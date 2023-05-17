КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

17 мая, 11:00

«Спартаку» нельзя увольнять Абаскаля. Вот три главные причины

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Главный тренер красно-белых вовсе не так плох.

Мнение

Летом 2022 года испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак», что воспринялось болельщиками неоднозначно, так как смущали возраст специалиста (33 года) и отсутствие самостоятельного большого опыта. Однако настороженные настроения быстро сменились на радостные, ведь «Спартак» стал напоминать себя в лучшие годы, а вторая строчка и близость к лидирующему «Зениту» лишь подкрепляли правильность выбора красно-белых боссов.

Но сказка продлилась недолго, и ближе к концовке сезона пошли разговоры об отставке Абаскаля, который якобы потерял контроль над командой и исчерпал весь арсенал тренерских идей. Но так ли это? И действительно ли Гильермо должен быть уволен?

Гильермо Абаскаль. Дерби — последний шанс «Спартака» зацепиться за серебро. Но ЦСКА — фаворит гонки

1. Так ли плох «Спартак»?

Для начала нужно понять, так ли плох «Спартак», насколько может показаться по результатам.

Главным аргументом в пользу увольнения Гильермо называется баланс москвичей в весенней части чемпионата: три победы в 13 матчах. Но куда важнее, почему и как «Спартак» не смог выиграть в десяти других встречах. Так ли справедлив результат? Продвинутая статистика дает отрицательный ответ. Красно-белые должны были набирать куда больше очков, о чем свидетельствует показатель xG (ожидаемые голы) в ничейных и проигранных матчах:

Чаще всего команда Абаскаля превосходила соперника по качеству игры, но не могла превратить это в голевое преимущество. В матчах с «Ахматом», «Динамо», «Уралом», «Зенитом» красно-белые вполне могли рассчитывать на большее. Возможно, относительно осени они стали выглядеть хуже, но не настолько, как это отражает таблица. Причиной ряда неудач стало невезение, а также явные судейские ошибки.

Андрей Талалаев (слева) и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки». Абаскаль покинул пресс-конференцию через 30 секунд

При этом «Спартак» до сих пор располагается в четверке лучших команд сезона, уступая лишь чемпионскому «Зениту», ЦСКА (четыре очка) и «Ростову» (южане выше только по дополнительным показателям). И это гораздо лучше выступлений прошлого сезона, в котором «Спартак» финишировал десятым. Болельщики и эксперты сами завысили ожидания, разогнали тему о конкуренции с «Зенитом», а потому текущее положение воспринимается как крах, хотя это совершенно не так.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак на&nbsp;руках игроков своей команды после победы в&nbsp;чемпионате России.

2. Слабая помощь селекционного отдела

Любой тренер мечтает о том, чтобы новички усиливали состав. Получил ли это Абаскаль? В летнее и зимнее трансферные окна в «Спартак» пришли семь новых футболистов:

  • Кристофер Мартинс Перейра. Опорник продолжает адаптироваться к РПЛ, но уже сейчас понятно, что это далеко не Фернандо образца сезона-2016/17.

  • Антон Зиньковский. Порой ярко себя проявляет в атаке, но полноценно встроить его в схему сложно, так как на позиции левого вингера чаще играет Квинси Промес. Часто остается в запасе, есть вопросы по действиям в обороне.

  • Кейта Бальде. Провел 38 минут на поле в сентябрьском матче с «Зенитом», получил дисквалификацию до декабря, стал выходить только в весенней части чемпионата. Девять матчей, три гола — испанец наверняка хотел бы более крутого форварда.

  • Мацей Рыбус. Получил красную карточку в дебютном матче, проиграл конкуренцию всем левым защитникам, сыграл всего 240 минут в РПЛ, что меньше даже, чем у Леона Классена (305).

  • Миха Мевля. Пришел в сентябре, сыграл 155 минут за первую часть сезона, ушел из клуба в январе.

  • Алексис Дуарте. Защитник, который должен был стать заменой Жиго в паре с Георгием Джикией, пока выглядит провально.

  • Томаш Тавареш. Постепенно влился в состав, но чего-то сверхъестественного не показывает.


Если даже при таких трансферах Абаскаль сумел долгое время держаться позади «Зенита», попутно развивая воспитанников академии, то он точно недостоин увольнения.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Артем Ребров.

3. У Абаскаля не было опыта

Иностранные игроки, приезжающие в российский чемпионат, часто проходят достаточно длительную адаптацию ввиду особенностей лиги, климата, устройства команд и т. д. Но почему об этом мало говорят в контексте тренеров?

Абаскаль приехал в совершенно новый для него чемпионат, но сумел сколотить и поставить атакующую игру, подкрепленную результатами. Осечки весной объяснимы: мало где в Европе есть зимняя пауза длиной в несколько месяцев. Далеко не каждый российский тренер умеет удерживать в тонусе команду — Валерий Карпин тому прекрасный пример.

Гильермо Абаскаль. «Зимой Абаскаль допустил просчеты в подготовке. А Федотов доказал, что у него есть яйца». Интервью Радимова

После сезона в России Абаскаль явно станет мудрее и опытнее. Он точно заслужил еще один шанс. Команда не строится за один год.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Никита Шмытов

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
60
226
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Пономарев прокомментировал назначение Карасева на дерби ЦСКА — «Спартак»
Овчинников предположил, как сложится матч «Спартак» — ЦСКА
Непомнящий назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»
Булыкин предположил, кто по итогам сезона окажется в зоне стыковых матчей
Непомнящий считает, что Карасев справится со своей задачей в дерби «Спартак» — ЦСКА
Ярошик заявил, что будет рад победе ЦСКА над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

6 лет назад «Спартак» закупился молодыми африканцами. Для чего это сделали и что стало с игроками?

«Пусть Карпин станет вторым. Обидно за «Торпедо». Испанец приехал руководству дачу строить?» Мнение Бормана