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24 апреля, 23:00

Сверхволевая победа Абаскаля! Но стартовый план испанца — катастрофа

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
«Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Константин Алексеев — об огненном матче «Спартак» — «Краснодар» (4:3).
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:3
Краснодар

Фантастический сюжет в Тушине — 0:2, 2:2, 2:3, 4:3! «Спартак» перевернул сложнейший матч и оторвался на три очка от ЦСКА, накануне в большинстве упустившего победу над «Локомотивом»! Гильермо Абаскаль снова герой? Не все так однозначно.

Всего один выигрыш в семи последних встречах намекал — красно-белым пора что-то менять. Абаскаль тоже так решил, но его идея изначально выглядела максимально спорной. Старательно внедрять схему с четырьмя защитниками, чтобы в решающий момент применить расстановку 5-3-2? А в опорную зону отправить номинального футболиста обороны Маслова? Дома, когда обязательно нужна победа, выпускать только трех исполнителей атакующего плана — Игнатова, Соболева и Бальде?!

&laquo;Спартак&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. Самый безумный матч сезона: «Спартак» дважды проигрывал, но все же вырвал победу над «Краснодаром»

Такой рискованный вариант хорош, если работает. Все сомневающиеся — недалекие люди, а ты — гений. Но вот когда нет, то к тренеру возникают большие вопросы. Смысл предельно насыщать центр обороны, если все равно он трещит и уже через 10 минут ты в роли догоняющего? И кем взламывать соперника, когда основной козырь семи полевых из десяти — отбор?

Абаскаль немного поплыл на фоне неимоверного давления, которое всегда испытывают тренеры в «Спартаке»? В 34 года это не вызвало бы удивления. Но испанцу следует отдать должное — Гильермо довольно быстро признал ошибку со стартовым планом. Зобнин вышел на поле уже на 36-й минуте вместо расклеившегося Чернова. В перерыве Абаскаль вернулся к схеме с четырьмя защитниками, выпустил Промеса, далее Зиньковского и Николсона — эти ребята в компании с Соболевым и переломили ход встречи. Да, помог своей расхлябанностью Кривцов, который привез два голевых выпада москвичей и полностью заслужил обратную замену. Но как же хорош был «Спартак» в стремительных контратаках!

Гильермо Абаскаль. «Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче

Забить четыре гола за один тайм, проявить столько воли к победе... Соболев, Зиньковский, Промес и даже Николсон рвали и метали. После перерыва мы уже видели ту команду Абаскаля, что влюбляла в себя осенью — страстью, куражом, скоростью, нацеленностью на ворота. Пусть не на постоянной основе, но эпизодами — точно. Этого хватило.

Испанец явно перенервничал, сил праздновать не осталось — с финальным свистком стремительно рванул в подтрибунное помещение, убеждая, насколько важной стала для него победа. «Спартак» на коне. Но в эйфории не стоит забывать о провальном стартовом плане и отвратительной игре в обороне.

Хотя зрелище москвичи и краснодарцы подарили болельщикам ярчайшее!

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
7
33
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