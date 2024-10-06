Игорь Рабинер — о крупной победе «Спартака» над «Ростовом».

Разгром не по игре. Но Станковичу помогли парадоксальные решения по составу и упорство по внедрению 4-4-2

Когда болельщики и журналисты увидели стартовый состав «Спартака» на матч с «Ростовом», у многих полезли вверх брови. После провала с «Локомотивом» Деян Станкович решил настоять на апробированной в нем схеме 4-4-2 с Шамаром Николсоном в центре нападения и Манфредом Угальде ближе к левому краю. Хотя казалось, что то дерби — безупречный повод отправить данный вариант на помойку. Или, по крайней мере, в какие-то глубокие запасники.

Учитывая, что при Валерии Карпине «Ростов» до Станковича играл уже против шести тренеров «Спартака» (какая же чудовищная все-таки у красно-белых тренерская круговерть!), возникло предчувствие, что у красно-белых будут большие проблемы. И начало матча, которое осталось за гостями, их усилило.

А в итоге Станкович оказался прав. И сработали именно те неожиданные ставки, которые он сделал, пусть даже цифры 3:0 не отражают того, что происходило на поле, — футбол большую часть матча был куда более равным, чем счет на табло. Но такое тоже бывает.

Николсон, которого меньше всего ожидали увидеть на поле с первых минут уж точно, в первом тайме сделал покер. Два гола из четырех, правда, не засчитали — офсайд и рука. Но и дубля для 3:0 к перерыву хватило. Причем 2:0 стало после отличной атаки, которую прекрасной длинной передачей начал ожидаемый в старте Руслан Литвинов, но дальше ее героями стали Кристофер Мартинс и Шамар — фигуры-сюрпризы. Люксембуржец однажды уже получал шанс после отличного для себя кубкового матча с «Крыльями Советов», но не больно-то им воспользовался.

Теперь, после того как сравнял счет в дерби на Кубок с «Динамо», вторая серия. Намного более удачная. Его проход по правому краю и навес фактически уже на пустые ворота ямайцу получились образцовыми. Пас можно было отдавать и раньше, но Мартинс решил дотащить мяч до лицевой линии, причем устоял после жесткого силового единоборства с Умаром Сако. В 90 процентах подобных случаев футболисты падают. Кристофер повел себя по-мужски и был вознагражден, а Николсон свой первый гол в чемпионате после возвращения из аренды забил бедром.

Третий мяч, по сути похоронивший интригу в матче, случился из-за высоченной линии обороны у «Ростова», помноженной на разрыв между линиями. Это позволило Барко спокойно получить мяч, осмотреться и без сопротивления отдать легчайший для аргентинца голевой пас Шамару. Карпин называет такую игру смелым футболом, я бы применил другой эпитет — безрассудный. Если играете так высоко, плотность должна быть максимальной. Здесь же игроки были размазаны по полю, как масло по бутерброду.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

И снова «Ростов» стал жертвой своих коротких розыгрышей мяча от ворот

Но мы еще не поговорили о первом голе, который многое в этом матче и предопределил. Тезис Карпина о том, что в футболе проигрывает тот, кто больше ошибается, конечно, верен. А вот с тем, что все в этой игре предопределили индивидуальные просчеты, — не вполне.

Был ли первый гол пасом вратаря Одоевского через центр и «накрытый» Умяровым пас капитана «Ростова» Глебова в одно касание на правый край «привозом», как назвал его Карпин? Безусловно, был. Но отчего он взялся? Меня всегда поражало упрямство уважаемого специалиста с этими короткими розыгрышами от ворот, причем через центр. Все это знают, все ищут и находят противоядия. Что и Умяров в послематчевом интервью не стал скрывать.

Точно такой же розыгрыш у «Ростова» был несколькими минутами ранее, и тогда он хоть и прошел, но показался легкомысленным и не очень надежным. И в следующий раз Умяров, вроде бы опорник, выдвинулся очень высоко на Глебова, своего несостоявшегося конкурента по позиции в «Спартаке» (напомню недавнее высказывание спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, что футболист был интересен клубу, но платить за него 10 миллионов евро было сочтено нецелесообразным), и получился один из самых необычных голов, какие доводилось видеть.

«Привоз» — это знаменитый рынок в Одессе. А гол Умярова — это результат всем известных требований Карпина к своим футболистам далеко не космического уровня, которые «прочитал» и к которым оказался готов соперник.

Кто-то считает, что на результате этого матча сказался переход «Ростова» на непривычную схему в три центральных защитника. Не склонен с этим соглашаться. Играли ростовчане вполне сносно, моментов создали вполне достаточно. Может, они при оборонительных действиях не успели адаптироваться к каким-то перестроениям, требуемым при этой модели, — это да. Но не вижу оснований считать, что это как-то повлияло на исход матча. А вот требование так разыгрывать мяч от своих ворот — повлияло. «Ростов» и в прошлом сезоне, только не с Одоевским, а с Песьяковым, получал на этом голы.

Маркиньос и Деян Станкович. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Маркиньосу — пять баллов за благородство, Максименко — за сейвы. У него первый «сухарь» после шести пропущенных мячей в трех турах

По мне, у «Спартака» сыграло и появление в основе Маркиньоса вместо Бонгонды, пусть бразилец и не набрал баллов за результативность. Тео с его 0+1 в десяти турах в этом сезоне бегает ради бега. Но, как говорил когда-то Эдуард Стрельцов, когда его просили высказаться об Игоре Беланове (замечу, об обладателе «Золотого мяча», а не о Бонгонде), «я не разбираюсь в легкой атлетике». Маркиньос же — край более умненький, несколько его «стенок» были просто замечательными и напомнили о старых добрых спартаковских временах. Более того, он и в обороне весь матч пахал на совесть, дорабатывал на своем краю до конца, крепко помогая Даниилу Денисову. За Бонгондой такая работа замечена бывает далеко не всегда.

А еще мне очень понравился эпизод во втором тайме, когда Маркиньос финтом отправил в «буфет» Максима Осипенко, мог спокойно забивать сам, причем первый гол за «Спартак». Но вместо этого щедро отдал на еще лучшую позицию Николсону для хет-трика ямайского форварда. Да, назад успел Илья Вахания и в последнюю секунду накрыл удар Шамара. Хет-трик не случился. Но Маркиньосу в любом случае пять баллов за благородство.

А Александру Максименко — за всю игру. Ему, сделавшему несколько непростых сейвов, «сухарь» очень пригодится для уверенности. Предыдущий был 31 августа с «Рубином», и тогда Макси, пять раз подряд в чемпионате отыгравший на ноль, казался неуязвимым. Но сентябрь для него, как и для всего «Спартака», стал плохим месяцем, за который команда опустилась на шестое место. А он пропустил шесть мячей в трех матчах.

Парадоксально, что у «Спартака» без пропущенных обошлось в матче, где пару центральных защитников составили Миенти Абена и Руслан Литвинов, а Срджана Бабича из-за дисквалификации не было. С учетом ошибок серба в этом сезоне, в том числе грубой — в недавнем кубковом матче с «Динамо», хороший повод ему задуматься.

Впрочем, «Ростов» не забивал перед этим матчем три тура подряд — в Краснодаре, дома с «Динамо» из Махачкалы и на своем поле же с «Акроном». Эта встреча оказалась четвертой в печальном ряду. Притом что команда с Дона сейчас не самая опасная для чужих оборон, травмирован Голенков, а Комличенко вышел только на замену, моментов в Тушине у нее хватало. И этот «сухарь» — полноценная заслуга Максименко, выручившего после ударов Мохеби и Саравии.

«Спартак» прервал трехматчевую безвыигрышную серию перед перерывом на матчи сборных, и для Станковича эта снятая крышка с начинавшей было закипать воды в кастрюле очень своевременна. А вот у «Ростова» — одно очко и 0:7 в четырех последних матчах чемпионата. Команда опустилась на девятое место, в нижнюю половину таблицы. И что-то мне подсказывает, что Карпин сейчас предпочел бы не бессмысленный сбор национальной команды при отсутствии матчей, а спокойную двухнедельную работу в клубе, чтобы подкрутить разболтавшиеся гайки и нажать на нужные кнопки.