Станкович угадал со всеми решениями и заслужил победу. Николич перестраховался и зря оставил вне основы Мусаева и Пьянича

Обозреватель «СЭ» — о первой победе «Спартака» на «ВЭБ-Арене» с весны 2017 года.

«Спартак» взял свое, чего не сделал в Питере

Любой команде, а тем более той, которая ищет себя под руководством нового тренера, очень важно выигрывать, дожимать те важные матчи, в которых она наиграла на победу. Потому что если этого не происходит — вера в то, что ставит тренер, у игроков постепенно теряется.

«Спартак» Деяна Станковича однажды так оплошал, не победив в Санкт-Петербурге. Второй раз, находясь на шестом месте, он себе такой щедрости позволить не мог, не имел права. Поэтому два угловых ЦСКА на двух последних добавленных минутах, возможно, решали гораздо больше, чем результат отдельно взятого матча, — хотя как знать. С ними оборона красно-белых справилась легко, и я вообще не могу вспомнить ни одного момента за 90 минут, когда Александр Максименко активно вступил в игру.

По мне, победа «Спартака» — по делу. Красно-белые играли в свой футбол, вели игру 80% времени, не только владели мячом, но и знали, что с этим мячом делать. Станкович полностью угадал с составом, выученной уже схемой 4-3-3 и тактикой. Угадал, ничего лишнего не придумывая.

Вчера в предисловии к матчу я писал, что с восемью игроками все ясно, и не ошибся: все были на месте. В появлении Тео Бонгонды после Нижнего Новгорода не сомневался, в Олеге Рябчуке и паре центральных защитников Срджан Бабич — Руслан Литвинов — тоже. Лидер атакующей группы команды, Эсекиэль Барко, играл так, как должен. Манфред Угальде — пожалуй, не вполне, но спартаковская полузащита доминировала, и центр поля мне видится именно той зоной, где победитель оказался сильнее проигравшего.

Победный мяч Бонгонды на 45-й минуте получился отличным во всех отношениях. Не соглашусь с комментатором Георгием Черданцевым, что «Спартак» в тот момент воспользовался единственной ошибкой ЦСКА в первом тайме. Не было там чьей-то ярко выраженной ошибки, а была отличная комбинация и классный удар. Ключевой пас в одно касание после продольной передачи Даниила Денисова сделал другой Даниил, Пруцев, а Тео все исполнил матерски — сначала рванул с края в центр, здорово пробросив мяч мимо Мойзеса, а потом этаким сваливающимся ударом, очень неудобным для Игоря Акинфеева, пробил в дальний угол. Не забив ничего в десяти первых турах, Бонгонда делает это второй матч подряд. И приносит красно-белым две победы.

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда (в центре) забивает гол в матче РПЛ против ЦСКА. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Один из тех, кого мало кто ожидал увидеть в основе, Пруцев, заслуженно, на мой взгляд, был признан лучшим игроком, не только отдав две голевые, но и постоянно находясь в центре событий и почти всегда принимая правильные решения. Да, травмы Романа Зобнина и Кристофера Мартинса фактически не оставили Станковичу выбора на позиции второй наряду с Барко «восьмерки». Но главное, что игрок, до матча в Нижнем почти не выходивший в чемпионате, а там сыгравший на другом месте, оказался к этой ответственности на сто процентов готов. Вторая желтая Облякову, когда он успел пробросить мяч головой и получил от Ивана в эту самую голову, — тоже ему в плюс. Ведь от Облякова в концовке могла исходить наибольшая угроза.

Маркиньос тоже качественно работал и вперед, и назад. А это ведь была самая большая, пожалуй, проблема — выбрать правильного игрока слева. И Станкович смог это сделать, а Маркиньос — помочь Рябчуку справиться с Обляковым и при этом не обнулить себя в атакующих действиях: они с игроком сборной Молдавии вообще здорово менялись местами и страховали друг друга.

В конце игры я, признаюсь, не понимал, почему Деян заменил Угадьде не на Николсона и играл без чистых нападающих. Но «Спартак» явно хотел выходить из обороны низом и не использовать длинные передачи — может, поэтому. Но я боялся, что еще и в отсутствие Мартинса не хватит одного большого на стандарте у своих ворот. Однако ж хватило.

И стремление выбегать в контратаки через передачи низом в конце концов сработало. С первой попытки, когда выходили вчетвером, правда, Барко пожадничал, но со второй идеально на паузе разобрался в своей (!) штрафной — и начал идеальную контратаку со второй голевой Пруцева и блестящим «черпаком» Медины, которого хоть только на матчи с ЦСКА и выпускай.

Главный тренер ЦСКА Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА переосторожничал, и в этом видится слабость Николича

ЦСКА с самого начала был чрезмерно осторожен — и теперь становится понятным, почему команда Марко Николича при большом потенциале не выиграла почти ни у кого из конкурентов — только у «Динамо». Низкий блок, неважный выход из обороны, с которым ближе к концу помог Миралем Пьянич — но оказалось уже слишком поздно. Что вообще можно вспомнить, кроме эпизода сразу после удаления Литвинова и до выхода Алексиса Дуарте, когда Бабич накрыл удар Облякова? Да ничего. Даже стандарты не работали, несмотря на заметное армейское преимущество в росте.

И решение с Гуарирапой, а не Мусаевым в основе, притом что у Сауля на момент матча было ноль голов в чемпионате, а у Тамерлана — шесть, было алогично и не сработало. Мусаев, исходя и из того, что происходило ранее, и из того, что мы увидели вчера, должен был оказаться в старте. Гуарирапа вообще не объяснил своей игрой, почему решение было принято в его пользу.

Молодой Кисляк, а не опытнейший Пьянич — этот ход тоже не сработал. Они с Сашей Зделаром играли в центре полузащиты, и у ЦСКА большую часть матча, как раз до появления Миралема, совсем не было выхода из обороны в атаку. Никакой опасности не возникало и с флангов, хотя и Даниил Круговой, и Милан Гайич — игроки квалифицированные. Но «Спартаку» удалось их нейтрализовать.

Судья Алексей Сухой (в центре) показывает красную карточку Ивану Облякову (слева). Фото Александр Федоров, «СЭ»

А драки и красные карточки — так потому это и называется дерби. Можно предъявлять претензии судьям за какие-то решения (в частности, я не понял прямой красной карточки Литвинову, не наносившему, в отличие от Виллиана Роши, удара, а также отсутствие предупреждений Кисляку за грубый фол на Барко и Мойзесу за попытку поднять Пруцева с газона), но в таком матче заполыхать могло в любую секунду. И полыхало. Сказать, что решения Алексея Сухого как-то принципиально изменили игру, нельзя. А сделать ее тихой-мирной было невозможно в принципе.

«Спартак» впервые с чемпионского сезона победил на «ВЭБ-Арене», но не думаю, что из этого можно делать глобальные выводы. Просто конкретно сегодня красно-белые оказались смелее, целостнее и сильнее красно-синих, а Станкович переиграл друга детства Николича, с которым у них и сейчас квартиры в одном белградском доме.

Думаю, сомнения в тренерском уровне, которые Деян вызвал своей работой в первой половине осени, он вчера... нет, не то чтобы полностью развеял. Но сработал, как я повторяю то же слово, что использовал после Нижнего, — адекватно. И этого оказалось достаточно.