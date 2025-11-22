Карасев правильно не наказал «Спартак» пенальти и засчитал гол. А вы не согласны?

Разбираем решения судей в субботнем дерби «Спартак» — ЦСКА (1:0). Многие матчи «Спартака» с ЦСКА завершались скандалами и долгими разборами. Один из них когда-то едва не завершился печально для Валентина Иванова, а другой закончил карьеру Андрея Бутенко. Субботняя встреча в Тушине наверняка будет сопровождаться недовольными комментариями армейцев, но в их поражении не виноват судья Сергей Карасев. Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

22 ноября, 16:45. Лукойл Арена (Москва) Первый тайм «Карасев, Карасев, а судил как Щукин!» Так 17 лет назад написал в «СЭ» о работе тогда совсем молодого арбитра в матче «Москва» — «Сатурн» Леонид Трахтенберг. И в этот раз в первом тайме Карасев работал хорошо, заставив вспомнить тот заголовок 2008 года. Рефери правильно не назначил пенальти после падения Данила Кругового, когда в действиях Александра Максименко, столкнувшегося с армейцем, не было ни грубости, ни безрассудства. И верно засчитал гол «Спартака». «Спартак» начал жизнь без Станковича с победного дерби! Угловой от Барко и гол Дмитриева не пустили ЦСКА на первое место На 5-й минуте матча Круговой выскочил к спартаковским воротам и сыграл в мяч, который полетел за поле. В этот момент, когда мяч еще находился в игре, с ним столкнулся вратарь. Появись в действиях Максименко элемент безрассудного поведения или действуй голкипер грубо, у арбитра появились бы основания для назначения пенальти и вынесения предупреждения. А так 11-метровый назначать было не за что. Не возникло повода у Карасева и отменить на 43-й минуте гол красно-белых. И в этом случае вердикт всей судейской бригады, включая видеоассистентов Кирилла Левникова и Василия Казарцева, следует поддержать. Сразу после взятия ворот и в перерыве Игорь Акинфеев делал движение правой рукой, пытаясь что-то доказать судье. По всей видимости, он показывал, что Игорь Дмитриев помешал ему добраться до мяча или выбить мяч. Но видеоповторы убеждают, что спартаковец не нарушил правил. Гол верно засчитан. Дмитриев отобрал у Барко чудо-гол в ворота Акинфеева! И стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в сезоне После перерыва Заслуживают пояснений и два эпизода, произошедшие во втором тайме. На 61-й минуте Карасев после ВАР-проверки и изучения видеозаписи на мониторе у поля изменил первоначальное решение и объявил об отмене пенальти в ворота гостей. По итоговому мнению арбитра, защитник ЦСКА Игорь Дивеев сыграл в мяч и не сфолил. Тут с рефери можно не согласиться. Да, итоговое решение верное. Но понятнее и, видимо, правильнее было бы отменить пенальти не из-за этого. Дело в том, что чуть раньше Карасев не зафиксировал фол Жедсона Фернандеша на Родриго Вильягре, а уже потом Роман Зобнин, подхватив мяч, пошел в штрафную и Дивеев ему «поставил шлагбаум». То есть останови тогда судья игру и назначь штрафной, ничего дальше не случилось бы. Или покажи ВАР Карасеву этот момент и объясни он отмену 11-метрового таким образом, это восприняли бы с пониманием. А сейчас идут споры, действительно ли Дивеев сыграл в мяч или же он только коснулся его, а потом сбил Зобнина. И в таком случае мнения разделяются: мол, если речь идет о простом касании, этого недостаточно для оправдания действий защитника. Была еще массовая конфронтация, возникшая после падений Кирилла Глебова и Эсекьеля Барко. Возможно, кому-то показалось, что судья пожалел игроков и зря не достал красную карточку. На самом деле никто из футболистов не дал повода для применения самой серьезной дисциплинарной санкции. Карасев правильно определил наиболее активных участников конфликта и вынес предупреждения Мойзесу и Кристоферу Ву. Отдельно нужно отметить, насколько проще стало работать судьям на матче с участием «Спартака» после ухода Деяна Станковича и его штаба. По крайней мере в дерби это было очень заметно.

Излучение Гаврилова-Черенкова Этот гол доказывает, что в прошлом веке были умней. 22.11.2025

Niko McCowrey Зидан не бил Матерацци! То, что вы видели - первые запуски ИИ в трансляцию, на основании мультиков Диснея. Ибо на Мосфильме такое снять было невозможно )стеб, для альтернативно одаренных). 22.11.2025

Niko McCowrey Он не сошли с ума. Они изначально его не имели. "Нельзя сойти с того, чего нет" (Стэтхем, неизданное). 22.11.2025

Александр Солодовников Ни Спартак ни ЦСКА ничего толком не показали, один шальной гол залетел да и тот теперь говорят спорный... об остальном нет говорить никакого смысла одно разочарование от игры команд... 22.11.2025

Niko McCowrey "Пенальти ставит Карасев" (СЭ везде) Ставят чепушил раком, СЭ. А пенальти, "русскоязычные" авторы издания, "назначают":rage:. По сути, Бобров: судья на поле - "бог, царь и воинский начальник" (с). Хоть ты, Бобров, убейся об стену, хоть мы, рядовые пользователи недоресурса. И это - правильно! Ибо должен быть хоть какой-то порядок и лицо, за него ответственное, а не всеобщая анархия, кою ты тут, Бобров, плавно набрасываешь (но со знанием дела, надо признать). 22.11.2025

madwhiteman Меня не глючит ? Бобров сказал что не надо давать пенальти Спартаку? Что-то новое. 22.11.2025

aug081266 Артурчик,после того как я узнал,что ты не разбираешься что такое штрафная и что такое вратарская я ни о чем тебя больше не спрашиваю... 22.11.2025

Saypin еще один мирдверьмяч 22.11.2025

Saypin куда жопотушитель прислать? черкани адресок 22.11.2025

aug081266 А ты бывал ,,во всех странах"?... Или каждый день читаешь спортивные газеты на местном языке?... 22.11.2025

владимир ходкин Так не после каждого наступа, забивают гол или ставят пенальти, кстати Цска с Ростовом, после такого же наступа пенальти отменили, а время прошло ещё больше. 22.11.2025

михаил овчинников он был одним из лучших несколько лет назад... и то когда судил в Европе !!! в России количество ошибок за а последние несколько лет увеличились в разы!!! и причём никого не засуживает а просто косячит во все стороны 22.11.2025

aug081266 Замечательно,Артурчик!...А теперь расскажи почему Барко после подката Глебову всю заварушку пролежал держась за рожу хотя там было ПОЛ МЕТРА от неё до руки или ноги Глебова?...И как Максименко в конце матча две минуты умирая лежал на газоне после легкого касания то ли с Лукиным,то ли вообще со своими?...Или твои всегда белые и пушистые а остальные все бяки?... 22.11.2025

Артур Дент Это футбол. Раз устоял и играешь, значит не лупили, а игровой контакт. Логично? 22.11.2025

михаил овчинников перед этим был такой же фол на игроке спартака (причем в этой же атаке)!!! так что тут момент на момент... типа судья дал бороться 22.11.2025

Alexey Ryabtsov ну это же другое....))))да уж 22.11.2025

Артур Дент Газпрому нужна была ничья без скандала. Не вышло. 22.11.2025

Dmitry Koltsov карась 60 минут не видил нарушени спартака.пото 30 минут не видил нарушений цска.просто он карась.он плохой судья( 22.11.2025

Артур Дент Карась подстилка газпромовская, потому и "лучший" 22.11.2025

aug081266 А про фол Жедсона на Вильягре перед этим эпизодом ты как и Бобров тоже стыдливо промолчал?...Ты тоже видишь только то,что нужно видеть?...Чем ты лучше?... 22.11.2025

Chibr89 дивеев дунул на мяч если не фол то Зобнин бы с левой положил бы 22.11.2025

Артур Дент это штрафная площадь, там вратарь неприкасаем и мяч вне игры до контакта. 22.11.2025

Владимир И. О чем шум-гам? Судейство обычное для нашего чемпионата. Не хуже и не лучше чем в среднем за сезон. Главное никого не сломали, не удалили на дисквалификацию и обошлось без массовых драк на поле и на трибунах. 22.11.2025

aug081266 Офигеть от Боброва!... ,,Появись в действиях Максименко элемент безрассудного поведения или действуй голкипер грубо, у арбитра появились бы основания для назначения пенальти"...А когда игрок в борьбе за верховой мяч наступает на стопу соперника и назначается пенальти это БЕЗРАССУДНО ИЛИ ГРУБО?!...Почему за это дают пенальти а за ,,он не хотел" не дали?... А Дмитриев просто затолкал правой рукой Акинфеева за линию ворот и ,,гол защитан верно"?!... 22.11.2025

Jean4 У нас новые правила игры, коснись мяча потом можешь снести нападающего, который тебя уже обыграл и врывается в штрафную, наказания не будет! Браво! 22.11.2025

Soliton Оренбург Карась один из двух лучших арбитров в стране. Так было и так будет!! Когда и отчего периодически у некоторых дымит пукан - проблема некоторых.. 22.11.2025

Вашей мамы друг ну то есть, можно лупить по ногам и если человек сразу не упал - не считается? ) Ты серьезно? )))) 22.11.2025

Бильбо Бэггинс По факту сегодня Спартак по моментам мог 3-0 выигрывать,победа по делу,кони не унывать... 22.11.2025

Артур Дент Там таких наступов были вагон и маленькая тележка. А как же "градус, планка" и т.д. от газпромовских комментаторов? 22.11.2025

Pitersamur Нет, Радимов в студии сказал что это "прошлый век"... 22.11.2025

Dmitry Koltsov круг в штрафной первый на мяче.макимка в него врезается,ч то это? 22.11.2025

Den211 Даа, зато когда Станкович во все горло орал на все нарушения правил на спартаковцах когда им после этого забивали это все ВАРы и ЭСКи отмазывали. А тут сразу Жерсон сфолил! А в итоге Дивеев коснулся мяча? На сколько же милиметров это было что мяч траекторию вообще не изменил ни на тот же мм? А очередной придуманный штрафной в концовке? А 10(!!) минут добавленных?? Карась уже не знал как еще прыгнуть до ничейки! 22.11.2025

Инсайды на Футбол. +Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 22.11.2025

Kirill Boglovsky Где там Дивеев коснулся? Остальное все от лукавого, кого там раньше свалили, потому что Карась сказал в микрофон, что Дивеев сыграл в мяч. 22.11.2025

Soliton Оренбург Карась один из двух лучших арбитров в стране. Так было и так будет!! Когда и отчего периодически у некоторых дымит пукан - проблема некоторых.. 22.11.2025

Dmitry Koltsov тут и проблема карася.плывет даже после ВАР.конечно пенальти.но скажи что нарушение против игрока Цска было раньше?Но то что он сотвоил.полный обсурд(Лапочкин тоже пургу нес.что Девей первый на мече),ну с Круговым(100%)пенальти,А так скучная игра( 22.11.2025

Aprel Во всех странех, с появлением ВАР, стало меньше спорных вопросов и, только в чекистской России, этих споров стало больше?! Совпадение? Не думаю! Нет Закона, нет и государства...Вернее оно есть, только в головах тупой гопоты из питера...:face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::money_mouth::relaxed:? 22.11.2025

НВ Оставьте Деяна в покое, медиарасты. 22.11.2025

Гмитрий Дуберниев А шо, теперь при розыгрыше углового вратарь не ставит на ближнюю штангу своего игрока? 22.11.2025

Lars Berger Почините сайт, Бобров! А уж потом - рассуждайте о своих пенальти и офсайдах... Сколько угодно. Почините сайт! Проявите Уважение к болельщикам. 22.11.2025

korkodil Отдельно нужно отметить, насколько проще стало работать судьям на матче с участием «Спартака» после ухода Деяна Станковича и его штаба. _____________________________ Действительно стало намного удобнее обстряпывать судейские делишки, ведь никто кроме Станковича не будет поднимать эти вопросы. Свою задачу СЭ и в частности Бобров выполнили на отлично. 22.11.2025

Soulles2 Карася на СВО, пусть кровью искупит безумное судейство )) 22.11.2025

владимир ходкин А ему и не били по ногам. Ему наступили на ногу, по этому он и упал не сразу. Карасёву скорей всего про это и сказали, но это же Карасёв, как он может признать, что пропустил нарушение, вот и сказал, про касание Дивеева. 22.11.2025

itiv Свят!Свят!Свят! Только там можно смотреть ЧР. 22.11.2025

АйЯЯйКиН-СССР всем авторам постов - МЕСЯЦ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ, за обсуждение действий самого честного судьи России и одной тысяси уплей....:joy::joy::joy: Если это не ШЛАГБАУМ от Дивеева, - то Зидан НИКОГДА не бил Маттерацци :joy::joy::joy: С другой стороны, если бы Угальде попадал с левой в половину пустых ворот, пока Конифей валялся в другом углу, то можно было бы отстать от Карася...:joy::joy::joy: 22.11.2025

lvb Уровень Лапкина известен всем. Он сейчас "нелегитимен", аки один мальчик в соседней стране)). Лапкину впаяли от УЕФА 10 лет "без права работать в судействе", кароч бан по профнеприигодности. А его ДСИ использует аки "инспектор на играх РПЛ", хотя это запрещно. То есть Лапкин никто и звать никак. На каком основании ты используешь его трепотню, Бобров? Ты свои имхи царапай. Есть еще один такой же придурок, который "але, реф". Он был изгнан как раз из ДСИ, по "профнепригодности". На кой нам бредни клоунов? Бобров, увольняйсо) 22.11.2025

george64 Вообще-то, если бы захотели, вполне могли бы и пенальти в ворота Спартака поставить за идиотство (в момент контакта с Круговым вратарь подался на него) Максименко, да и гол отменить. Сколько раз мы такое видели в судействе действий Спартака.. Но сегодня ..чудеса прям.. 22.11.2025

seiko Бобрик в своё репертуаре " всё сто за мясо справедливо, всё что против -несправедливо"!!! Дебил продажный! 22.11.2025

Артур Дент Вильягра упал только в момент, когда понял, что упустил мяч. Когда бьют по ногам, то падают сразу и с криком. Так что мимо такое оправдание. Дивеев задел мяч, который пробрасывал Зобнин, и после этого сбил его в штрафной площади. По итогу пенальти и красная карточка за "фол последней надежды". Но эта могучая кучка питерских высосала (явно не из пальца) микромомент, чтобы оставить конявых в игре и сгонять выгодную сами знаете кому ничейку. 22.11.2025

svnest сюр какой то начинается в судействе, ну или идёт... обычные на мой взгляд вещи мы объяснем с абсурдных точек зрения... у судей от этого и мозги закрутились так что они и сами не понимают как судить.... 22.11.2025

Liechtenstein Air Force Просто напоминаю, что всем несогласным с Карасевым следует уплОтить штраф в КДК и отбыть дисквалификацию:relaxed:?? 22.11.2025

sdf_1 А сейчас идут споры, действительно ли Дивеев сыграл в мяч или же он только коснулся его, а потом сбил Зобнина. И в таком случае мнения разделяются: мол, если речь идет о простом касании, этого недостаточно для оправдания действий защитника. ----------------- Сейчас как раз тот момент, когда хотелось бы услышать мнение именно синьора Боброва. Но он почему-то решил промолчать. P.S. Когда в студии Матч-ТВ Лапочкин стал рассказывать, что пенальти ставить не надо было, потому что Дивеев сыграл в мяч, то Радимов задал ему всего один вопрос: "Вы там все с ума сошли, что ли?" 22.11.2025