимо такое оправдание. Дивеев задел мяч, который пробрасывал Зобнин, и после этого сбил его в штрафной площади. По итогу пенальти и красная карточка за "фол последней надежды". Но эта могучая кучка питерских высосала (явно не из пальца) микромомент, чтобы оставить конявых в игре и сгонять выгодную сами знаете кому ничейку.

    22.11.2025

  • svnest

    сюр какой то начинается в судействе, ну или идёт... обычные на мой взгляд вещи мы объяснем с абсурдных точек зрения... у судей от этого и мозги закрутились так что они и сами не понимают как судить....

    22.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Просто напоминаю, что всем несогласным с Карасевым следует уплОтить штраф в КДК и отбыть дисквалификацию:relaxed:??

    22.11.2025

  • sdf_1

    А сейчас идут споры, действительно ли Дивеев сыграл в мяч или же он только коснулся его, а потом сбил Зобнина. И в таком случае мнения разделяются: мол, если речь идет о простом касании, этого недостаточно для оправдания действий защитника. ----------------- Сейчас как раз тот момент, когда хотелось бы услышать мнение именно синьора Боброва. Но он почему-то решил промолчать. P.S. Когда в студии Матч-ТВ Лапочкин стал рассказывать, что пенальти ставить не надо было, потому что Дивеев сыграл в мяч, то Радимов задал ему всего один вопрос: "Вы там все с ума сошли, что ли?"

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол.

    ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    ФК ЦСКА (Москва)
    Сергей Карасев (судья)
    Читайте также
    Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
    Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
    Пострадавший при атаке БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации
    Дмитриев назвал Стармера и глав ЕС лидерами хаоса и поджигателями войны
    Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Мерца на саммите G20
    У бывшего футболиста сборной России Алдонина выявили тяжелое заболевание
    Популярное видео
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    Романов — первый тренер «Спартака», победивший в дебютном матче с 2018 года. В последний раз с трех очков стартовал Кононов
    «Рубин» — «Ахмат»: Даку открыл счет, получил желтую карточку и пропустит матч с «Зенитом»
    «Молюсь, чтобы эта бригада нас больше не судила». ЦСКА и «Спартак» хором разносят арбитров в дерби
    Бабаев: «Наша задача, чтобы Алдонин победил болезнь. Конечно, ЦСКА не останется в стороне»
    Бабаев о матче «Спартак» — ЦСКА: «Было много борьбы, отсюда и вопросы к судейским трактовкам»
    ЦСКА всухую проиграл три матча после международных пауз в этом сезоне
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя