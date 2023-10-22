Абаскаль маскируется под Черчесова. «Спартак» пока в гонке за медали

Максим Алланазаров — о победе красно-белых над «Пари НН».

Мнение

«Спартак» добился убедительной победы над «Пари НН» (2:0), несмотря на конфликт, который вспыхнул за неделю до матча. По информации журналиста Ивана Карпова, после разгрома в Самаре Гильермо отстранял от тренировок Александра Соболева после необязательной желтой карточки, из-за которой он пропустил дерби с ЦСКА.

Испытывая дикое давление, возникшее на фоне довольно противоречивых результатов, Абаскаль принял максимально жесткое решение: испанец не обратил внимания на авторитет и вызывающее поведение Соболева и практически повторил тот самый жест нападающего в сторону Виллиана Роши. Яйца в команде есть не только у взрывного форварда — теперь это понятно абсолютно всем.

«Спартак» не был бы «Спартаком», если бы о конфликте не узнали все, кто так или иначе интересуется жизнью команды. В солидных и состоявшихся коллективах подобное можно сохранить внутри, но красно-белый на сегодняшний день таковым точно не является. Клуб отреагировал на инсайды достаточно вяло, но окончательно все стало понятно сразу после объявления состава на игру с «Пари НН». Соболев остался на скамейке — значит, все, о чем писали блогеры и СМИ, — правда.

Так вышло, что Станислав Черчесов фигурировал в каждом разговоре относительно будущего Абаскаля, так или иначе возникающем в течение последнего месяца. Кажется, испанец воспринял это буквально и постарался сделать все именно так, как поступил бы Черчесов.

Станислав Саламович ведь тоже особо не церемонился с лидерами раздевалок. Даже авторитетов Титова, Денисова, Кокорина и Дзюбы не хватало — Черчесов резал по живому. И Абаскаль поступает аналогично — сначала с капитаном Джикией, а теперь и с Соболевым.

Если меры Гильермо дадут правильный эффект, а команда улучшит результаты и игру, он доработает минимум до конца сезона. Нет — Черчесов где-то близко.

И Абаскаль чувствует это своими усами.

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