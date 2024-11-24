Сегодня, 08:00
И все-таки «Спартак» уникален.
Только он может вонзить три гола к перерыву одному из лидеров, чуть все не испортить во втором тайме, собраться и снова обеспечить разгром.
Только в этом клубе форвард, которого весной многие списали (а спортивного директора, работавшего над его трансфером, уволили), оформляет 4+1 и становится лучшим бомбардиром.
Только здесь главного тренера критикуют за каждое решение, но именно он стабилизирует команду во время турбулентности и приближается к лидерам, несмотря на сложный календарь.
Дерби с «Локомотивом» — тот случай, когда у «Спартака» абсолютно все получалось, а все в клубе сработали, как нужно:
Медицинский штаб, успевший восстановить Срджана Бабича и не допустивший появления связки Абена-Дуарте в центре обороны.
Деян Станкович, который учитывает ошибки, минимизирует эксперименты с составом и в режиме реального времени безупречно реагирует на перекосы в игре.
Игроки, с первых секунд несущиеся в прессинг и стыки, что вынуждает соперника начинать дерби под максимальным давлением.
Наконец, Манфред Угальде, который выдал лучший индивидуальный перфоманс сезона — и, вероятно, всей карьеры. Если «Спартак» планирует заработать на продаже костариканца, достаточно прикрепить к профайлу игрока только нарезку матча с «Локо». Где каждое результативное действие — лучшее доказательство: на поле этот парень умеет все.
Включиться во время розыгрыша у чужих ворот, успеть накрыть Лантратова и занести мяч в сетку? Нет проблем.
Отклеиться от Монтеса и в касание замкнуть фланговый навес? Пожалуйста.
Забежать за спины защитникам, но не залезть в офсайд, и эстетично реализовать выход один на один? Вынимайте.
Грамотно открыться во вратарской и оформить покер, а после в касание ассистировать Барко? Поднимайте архивы в попытках вспомнить, кому подобное удавалось раньше.
Единственный отрезок «Спартака», к которому можно придраться, уместился с 55-й по 63-ю минуту. Понятно, что когда уходишь на перерыв при счете 3:0, сложно сохранить мотивацию и не допускать ошибок. Но я все равно не думаю, что на разборе матча Станкович предъявит игрокам из-за потери контроля. Да, это могло стоить победы в дерби, но команда не «поплыла», не отошла назад, упростив игру, а грамотно сбила темп паузами, вернула владение, собралась и добила оппонента. Это важнее восьмиминутного ступора.
На такое способны только ментально сильные топ-клубы — к которым «Спартак», правда, только стремится, но полноценно в эту касту еще не вошел. Ровно по одной причине: даже несмотря на ярчайший разгром и успешную серию (12 очков в 4 последних матчах), невозможно предсказать, как будет выглядеть команда Станковича в следующем туре. А там — выезд к «Краснодару», только лишившемуся лидерства в РПЛ.
Но есть и хорошая новость для Деяна: похожя,е, стабильных претендентов на титул в России просто не осталось.
Тот же «Краснодар» остановился в двух победах от рекордной серии чемпионата (ЦСКА побеждал в 13 матчах подряд) и снова теряет очки: сначала — в Казани, а теперь в Химках.
«Локомотив» проваливает второй большой матч в сезоне. И это неудивительно, учитывая молодость и неопытность состава, а также цели, на которые клуб неожиданно стал претендовать.
ЦСКА играет так, будто и не менял тренера: снова кошмарный второй тайм, голы в концовке и упущенная победа. Причем от «Ростова», который последние две недели работал не только без сборников, но и без главного тренера.
А «Зенит» возвращается на первое место, хотя провел один из своих худших матчей в сезоне. Спасибо Ерохину, который снова вытаскивает команду при живых Кассьерре, Соболеве и Лусиано с Глушенковым. На его счету уже три результативных действия, два из которых — победные. И все это — за 130 минут на поле.
Да, трудовые победы вопреки качеству игры, как в Оренбурге, важны в ментальном плане, но вряд ли доставляют эстетическое удовольствие болельщикам, тренерам и игрокам.
Если красно-белым не хватает стабильности и умения брать свои очки, как у «Зенита», то тому же Питеру — эмоций и игровой мощи, которыми банда Станковича все это компенсирует.
«Спартак» не только нащупал игру, но и разучился побеждать скучно: очки у ЦСКА выгрызает в драках и игре 10 на 9, в следующем туре куражится над «Акроном» и не замечает Артема Дзюбу, а после паузы на сборные устраивает главное шоу — с сюжетом-триллером, семью голами и разгромом «Локо».
Такого драйва не хватает многим в РПЛ — особенно топ-клубам.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)