Угальде — новый король лиги.

И все-таки «Спартак» уникален.

Только он может вонзить три гола к перерыву одному из лидеров, чуть все не испортить во втором тайме, собраться и снова обеспечить разгром.

Только в этом клубе форвард, которого весной многие списали (а спортивного директора, работавшего над его трансфером, уволили), оформляет 4+1 и становится лучшим бомбардиром.

Только здесь главного тренера критикуют за каждое решение, но именно он стабилизирует команду во время турбулентности и приближается к лидерам, несмотря на сложный календарь.

Дерби с «Локомотивом» — тот случай, когда у «Спартака» абсолютно все получалось, а все в клубе сработали, как нужно:

Медицинский штаб, успевший восстановить Срджана Бабича и не допустивший появления связки Абена-Дуарте в центре обороны.

Деян Станкович, который учитывает ошибки, минимизирует эксперименты с составом и в режиме реального времени безупречно реагирует на перекосы в игре.

Игроки, с первых секунд несущиеся в прессинг и стыки, что вынуждает соперника начинать дерби под максимальным давлением.

Манфред Угальде с футболистами «Спартака». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Наконец, Манфред Угальде, который выдал лучший индивидуальный перфоманс сезона — и, вероятно, всей карьеры. Если «Спартак» планирует заработать на продаже костариканца, достаточно прикрепить к профайлу игрока только нарезку матча с «Локо». Где каждое результативное действие — лучшее доказательство: на поле этот парень умеет все.

Включиться во время розыгрыша у чужих ворот, успеть накрыть Лантратова и занести мяч в сетку? Нет проблем.

Отклеиться от Монтеса и в касание замкнуть фланговый навес? Пожалуйста.

Забежать за спины защитникам, но не залезть в офсайд, и эстетично реализовать выход один на один? Вынимайте.

Грамотно открыться во вратарской и оформить покер, а после в касание ассистировать Барко? Поднимайте архивы в попытках вспомнить, кому подобное удавалось раньше.

Единственный отрезок «Спартака», к которому можно придраться, уместился с 55-й по 63-ю минуту. Понятно, что когда уходишь на перерыв при счете 3:0, сложно сохранить мотивацию и не допускать ошибок. Но я все равно не думаю, что на разборе матча Станкович предъявит игрокам из-за потери контроля. Да, это могло стоить победы в дерби, но команда не «поплыла», не отошла назад, упростив игру, а грамотно сбила темп паузами, вернула владение, собралась и добила оппонента. Это важнее восьмиминутного ступора.

На такое способны только ментально сильные топ-клубы — к которым «Спартак», правда, только стремится, но полноценно в эту касту еще не вошел. Ровно по одной причине: даже несмотря на ярчайший разгром и успешную серию (12 очков в 4 последних матчах), невозможно предсказать, как будет выглядеть команда Станковича в следующем туре. А там — выезд к «Краснодару», только лишившемуся лидерства в РПЛ.

Но есть и хорошая новость для Деяна: похожя,е, стабильных претендентов на титул в России просто не осталось.

Тот же «Краснодар» остановился в двух победах от рекордной серии чемпионата (ЦСКА побеждал в 13 матчах подряд) и снова теряет очки: сначала — в Казани, а теперь в Химках.

Сергей Пиняев и Эсекьель Барко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» проваливает второй большой матч в сезоне. И это неудивительно, учитывая молодость и неопытность состава, а также цели, на которые клуб неожиданно стал претендовать.

ЦСКА играет так, будто и не менял тренера: снова кошмарный второй тайм, голы в концовке и упущенная победа. Причем от «Ростова», который последние две недели работал не только без сборников, но и без главного тренера.

А «Зенит» возвращается на первое место, хотя провел один из своих худших матчей в сезоне. Спасибо Ерохину, который снова вытаскивает команду при живых Кассьерре, Соболеве и Лусиано с Глушенковым. На его счету уже три результативных действия, два из которых — победные. И все это — за 130 минут на поле.

Да, трудовые победы вопреки качеству игры, как в Оренбурге, важны в ментальном плане, но вряд ли доставляют эстетическое удовольствие болельщикам, тренерам и игрокам.

Если красно-белым не хватает стабильности и умения брать свои очки, как у «Зенита», то тому же Питеру — эмоций и игровой мощи, которыми банда Станковича все это компенсирует.

«Спартак» не только нащупал игру, но и разучился побеждать скучно: очки у ЦСКА выгрызает в драках и игре 10 на 9, в следующем туре куражится над «Акроном» и не замечает Артема Дзюбу, а после паузы на сборные устраивает главное шоу — с сюжетом-триллером, семью голами и разгромом «Локо».

Такого драйва не хватает многим в РПЛ — особенно топ-клубам.